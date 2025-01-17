РУС
Оккупанты совершили семь штурмов на юге, их потери за сутки составляют 86 человек, - Силы обороны Юга

Ситуація на півдні на 17 січня

Оперативная обстановка на Юге Украины остается стабильно напряженной. Состав и характер действий войск противника - неизменный, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено. За сутки уничтожено 86 оккупантов.

Об этом говорится в сводке Сил обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Так, за минувшие сутки противник 322 раза обстрелял позиции украинских войск. Оккупанты нанесли также авиационные удары по населенным пунктам Запорожья с применением КАБов.

"Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, враг применил 419 ударных дронов, в том числе барражирующие БпЛА типа "Ланцет" и сбросил почти 400 осколочных боеприпасов", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне четыре раза атаковали на юге, успеха не имели, их потери за сутки составляют 63 оккупанта, - Силы обороны Юга

Штурм позиций Сил обороны

Оккупационные войска продолжают штурмовать украинские позиции на Запорожском направлении и островную зону в устье Днепра на Херсонщине. За прошедшие сутки было зафиксировано 7 вражеских штурмов, 4 из которых на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает проводить инженерную и воздушную разведку.

Потери армии РФ

Силы обороны Юга Украины не прекращают отражать вражеские атаки, постоянно наносят огневое поражение по местам дислокации противника, его позициям и тылам. За минувшие сутки уничтожено 86 оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ поразили РЛС 92Н6 на Белгородщине, - Генштаб

Также вражеские потери составляют:

  • 19 артиллерийских систем и минометов;
  • 24 единицы автомобильной техники;
  • 4 танка;
  • 8 единиц ударных БпЛА типа "Shahed-136";
  • 7 лодок;
  • 5 мотоциклов;
  • 2 квадроцикла;
  • 5 терминалов "Старлинк";
  • 2 камеры видеонаблюдения, в т.ч. "Муром-М".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский РСЗО "Град" разлетается на куски после попадания дрона-камикадзе. ВИДЕО

Кроме того, поражено:

  • 9 блиндажей и мест проживания личного состава;
  • 3 наблюдательных пункта;
  • 2 места взлета БпЛА;
  • 1 место хранения ГСМ;
  • 7 антенн связи.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 815 820 российских захватчиков.

армия РФ (20346) уничтожение (7703) боевые действия (4744) Силы обороны юга (425) война в Украине (5744)
