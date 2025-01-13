РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5727 посетителей онлайн
Новости Видео Война
15 212 24

Российский солдат, получив ранения в шею и ногу, не смог эвакуироваться из-за работы украинских дронов. ВИДЕО

Российский военнослужащий на Запорожском направлении, получив ранение в шею и ногу, не смог добраться до точки эвакуации из-за работы украинских дронов.

От полученных ранений и потери крови он умер, оставив предсмертное видеообращение, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ранили шею. И в ногу. Сейчас хочу выбраться, но уже темно. Птички не дают", - сообщил оккупант.

Также смотрите: Наши десантники взяли 3 пленных оккупантов и эвакуировали 13 гражданских лиц на Кураховском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20316) война (1437) ликвидация (3965)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Люди собі консервацію на зиму робили, а гнида під@рська все засрала своїм трупом.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:24 Ответить
+15
Кожен обісраний каzап який прийшов в Україну зі зброєю в руках має здохнути.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:41 Ответить
+14
Гойда. Гандона подіравили і він спортився. Нєх лізти в Україну.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почему то нет новости про Брянский химзавод который бомбы делает. Сегодня накрыли.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:04 Ответить
Так. І, кажуть, там працювали французькі Міражі. А не оті обскубані американцями Ф-16.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:39 Ответить
Теж читав допис про це !!!!
показать весь комментарий
13.01.2025 23:46 Ответить
Дурдом! - кацапам мало землі
показать весь комментарий
13.01.2025 23:05 Ответить
Гойда. Гандона подіравили і він спортився. Нєх лізти в Україну.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:10 Ответить
Люди собі консервацію на зиму робили, а гнида під@рська все засрала своїм трупом.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:24 Ответить
Стікай кров'ю, свинособака , до тебе додому приїде біла ,,лада,, , але ти її не побачиш.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:26 Ответить
Кацапи якісь дегенерати та нелюди. Їх вже перемололи більше пів міліони а вони лізуть й надалі..... імбіцили дурнуваті. Думав "астацца в жівих" то седів більше вдома *******......
показать весь комментарий
13.01.2025 23:31 Ответить
Ця кацапська бомжара здохла в чужому погребі.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:39 Ответить
Але наїлося((((
показать весь комментарий
14.01.2025 00:38 Ответить
Кожен обісраний каzап який прийшов в Україну зі зброєю в руках має здохнути.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:41 Ответить
Кацапська гнида до газди в погрiб потрапила, думае, що його сало з огiрками спасуть. ЗДОХНИ ПАДЛО.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:54 Ответить
Нє унивайтє пацани (с)
показать весь комментарий
14.01.2025 00:26 Ответить
Ну сколько пересмотрел ну не людские это рожи в каком кацапском питомнике выращивают их , как не бурятодыбил голова -микроволновки, так ****** с подвалов...Вот какая нечисть пришла к нам .
показать весь комментарий
14.01.2025 00:31 Ответить
А ну впєрьод падла за расію, за пуніта, за сраліна!!!
показать весь комментарий
14.01.2025 00:32 Ответить
Ножка баліт??? Завтра вас 1500 залишиться.. В черзі по білєти....
показать весь комментарий
14.01.2025 00:42 Ответить
нахера выбираться? Только движюха началась!
показать весь комментарий
14.01.2025 00:55 Ответить
щоб ти кровью до ранку стік
показать весь комментарий
14.01.2025 01:33 Ответить
Сподівається потім переглядати це своє "спасєніє рядовава піdаряніна" чи "задокумінтіровать" для своєї манькі, яка тільки і чекає "бєлую ладу" і, яку вже давно дрючіть якесь бухе смердюче рузобидло?...
показать весь комментарий
14.01.2025 01:58 Ответить
Не правельно ти думаєш, вилазь швидко від туди а то тяжко тебе буде доставати
показать весь комментарий
14.01.2025 06:43 Ответить
СПИ НЕДОІСТОТА...ПУТІНСЬКА...ТВОЯ БАБА ВЖЕ ЛАДУ БІЛУ КУПУЄ
показать весь комментарий
14.01.2025 07:11 Ответить
Сволочь в чьем-то чужом погребе валяется...
показать весь комментарий
14.01.2025 10:33 Ответить
Щоб зупинити кровотечу на шиї треба турнікет затягнути поміцніше...
показать весь комментарий
14.01.2025 10:56 Ответить
Хорошие у него ботинки!
показать весь комментарий
14.01.2025 11:42 Ответить
 
 