Общие боевые потери РФ с начала войны – около 811 090 человек (+1330 за сутки), 9767 танков, 21 923 артсистемы, 20 326 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 811 090 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 811090 (+1330) человек,

танков - 9767 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 20326 (+11) ед,

артиллерийских систем - 21923 (+47) ед,

РСЗО - 1262 (+1) ед,

средства ППО - 1044 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 22276 (+72),

крылатые ракеты - 3018 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 33791 (+83) ед,

специальная техника - 3696 (+1)

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.