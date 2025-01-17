ВСУ поразили РЛС 92Н6 на Белгородщине, - Генштаб

Украинские защитники поразили радиолокационную технику российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера днем подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках дальнего огневого поражения нанесли точные удары по военным целям российского агрессора на территории Белгородской области.



В частности, атакованы позиции зенитного ракетного дивизиона 568 зенитного ракетного полка оккупационной армии рф. Зафиксировано прекращение функционирования радиолокационной станции 92Н6 зенитного ракетного комплекса С-400, что свидетельствует об успешном поражении цели", - говорится в сообщении.

Также ракетчики отработали по радиолокационной роте радиотехнического батальона 336 радиотехнического полка российских захватчиков.

Подтверждено повреждение техники и оборудования этого подразделения.

