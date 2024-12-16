Бойцы 63 ОМБр отразили вражеский штурм, уничтожили "танк-халабуду", две БМП и ликвидировали 20 оккупантов. ВИДЕО
На позициях 63-й отдельной механизированной бригады очередной штурм российских захватчиков закончился ликвидацией для врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, наши бойцы уничтожили российский "танк-халабуду", одна БМП была поражена, другая подорвалась сразу на двух минах. Вражеская пехота, которая пыталась убежать в лес, найдена. Более 20 оккупантов наши воины ликвидировали.
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