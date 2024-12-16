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танк (2198) уничтожение (6249) БМП (378) 63 ОМБр (79)

Бойцы 63 ОМБр отразили вражеский штурм, уничтожили "танк-халабуду", две БМП и ликвидировали 20 оккупантов. ВИДЕО

На позициях 63-й отдельной механизированной бригады очередной штурм российских захватчиков закончился ликвидацией для врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, наши бойцы уничтожили российский "танк-халабуду", одна БМП была поражена, другая подорвалась сразу на двух минах. Вражеская пехота, которая пыталась убежать в лес, найдена. Более 20 оккупантов наши воины ликвидировали.

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Браво класне відео . Слава ЗСУ.
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16.12.2024 19:17 Ответить
Трійка, сімка.. Туз... ІІІ - тя!!!!!!
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16.12.2024 19:30 Ответить
Йойой! Холєра! А шо сі стало, що червоний сніг впав? Викиди?
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16.12.2024 19:31 Ответить
Кровь ат атца патірялі
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16.12.2024 19:41 Ответить
"Краснає на бєлам". Дохніть суки!
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16.12.2024 19:34 Ответить
Дійсно: доштурмувались!
Всього лише п'яту частину України захопили, горе-вояки!
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16.12.2024 19:52 Ответить
дурацкая жизнь и триллерская смерть орків - асвабадителей.
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16.12.2024 19:53 Ответить
 
 