Войска РФ оккупировали Песчаное, Славянку и Ясеново, - DeepState

Российским войскам удалось оккупировать три населенных пункта в Донецкой области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Песчаное, Славянку, Ясеново, а также продвинулся возле Новоандреевки, Дачного, Котлиного, Звирово, во Времевке и Часовом Яре", - говорится в сообщении.

Также читайте: С начала суток на фронте 131 боестолкновение, больше всего - на Покровском и Курском направлениях, - Генштаб

Ворог окупував Піщане

Просування росіян біля Великої Новосілки

оккупация (10262) Донецкая область (10538) Часов Яр (392) Бахмутский район (588) Волновахский район (342) Покровский район (907) Времьевка (31) Славянка (10) Дачное (19) Ясеновое (6) Котлино (19) Зверево (2) Новоандреевка (6) Песчаное (24) война в Украине (5744)
+30
Зелена потвора ********* Україну в поразку, до знищення нас як нації. Само це зелене гівно втече до оману. Думай-те що робити з гадиною
17.01.2025 00:45 Ответить
+29
******* гундос, розкажи, зелена блювотна ****, про те, скільки дронів пролетіло чи як допитують двох полонених корейців чи про іще якусь дурню!!
17.01.2025 00:42 Ответить
+26
Донбасс, схожен, відходить ***** по договорняку. Гундос навіть не намагається зупинити ворога. Бо за такі катастрофи на фронтах, вже б нормальний Президент віддав Головкома під трибунал, а сам пішов геть, передавши владу Уряду Порятнку. Але фіг вам.
17.01.2025 00:49 Ответить
реально нема слів (
17.01.2025 00:28 Ответить
ЛУЦЕНКО: Єрмак літав на ТАЄМНУ зустріч. Це капітуляція? ЗСУ РОЗПУСТЯТЬ частково. Вони ЗДАЮТЬ Донбас
https://www.youtube.com/watch?v=5rOB71jkNg8
17.01.2025 00:30 Ответить
17.01.2025 00:42 Ответить
17.01.2025 00:45 Ответить
Всі ж мовчать... всім пофіг... в нормальній країні такий говнокомандувач давно б припинив своє існування. Жаль що у нас населення зкотилося з вершин козацької слави , до рівня овечого стада.
17.01.2025 02:30 Ответить
Тим часом Виктор Прохорин бере штурмом Банкову...в інтернеті.
17.01.2025 02:58 Ответить
А Gary Grant допоможе?
17.01.2025 23:32 Ответить
Чим? Перестати Юлиї Якимчук балаболити? Та нехай.
18.01.2025 00:36 Ответить
17.01.2025 00:49 Ответить
У него курская операция куда загнали самые боеспособные войска ,а на Донбасс загнали новостворени бригады ,которые почти полным составом в сзч уходят.
17.01.2025 03:12 Ответить
-12.664 km²

https://deepstat.xyz/table
17.01.2025 00:49 Ответить
Паникеры. Сырский сказал.. жодних стратегічних завдань цапи не виконали.

То чого Ви . Премію значиться цапи не випишуть йому..не справилися с боевой задачей. Ще Єрмак догану випише, за погану роботу.
17.01.2025 00:57 Ответить
Це вже традиця що каzап щодня щось окуповує. Якщо так далі піде, то через кілька років каzап буде на кордонах Польщі.
17.01.2025 02:11 Ответить
Погано у Вас з підрахунками. Через кілька років не буде кацап на кордонах Польщі.
17.01.2025 03:22 Ответить
100
17.01.2025 06:44 Ответить
У Белорусів кацапи і так на кордоні з Польщею.
17.01.2025 10:10 Ответить
відєбіться - ми тримаємо суджу! - яка і ***** нікому не упала...
17.01.2025 03:39 Ответить
От мені подобаються стратеги-засранці! Особливо ті, які здриснули аж за океан.
17.01.2025 08:54 Ответить
А мені не подобаються засранці, яких привів до влади засранець Всеволод Марченко і йому подібні.
17.01.2025 23:35 Ответить
суджа = вонуюче кавапняве село яке ні нам ні кацапнявим на х.уй не потрібно....
ну шо разве шо кацапня їх розїбашить v нуль....
17.01.2025 03:47 Ответить
В Україні не знижуватимуть мобілізаційний вік попри заклики партнерів.
( мабуть у партнерів більше душа болить за окуповану українську землю?)
Бо перед збільшенням чисельності армії треба забезпечити бригади
достатньою кількістю озброєння та техніки. Про це заявив ЗЕбіл. Так у нас
більш як сто бригад ВСУ і у кожній штат десь плюс - мінус 50 %. А кого
катастрофічно не хвата так це в основному піхоти ( переводять у штурмовики:
артилеристів, зенітників, льотчиків, ракетників..і іншихі) та тяжкого озброення.
А легкого для піхоти вдосталь. Ну тоді з такою злочинною мобілізацією
Україна 100% що втратить Покровськ і окупанти підуть на Дніпро, Запоріжжя
і далі. І ця зрада буде на совісті кого? Але точно що не на знекровлених ЗСУ.
17.01.2025 06:00 Ответить
Цікаво, яке виття піднімуть цензорнетівські патріоти, якщо раптом дозволять мобілізацію юнаків, а може і дівчат з 18 років?
17.01.2025 07:32 Ответить
Росіяни розпочинають мобілізацію 300 тис. осіб на тимчасово окупованих українських
теренах Херсонщини і Запоріжжя. Терміновий суворий наказ МО РФ №124 "Про заклик
громадян на військову службу з мобілізації". На документі примітка "Для службового
користування". Його ще з 2024 р. поширюють серед співробітників військово-слідчого
комітету РФ, які діють на тимчасово окупованій українській території. "Він визначає
військовим комісарам РФ проведення призову на військову службу в рамках примусової
мобілізації які встановили 300 тис. "нових російських" колишніх українських громадян
з 2025 року", І тепер українців які зовсім не б'ють кацапських комісарів -військкомів
а покірно підкоряються окупантам бо ті їх зразу розстріляють за спротив, і їх обов'язково
змусять вбивати інших українців а потім і європейців. А якщо кремлівські загарбники
доберуться до всієї України що може за такої мобілізації, то тоді вже всі українці а
також і виродки - ухилянти всі як один загримять масово помирати за окупаційну
кацапську армію
17.01.2025 08:35 Ответить
ти сам де помираєш за зелену тоталітарно-диктаторську плісняву?
17.01.2025 14:01 Ответить
А ти чекаєш на путлерівську диктатуру?
17.01.2025 23:39 Ответить
Ну, нічого. Зате новий кордон пройде там, де закінчується свобода і демократія, і починається диктатура. Зате у нас таке повітря волі! Захочемо знімемо президента, захочемо нового, поставимо. А кордони будемо з проб та аналізу повітря проводити. І весь світ із нами!
17.01.2025 06:43 Ответить
Повний провал нікчемного керівництва клоуна і його команди: Сирського ,Умерова Єрмака ,але що для них Україна вони не Українці ,для них це лише місце збагачення.
17.01.2025 07:52 Ответить
може ҐРУшнікам вже пора і підсуєтитися за содоля?
17.01.2025 08:52 Ответить
Щодень-добридень,допоки?
Чому з курська не йдуть на підмогу,хочуть залишитись далеко в тилу,а потім що?
17.01.2025 08:55 Ответить
Дуже хочеться, щоб кацапи з корейцями двинули на Суми?
17.01.2025 08:57 Ответить
То відмазка від зелених,так можна і до Львова договоритись,чому на "курську".
Як це, з Донбасу зняти найкращі бригади,в т.ч десантні, ССО,Альфу,безпілотні підрозділи,з найкращим західним озброєнням і відправити на судж.р-н курської обл та очікувати,поки касапи наберуть сил і пч-к армію,щоб виставити проти.Так можна лише спеціально.Та і втрати там чималі,що не йде в ніяке порівняння з обм.фондом.
Донбас після судж.рейду касапи окуповують,кожного дня забирають нові нп,підходячи до Дніпр.обл.,а скільки новозловлених вже поклали на дон.напрямку,якими замінили "курських"?
Втім,про "курськ" для апологетів курської авантюри дохідно розказує Поярков на Ютубі.
17.01.2025 09:23 Ответить
Ось звідки ви знаєте? Кого і звідки зняли та перекинули. Це військова таємниця, але дивані експерти все знають.
17.01.2025 17:18 Ответить
Гугл-Вікі в поміч.У відкритому доступі.Поіменно бригади та менші підрозділи.
Там не один-два бати,типу як рос.добробати заходили,а ціле військо.
17.01.2025 17:45 Ответить
на паркані теж написано...
17.01.2025 18:21 Ответить
може бути.з парканів начитався зеля,а потім гнав російськими матюками в інтерв'ю амер.журналісту 6 січня- приклад для наслідування для залишків тих ще 73.
17.01.2025 20:16 Ответить
Якби не було наших підрозділів на Курщині, не було би і корейців.
17.01.2025 23:42 Ответить
До початку операції,там майже військ не було і північними корейцями,там не було і чути.
18.01.2025 05:44 Ответить
Касапи основні сили кидають на осн.напрямок, навіть не маскуючись.
Заберуть Донбас, перекинуть ці сили на Дн.обл.,або Харк.обл.
В нас-середньоарифметичне по всьому, на чолі з генералом рос.походження.
Ззовні виглядає,як спеціально для касапів
18.01.2025 08:40 Ответить
А людина, яка займає посаду Верховного Головнокомандувача, випустила 1 відос, дала 2 інтерв'ю і всі вони потужні, незламні та гундосні. У всьому винні США і Німеччина.
17.01.2025 08:58 Ответить
вітаю гоVнокомандувача з цим черговим успіхом!
17.01.2025 09:51 Ответить
Це почалось ще коли Зеленський в 2019 році вимогав щоб військові в Песчаному зброю здали.
17.01.2025 10:05 Ответить
Что все про Зелинского, понятно что он не тот но его уже не поменять во время войны. Надо думать как территорию спасать которую каждый день навсегда забирают. Стратегию войны полностью менять
17.01.2025 15:04 Ответить
Как говорится поздно пить Боржоми, когда почки отказали и печень в трусы провалилась.
17.01.2025 19:24 Ответить
Відступ у нинішнього хохлокерівництва - не найстрашніша річ. Найгірша, найганебніша - залишати міста разом з найкращими бійцями ЗСУ (Авдіївка, Вугледар). Так було й у папєрєдніка (Донаеропорт, Дебальцеве). Але це тільки офіційно озвучені. А приховані?
17.01.2025 18:31 Ответить
На курськ перегнали 414-у окрему бригаду ударних безпілотних авіаційних систем .
Якби вона знадобилась на Донбасі-роботи непочатий край.
Так,ні,вперед на суджу,там важливіша новостворена ділянка фронту.
А на Донбас-новоналовлені,нехай проходять виучку на ходу. Як у Жукова.
18.01.2025 11:39 Ответить
Кремлівсько-просирський сирок, вилізь!!! Скажи щось, мерзота!!!
18.01.2025 13:46 Ответить
Пєрємога ясчітаю. При Залужному ЗСУ успішно освобождало і держало всі ці території, але ж Оманський договорняк в дупі у верховного і рейтінгі! А вот сирскій - молодєц. Здає кацапам українську землю строго в оговорєнниє строки і по плану. А головне в політику не лізе і ісполня всі забаганки ЗЄрмака. Точно пєрємога
18.01.2025 18:43 Ответить
То є наслідки олігархічного ладу в Україні.
Олігархат призначив малюка і буланова так саме як призначив вище військове керівництво. Іх завдання ( всіх) зберігати діючу систему в Україні розподілення спільних благ при якій піплу шиш а олігархату все. Таким чином фронт то таке ( потім з Путіним домовимось) , а от соціальний вибух , то лякає. Ми (олігархат) вичищаємо країну, ну і ви що придивляйтесь за дійсним порядком справ, можете собі на війні трошечки прикраси.
Тому ніяких справ, ніяких посадок. Все тихо ша. Безглузде військове керівництво ? Хай так, аби військові на Банкову не поперли і не перекрили (нам олігархам) кисень.
18.01.2025 19:24 Ответить
ЧАС ОГОЛОШУВАТИ ВІЙНУ !!!
19.01.2025 01:57 Ответить
Как так президент не реагирует в изменении тактики , рашисты каждый день забирают землю навсегда с убийством наших людей. Тактика не меняется вообще . И это при том что одинаковое количество солдат с обоих сторон раша выигрывает полностью войну
19.01.2025 03:59 Ответить
 
 