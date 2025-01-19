На Харьковщине российский солдат пытался поймать дрон-камикадзе голыми руками. ВИДЕО
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали дроном-камикадзе российского захватчика в поле на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, за мгновение до удара оккупант пытался поймать беспилотник голыми руками.
зловив, та відскочив подалі, але без голови.
вилєтітпрілєтіт птічка..."
- Ребята, я нашла вам ловца!
От цікаво: якою "дур'ю" накачують кацапів, що вони таке-во творять?
Той ванька все робив не так, тому і отримав квиток до кобздона. А от якби він ловив дрона зубами...