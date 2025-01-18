РУС
Оккупант, застыв, спокойно стоит и наблюдает за украинским беспилотником в Серебрянском лесу. ВИДЕО

В Серебрянском лесу, увидев дрон 63-й отдельной механизированной бригады, оккупант не убежал, не спрятался, не стрелял и даже не молился, а просто замер и спокойно смотрел на беспилотник. Захватчик словно принял свою смерть, которая наступила через мгновение.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

армия РФ (20375) война (1442) ликвидация (3987) 63 ОМБр (117)
+20
ФілосОф мабуть, МГУ на обличчі прописано...
18.01.2025 17:06 Ответить
+20
Нахер ти сюди приліз ,свинособака?
18.01.2025 17:11 Ответить
+17
Воно думало, що "машинний зір" не реагує на нерухомі "анті Homo sapiens"
18.01.2025 17:10 Ответить
фреді крюгер...
18.01.2025 17:04 Ответить
ФілосОф мабуть, МГУ на обличчі прописано...
18.01.2025 17:06 Ответить
та там, як мінімум, 3 вищих, і не тільки МГУ!
18.01.2025 17:25 Ответить
Та да...Настолько прєісполнілся в познаніі,что дальше расті нєкуда.Слєдующая ступєнь-концерт Йоські Давідовіча.
19.01.2025 04:33 Ответить
Схожий на небіжчика Папанова))
18.01.2025 17:08 Ответить
Дерево до дерева...
18.01.2025 17:10 Ответить
Воно думало, що "машинний зір" не реагує на нерухомі "анті Homo sapiens"
18.01.2025 17:10 Ответить
Нахер ти сюди приліз ,свинособака?
18.01.2025 17:11 Ответить
Звільнити втомлених від війни, народжених не для війни і просто ухилянтів.
18.01.2025 18:08 Ответить
А от дійшов би цей тупий кацап до українського села, огледівся, побачив як живуть люди, прехрестив би лоба і заходився б сокирою рубати "банєровцєв" які посміли жити "нє па рускі"... То ж смерть рашистським окупантам...
18.01.2025 17:16 Ответить
+ +
18.01.2025 17:23 Ответить
Згадується " Я Тучка, Тучка, Тучка. Я вовсє нє мєдвєдь".
18.01.2025 17:18 Ответить
я белка белка белка ,я вовсе не кацап
18.01.2025 17:22 Ответить
18.01.2025 17:25 Ответить
https://x.com/i/status/1880640552267567546 друга армія світу казали вони
18.01.2025 17:44 Ответить
😃 любителі скандинавської ходьби
18.01.2025 17:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=txSRlBIEHro&ab_channel=Smit8719 Дядя Адольф, по прозвищу Фюрер
18.01.2025 17:56 Ответить
Нарешті він знайшов свою двіжуху. Замічено що рашисти яким не хватає двіжухи вдома йдуть шукати двіжуху в чужих країнах. Так що якщо не хочете щоб рашисти прийшли до вас додому краще відправляти двіжуху в їхни дома на Сосії
18.01.2025 17:46 Ответить
В инструкияя написано "Увидев Бабу-Ягу замри". Непобедимые дебилы из-за своего дебилихма же... Это только выжигать огнем всю эту грязную плесень на поверхности гоубой планеты под названием "Земля".
18.01.2025 17:56 Ответить
- Ты кто?
- Смерть!
- И что?
- И все!
18.01.2025 18:16 Ответить
Метушився наче колір лади каліни вибирав.
18.01.2025 18:18 Ответить
Надоело ему жить. Всё осточертело. Такое бывает. Сам себя не может убить. Толи сил нет то ли греха боится а жить не хочется. Ничего не вижу удивительного. Мало ли какие у него проблемы. Может у него рак нашли. Может жонка ****. Дети отказались. Ипотека, кредиты. А может все сразу. А может он вмазался герычем. Короче по роже видно что ему уже все похрену.
18.01.2025 18:26 Ответить
Всі проблеми в житті можна вирішити. Тільки ледар впадає у відчай. Тут інше. Свої вб'ють або ворог. І виходу немає. Крім ..... здатись. І знову по колу ?
18.01.2025 19:53 Ответить
Людина повернулась до ИСТОКОВ : для чого я голосував за пукіна ?
18.01.2025 19:57 Ответить
Сумніваюсь, щоб оте тіло могло щось думати...
19.01.2025 07:46 Ответить
Недооцінка противника. Як у випадку з тим клятим якутом, який затаївся й не стріляв поки наш десантник не підійшов впритул.
19.01.2025 14:06 Ответить
Він думав прийшовши сюди напіздити унітазів, пральну машину, і постриляти як у тирі, ну і все. Але ні, завтра сюди прийдуть кабани і зжеруть разом смердючими кацапськими онучами.
18.01.2025 21:22 Ответить
Озвучка шикарна.
18.01.2025 23:12 Ответить
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1i4gfa8/ir_ukrainian_drone_operators_from_the_414th/ Просвітницький проект «13 ********» частина 26
19.01.2025 01:30 Ответить
Йому ближче вглиб
19.01.2025 09:13 Ответить
И что ж вас дураков лапотных на смерть то гонит эта жажда наживы... Сидел бы дома у родных берез, работал бы, детей ростил... Нее... Поперся. И развешал кишки удобрив кровушкой украинскую землю.
Кстати а ваньки в курсе отчего так плодороден украинский чернозем и откуда он взялся?
19.01.2025 09:43 Ответить
 
 