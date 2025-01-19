Силы обороны уничтожили танк, 5 военных грузовиков, 7 авто оккупантов и квадроцикл на Лиманском направлении. ВИДЕО
Операторы дронов из подразделения "Феникс" бригады гвардии наступления "Помста" Госпогранслужбы нанесли значительные потери врагу на Лиманском направлении на Луганщине.
В районе Серебрянского лесничества уничтожено: 1 танк, 5 военных грузовиков, 7 автомобилей оккупантов, квадроцикл, 5 складов боеприпасов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий19.01.2025 16:02 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль