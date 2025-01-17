Общие боевые потери РФ с начала войны – около 815 820 человек (+1670 за сутки), 9803 танка, 22 019 артсистем, 20 381 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 815 820 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.01.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 815 820 (+1670) человек,
- танков - 9803 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 20 381 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 22 019 (+4) ед,
- РСЗО - 1262 (+0) ед,
- средства ППО - 1046 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 22566 (+63),
- крылатые ракеты - 3049 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 34 256 (+124) ед,
- специальная техника - 34256 (+124).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Логістика йде на новий місячний рекорд, на сьогодні вимальовується 3000+
14 453 убито
• 53 733 поранено
• 415 932 захворіло (тиф, малярія, гепатит)
ЗА 10 ЛЕТ!!!!
Всё равно получится меньше, чем за 3 года в Украине
Множте на 30 хоча б
спецтехніку в тексті підкоректуйте.