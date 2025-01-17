РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 815 820 человек (+1670 за сутки), 9803 танка, 22 019 артсистем, 20 381 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 815 820 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.01.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 815 820 (+1670) человек,
  • танков - 9803 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 20 381 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 22 019 (+4) ед,
  • РСЗО - 1262 (+0) ед,
  • средства ППО - 1046 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 22566 (+63),
  • крылатые ракеты - 3049 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 34 256 (+124) ед,
  • специальная техника - 34256 (+124).

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

+7
БПЛА випереджають арту вже більш ніж на 500 од.
Логістика йде на новий місячний рекорд, на сьогодні вимальовується 3000+
17.01.2025 08:03 Ответить
+7
І Ви вірите в ці цифри втрат по Авганській війні? Тоді неможливо було перевірити. Не було інтернету та мобільного зв'язку. Втрати явно занижені.
17.01.2025 08:33 Ответить
+7
Ну умножим убитых и раненых в Афгане на 10 (на порядок, в 10 раз).
Всё равно получится меньше, чем за 3 года в Украине
17.01.2025 08:44 Ответить
на "жигулях" пруть.
17.01.2025 07:54 Ответить
Це добре що знищують ,але як Сирський і Умеров збираются зупинити ворога на Донбасі який продовжує щоденно захоплювати наші території ,ну а "найвеличніший" веліє говорити тільки про хороше.
17.01.2025 08:00 Ответить
БПЛА випереджають арту вже більш ніж на 500 од.
Логістика йде на новий місячний рекорд, на сьогодні вимальовується 3000+
17.01.2025 08:03 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
17.01.2025 08:08 Ответить
Официальная статистика потерь сысысыры в Афгане за 10 лет:
14 453 убито
• 53 733 поранено
• 415 932 захворіло (тиф, малярія, гепатит)
ЗА 10 ЛЕТ!!!!
17.01.2025 08:08 Ответить
І Ви вірите в ці цифри втрат по Авганській війні? Тоді неможливо було перевірити. Не було інтернету та мобільного зв'язку. Втрати явно занижені.
17.01.2025 08:33 Ответить
Ну умножим убитых и раненых в Афгане на 10 (на порядок, в 10 раз).
Всё равно получится меньше, чем за 3 года в Украине
17.01.2025 08:44 Ответить
Це така сама статистика , як і сьогоднішні "патєрь нєт" від КоноМашонкіна.
Множте на 30 хоча б
17.01.2025 08:41 Ответить
Думаю що ні...бо при Єльцині багато чого вилізло без всякої цензури
17.01.2025 09:05 Ответить
https://x.com/i/status/1880023436082442394
17.01.2025 08:48 Ответить
Рузьге трупи та втрати в обмін на території?
показать весь комментарий
17.01.2025 10:56 Ответить
"...автомобільної техніки та автоцистерн - 34 256 (+124) од,спеціальна техніка - 34256 (+124)",-

спецтехніку в тексті підкоректуйте.
17.01.2025 12:50 Ответить
 
 