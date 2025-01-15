Украинский дрон гоняет автомобиль с россиянами по оккупированной Горловке. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты сняли погоню украинского дрона-камикадзе за автомобилем с российскими военными в захваченной Горловке Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россияне быстро едут и маневрируют, чтобы избежать атаки дрона. Однако, оператор украинского дрона, вероятно, выбрал момент для удара - уже за кадром раздается взрыв. Правда результат атаки на вражеский автомобиль неизвестен.
Топ комментарии
+9 Vitaliy Enron
показать весь комментарий15.01.2025 10:48 Ответить Ссылка
+5 Hanka Panyanka
показать весь комментарий15.01.2025 11:13 Ответить Ссылка
+3 IgorYakovlevich
показать весь комментарий15.01.2025 10:29 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
то нікого було би там ганять
не так страшні "московські воші, як українсько гниди"..яких тут в коментарях на сайті аж гай шумить ..іріна іріна, мрстепанов ..та інші