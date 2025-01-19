РУС
Пограничники уничтожили БМП, ПТРК, 4 автомобиля и 2 укрытия оккупантов на Харьковском направлении. ВИДЕО

"Ястребы" Харьковского пограничного отряда нанесли удары с неба и уничтожили БМП, ПТРК, четыре автомобиля и два укрытия российских захватчиков на Харьковском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

армия РФ (20375) война (1442) Госпогранслужба (6776) уничтожение (7739) Харьковская область (1489)
Щира подяка нашим прикордонникам за чудову роботу 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
19.01.2025 11:34 Ответить
Старий добрий Ой рок..))
19.01.2025 21:33 Ответить
 
 