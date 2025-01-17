ВСУ отразили 53 атаки РФ на Покровском направлении, 20 штурмов провели рашисты на Курщине, - Генштаб

В течение 16 января 2025 года на фронте произошло 141 боевое столкновение украинских защитников с российскими захватчиками.

Удары РФ по Украине

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 35 авиационных ударов, применил 2 ракеты и сбросил 60 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил около 5000 обстрелов, из них 116 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 2670 дронов-камикадзе.



Враг наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Большая Писаревка Сумской области; Турья Черниговской области; Феськи Харьковской области; Северск, Новополь, Константинополь Донецкой области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки ракетные войска Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два пункта управления, а также два средства ПВО российских захватчиков.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.



Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло восьми. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Петропавловки, Голубовки, Загрызово и Песчаного.

Бои на Востоке

На Лиманском направлении наши войска остановили 13 атак противника. Основные усилия захватчики сосредоточивали в районах населенных пунктов Копанки, Новосергиевка, Грековка, Зеленый Гай, Макеевка, Зеленая Долина, Торское, Новоплатоновка, Терны и Заречное.



На Северском направлении за прошедшие сутки враг пять раз атаковал в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Семь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Приволья, Белой Горы, Григорьевки и Часова Яра остановили украинские воины на Краматорском направлении.



На Торецком направлении враг 14 раз пытался продвинуться вперед в районах Крымского, Леонидовки, Торецка и Щербиновки.



Пятьдесят три атаки за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Водяное Второе, Проминь, Лисовка, Новый Труд, Покровск, Шевченко, Зверево, Котлино, Успеновка, Славянка, Петропавловка, Андреевка, Улаклы, Курахово, Дачное и Янтарное.



Силы обороны продолжают сдерживать врага на Новопавловском направлении. В районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка и Времевка оккупанты 11 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Ситуация на Юге

На Гуляйпольском направлении враг активных действий за прошедшие сутки не проводил.



На Ореховском направлении противник без успеха атаковал населенный пункт Новоданиловка.



Четыре безрезультатных попытки захватить позиции наших защитников за минувшие сутки совершил враг на Приднепровском направлении.

Курщина

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за прошедшие сутки провел 20 штурмов позиций украинских подразделений, нанес девять авиаударов, сбросил 12 КАБ, совершил 418 обстрелов по позициям украинских подразделений и населенных пунктах, в частности, восемь - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Севере

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.



На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Потери российских оккупантов

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1670 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили 12 танков, 13 боевых бронированных машин, 4 артиллерийских системы, 63 БпЛА оперативно-тактического уровня, 124 единицы автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

