РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8657 посетителей онлайн
Новости Видео Война
9 885 17

На Харьковщине российский солдат пытался поймать дрон-камикадзе голыми руками. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали дроном-камикадзе российского захватчика в поле на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за мгновение до удара оккупант пытался поймать беспилотник голыми руками.

Также смотрите: Пограничники уничтожили БМП, ПТРК, 4 автомобиля и 2 укрытия оккупантов на Харьковском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20375) война (1442) ликвидация (3987) 3-я Отдельная штурмовая бригада (478) Харьковская область (1489)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Чого це намагався, таки зловив.
показать весь комментарий
19.01.2025 09:33 Ответить
+8
от, хитрий!
зловив, та відскочив подалі, але без голови.
показать весь комментарий
19.01.2025 09:35 Ответить
+6
"Вніманіє! Сєйчас вилєтіт прілєтіт птічка..."
показать весь комментарий
19.01.2025 10:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чого це намагався, таки зловив.
показать весь комментарий
19.01.2025 09:33 Ответить
от, хитрий!
зловив, та відскочив подалі, але без голови.
показать весь комментарий
19.01.2025 09:35 Ответить
''Ловець снів''
показать весь комментарий
19.01.2025 09:43 Ответить
Не по зубах
показать весь комментарий
19.01.2025 09:55 Ответить
Жадність до добра не доводить, не все корисно марадерить
показать весь комментарий
19.01.2025 09:56 Ответить
"Вніманіє! Сєйчас вилєтіт прілєтіт птічка..."
показать весь комментарий
19.01.2025 10:05 Ответить
А міг би бути голкіпером! 😁
показать весь комментарий
19.01.2025 10:06 Ответить
Ну поймал... А дальше что?
показать весь комментарий
19.01.2025 10:09 Ответить
Впіймав??? ППОшнік...
показать весь комментарий
19.01.2025 10:26 Ответить
Пі...ць по заробітках
показать весь комментарий
19.01.2025 10:42 Ответить
Цей гравець в квідич таки зловив свій снич. Але в цій історії є мальчик, який НЕ вижив.
показать весь комментарий
19.01.2025 10:44 Ответить
Ні, то був не Чінгачгук
показать весь комментарий
19.01.2025 12:14 Ответить

- Ребята, я нашла вам ловца!
показать весь комментарий
19.01.2025 12:41 Ответить
- Куме! Ловіть сокиру! Та чого ви крекчете, ви кажіть: піймали чи ні? (с)
показать весь комментарий
19.01.2025 13:01 Ответить
качество видео годное. На расию уже выслали для опознания героя севео, и получения номерка в очереди на белые "жигули"?
показать весь комментарий
19.01.2025 16:43 Ответить

От цікаво: якою "дур'ю" накачують кацапів, що вони таке-во творять?
Той ванька все робив не так, тому і отримав квиток до кобздона. А от якби він ловив дрона зубами...
показать весь комментарий
19.01.2025 17:33 Ответить
 
 