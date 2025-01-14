Общие боевые потери РФ с начала войны – около 811 090 человек (+1330 за сутки), 9767 танков, 21 923 артсистемы, 20 326 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 811 090 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 811090 (+1330) человек,
танков - 9767 (+3) ед,
боевых бронированных машин - 20326 (+11) ед,
артиллерийских систем - 21923 (+47) ед,
РСЗО - 1262 (+1) ед,
средства ППО - 1044 (+0) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 22276 (+72),
крылатые ракеты - 3018 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 33791 (+83) ед,
специальная техника - 3696 (+1)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Броня прийшла в норму 💩
146! одиниць знищеної техніки та 1330! чумардосів за день.
Логістика як завжди добре, інша техніка присутня. Відбита чергова хвиля дронів.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 811 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.