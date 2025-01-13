Российский солдат, получив ранения в шею и ногу, не смог эвакуироваться из-за работы украинских дронов. ВИДЕО

Российский военнослужащий на Запорожском направлении, получив ранение в шею и ногу, не смог добраться до точки эвакуации из-за работы украинских дронов.

От полученных ранений и потери крови он умер, оставив предсмертное видеообращение, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ранили шею. И в ногу. Сейчас хочу выбраться, но уже темно. Птички не дают", - сообщил оккупант.

