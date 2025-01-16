С начала суток на фронте 131 боестолкновение, больше всего - на Покровском и Курском направлениях, - Генштаб
Всего с начала этих суток произошло 131 боевое столкновение. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение. Самое большое количество боев произошло на Покровском и Курском направлениях.
Российские обстрелы Украины
Российские террористы нанесли один ракетный и 30 авиационных ударов, запустив одну ракету и сбросив 47 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, враг запустил 882 дрона-камикадзе и совершил более 4300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация на Харьковщине
Сегодня на Харьковском направлении враг активных действий не вел.
На Купянском направлении агрессор атаковал вблизи Петропавловки, Голубовки, Двуречной, Загрызово и Песчаного. Пять боевых столкновений завершены, одна вражеская атака продолжается до сих пор.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Новосергиевка, Грековка, Зеленый Гай, Макеевка, Торское, Новоплатоновка, Терны и Заречное. Украинские защитники остановили 11 вражеских атак, два боевых столкновения до сих пор продолжаются.
Северское направление: враг пять раз штурмовал наши позиции вблизи Верхнекаменского и Белогоровки, в настоящее время идет одно боестолкновение вблизи Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз в районах Приволья, Белой Горы, Григорьевки и Часова Яра, все попытки захватчиков продвинуться вперед пресечены украинскими воинами.
На Торецком направлении враг совершил 12 штурмовых действий. Захватчики штурмовали позиции украинских подразделений возле Крымского, Леонидовки, Торецка и Щербиновки.
Покровское направление: с начала этих суток противник 47 раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новый Труд, Покровск, Шевченко, Зверево, Котлино, Успеновка, Удачное, Славянка, Петропавловка, Андреевка, Улаклы, Курахово, Дачное и Янтарное. Девять боевых столкновений до сих пор продолжаются.
По имеющимся в настоящее время данным, потери врага, на данном направлении, за сегодня составили 300 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено четыре автомобиля, кроме того, существенно повреждены вражеский танк, миномет и один автомобиль противника.
Обстановка на Юге
На Новопавловском направлении захватчики атаковали десять раз вблизи Константинополя, Большой Новоселки и Временки. Пять атак оккупантов уже отбиты. Бои продолжаются. Враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Новополь и Константинополь.
На Гуляйпольском направлении наши войска отбили две атаки противника вблизи Новоселки и Темировки, противник успеха не имел.
На Ореховском направлении противник без успеха атаковал населенный пункт Новоданиловка.
На Приднепровском направлении Силами обороны Украины было остановлено четыре штурма противника.
Курское направление
На Курском направлении наши защитники отбили 13 вражеских атак, еще шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.
На других направлениях фронта существенных изменений не произошло.
Сегодня стоит отметить воинов 425-го отдельного штурмового батальона "Скала", 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия", 102-й отдельной бригады территориальной обороны, 126-й отдельной бригады территориальной обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.
