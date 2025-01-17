РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10867 посетителей онлайн
Новости
5 485 5

ВСУ поразили РЛС 92Н6 на Белгородщине, - Генштаб

ЗСУ уразили РЛС росіян на Бєлгородщині

Украинские защитники поразили радиолокационную технику российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера днем подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках дальнего огневого поражения нанесли точные удары по военным целям российского агрессора на территории Белгородской области.

В частности, атакованы позиции зенитного ракетного дивизиона 568 зенитного ракетного полка оккупационной армии рф. Зафиксировано прекращение функционирования радиолокационной станции 92Н6 зенитного ракетного комплекса С-400, что свидетельствует об успешном поражении цели", - говорится в сообщении.

Также ракетчики отработали по радиолокационной роте радиотехнического батальона 336 радиотехнического полка российских захватчиков.

Подтверждено повреждение техники и оборудования этого подразделения.

Читайте: ВСУ отразили 53 атаки РФ на Покровском направлении, 20 штурмов провели рашисты на Курщине, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6819) боевые действия (4744)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна новина...
показать весь комментарий
17.01.2025 09:50 Ответить
АналоГовнетная с-400, которую разве что из рогатки не уничтожали 😁
показать весь комментарий
17.01.2025 10:01 Ответить
Якісь кловани. Не знають, що ППО - це рудимент. А все рішає піхота. Спитайте в Курського.
показать весь комментарий
17.01.2025 12:16 Ответить
Вразили серце системи. Супер!
показать весь комментарий
17.01.2025 16:52 Ответить
Эти только стелс-самолёты сбивают. Остальное нет. 🤣
показать весь комментарий
17.01.2025 20:21 Ответить
 
 