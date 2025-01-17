Оккупанты совершили семь штурмов на юге, их потери за сутки составляют 86 человек, - Силы обороны Юга

Оперативная обстановка на Юге Украины остается стабильно напряженной. Состав и характер действий войск противника - неизменный, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено. За сутки уничтожено 86 оккупантов.

Об этом говорится в сводке Сил обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Так, за минувшие сутки противник 322 раза обстрелял позиции украинских войск. Оккупанты нанесли также авиационные удары по населенным пунктам Запорожья с применением КАБов.



"Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, враг применил 419 ударных дронов, в том числе барражирующие БпЛА типа "Ланцет" и сбросил почти 400 осколочных боеприпасов", - говорится в сообщении.

Штурм позиций Сил обороны

Оккупационные войска продолжают штурмовать украинские позиции на Запорожском направлении и островную зону в устье Днепра на Херсонщине. За прошедшие сутки было зафиксировано 7 вражеских штурмов, 4 из которых на Приднепровском направлении.



На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает проводить инженерную и воздушную разведку.

Потери армии РФ

Силы обороны Юга Украины не прекращают отражать вражеские атаки, постоянно наносят огневое поражение по местам дислокации противника, его позициям и тылам. За минувшие сутки уничтожено 86 оккупантов.

Также вражеские потери составляют:

19 артиллерийских систем и минометов;

24 единицы автомобильной техники;

4 танка;

8 единиц ударных БпЛА типа "Shahed-136";

7 лодок;

5 мотоциклов;

2 квадроцикла;

5 терминалов "Старлинк";

2 камеры видеонаблюдения, в т.ч. "Муром-М".

Кроме того, поражено:

9 блиндажей и мест проживания личного состава;

3 наблюдательных пункта;

2 места взлета БпЛА;

1 место хранения ГСМ;

7 антенн связи.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 815 820 российских захватчиков.