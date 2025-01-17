Войска РФ оккупировали Песчаное, Славянку и Ясеново, - DeepState
Российским войскам удалось оккупировать три населенных пункта в Донецкой области.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг оккупировал Песчаное, Славянку, Ясеново, а также продвинулся возле Новоандреевки, Дачного, Котлиного, Звирово, во Времевке и Часовом Яре", - говорится в сообщении.
https://www.youtube.com/watch?v=5rOB71jkNg8
https://deepstat.xyz/table
То чого Ви . Премію значиться цапи не випишуть йому..не справилися с боевой задачей. Ще Єрмак догану випише, за погану роботу.
ну шо разве шо кацапня їх розїбашить v нуль....
( мабуть у партнерів більше душа болить за окуповану українську землю?)
Бо перед збільшенням чисельності армії треба забезпечити бригади
достатньою кількістю озброєння та техніки. Про це заявив ЗЕбіл. Так у нас
більш як сто бригад ВСУ і у кожній штат десь плюс - мінус 50 %. А кого
катастрофічно не хвата так це в основному піхоти ( переводять у штурмовики:
артилеристів, зенітників, льотчиків, ракетників..і іншихі) та тяжкого озброення.
А легкого для піхоти вдосталь. Ну тоді з такою злочинною мобілізацією
Україна 100% що втратить Покровськ і окупанти підуть на Дніпро, Запоріжжя
і далі. І ця зрада буде на совісті кого? Але точно що не на знекровлених ЗСУ.
теренах Херсонщини і Запоріжжя. Терміновий суворий наказ МО РФ №124 "Про заклик
громадян на військову службу з мобілізації". На документі примітка "Для службового
користування". Його ще з 2024 р. поширюють серед співробітників військово-слідчого
комітету РФ, які діють на тимчасово окупованій українській території. "Він визначає
військовим комісарам РФ проведення призову на військову службу в рамках примусової
мобілізації які встановили 300 тис. "нових російських" колишніх українських громадян
з 2025 року", І тепер українців які зовсім не б'ють кацапських комісарів -військкомів
а покірно підкоряються окупантам бо ті їх зразу розстріляють за спротив, і їх обов'язково
змусять вбивати інших українців а потім і європейців. А якщо кремлівські загарбники
доберуться до всієї України що може за такої мобілізації, то тоді вже всі українці а
також і виродки - ухилянти всі як один загримять масово помирати за окупаційну
кацапську армію
Чому з курська не йдуть на підмогу,хочуть залишитись далеко в тилу,а потім що?
Як це, з Донбасу зняти найкращі бригади,в т.ч десантні, ССО,Альфу,безпілотні підрозділи,з найкращим західним озброєнням і відправити на судж.р-н курської обл та очікувати,поки касапи наберуть сил і пч-к армію,щоб виставити проти.Так можна лише спеціально.Та і втрати там чималі,що не йде в ніяке порівняння з обм.фондом.
Донбас після судж.рейду касапи окуповують,кожного дня забирають нові нп,підходячи до Дніпр.обл.,а скільки новозловлених вже поклали на дон.напрямку,якими замінили "курських"?
Втім,про "курськ" для апологетів курської авантюри дохідно розказує Поярков на Ютубі.
Там не один-два бати,типу як рос.добробати заходили,а ціле військо.
Заберуть Донбас, перекинуть ці сили на Дн.обл.,або Харк.обл.
В нас-середньоарифметичне по всьому, на чолі з генералом рос.походження.
Ззовні виглядає,як спеціально для касапів
Якби вона знадобилась на Донбасі-роботи непочатий край.
Так,ні,вперед на суджу,там важливіша новостворена ділянка фронту.
А на Донбас-новоналовлені,нехай проходять виучку на ходу. Як у Жукова.
Олігархат призначив малюка і буланова так саме як призначив вище військове керівництво. Іх завдання ( всіх) зберігати діючу систему в Україні розподілення спільних благ при якій піплу шиш а олігархату все. Таким чином фронт то таке ( потім з Путіним домовимось) , а от соціальний вибух , то лякає. Ми (олігархат) вичищаємо країну, ну і ви що придивляйтесь за дійсним порядком справ, можете собі на війні трошечки прикраси.
Тому ніяких справ, ніяких посадок. Все тихо ша. Безглузде військове керівництво ? Хай так, аби військові на Банкову не поперли і не перекрили (нам олігархам) кисень.