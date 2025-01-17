Оккупанты совершили семь штурмов на юге, их потери за сутки составляют 86 человек, - Силы обороны Юга
Оперативная обстановка на Юге Украины остается стабильно напряженной. Состав и характер действий войск противника - неизменный, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено. За сутки уничтожено 86 оккупантов.
Об этом говорится в сводке Сил обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.
Так, за минувшие сутки противник 322 раза обстрелял позиции украинских войск. Оккупанты нанесли также авиационные удары по населенным пунктам Запорожья с применением КАБов.
"Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, враг применил 419 ударных дронов, в том числе барражирующие БпЛА типа "Ланцет" и сбросил почти 400 осколочных боеприпасов", - говорится в сообщении.
Штурм позиций Сил обороны
Оккупационные войска продолжают штурмовать украинские позиции на Запорожском направлении и островную зону в устье Днепра на Херсонщине. За прошедшие сутки было зафиксировано 7 вражеских штурмов, 4 из которых на Приднепровском направлении.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает проводить инженерную и воздушную разведку.
Потери армии РФ
Силы обороны Юга Украины не прекращают отражать вражеские атаки, постоянно наносят огневое поражение по местам дислокации противника, его позициям и тылам. За минувшие сутки уничтожено 86 оккупантов.
Также вражеские потери составляют:
- 19 артиллерийских систем и минометов;
- 24 единицы автомобильной техники;
- 4 танка;
- 8 единиц ударных БпЛА типа "Shahed-136";
- 7 лодок;
- 5 мотоциклов;
- 2 квадроцикла;
- 5 терминалов "Старлинк";
- 2 камеры видеонаблюдения, в т.ч. "Муром-М".
Кроме того, поражено:
- 9 блиндажей и мест проживания личного состава;
- 3 наблюдательных пункта;
- 2 места взлета БпЛА;
- 1 место хранения ГСМ;
- 7 антенн связи.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 815 820 российских захватчиков.
