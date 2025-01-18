Оккупант, застыв, спокойно стоит и наблюдает за украинским беспилотником в Серебрянском лесу. ВИДЕО

В Серебрянском лесу, увидев дрон 63-й отдельной механизированной бригады, оккупант не убежал, не спрятался, не стрелял и даже не молился, а просто замер и спокойно смотрел на беспилотник. Захватчик словно принял свою смерть, которая наступила через мгновение.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

