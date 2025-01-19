Пограничники уничтожили БМП, ПТРК, 4 автомобиля и 2 укрытия оккупантов на Харьковском направлении. ВИДЕО
"Ястребы" Харьковского пограничного отряда нанесли удары с неба и уничтожили БМП, ПТРК, четыре автомобиля и два укрытия российских захватчиков на Харьковском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
