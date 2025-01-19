Силы обороны уничтожили танк, 5 военных грузовиков, 7 авто оккупантов и квадроцикл на Лиманском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов из подразделения "Феникс" бригады гвардии наступления "Помста" Госпогранслужбы нанесли значительные потери врагу на Лиманском направлении на Луганщине.

В районе Серебрянского лесничества уничтожено: 1 танк, 5 военных грузовиков, 7 автомобилей оккупантов, квадроцикл, 5 складов боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

