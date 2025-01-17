Общие боевые потери РФ с начала войны – около 815 820 человек (+1670 за сутки), 9803 танка, 22 019 артсистем, 20 381 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 815 820 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.01.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 815 820 (+1670) человек,

танков - 9803 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 20 381 (+13) ед,

артиллерийских систем - 22 019 (+4) ед,

РСЗО - 1262 (+0) ед,

средства ППО - 1046 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 22566 (+63),

крылатые ракеты - 3049 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 34 256 (+124) ед,

специальная техника - 34256 (+124).

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.