РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5673 посетителя онлайн
Новости Видео
11 332 22

Украинский дрон гоняет автомобиль с россиянами по оккупированной Горловке. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты сняли погоню украинского дрона-камикадзе за автомобилем с российскими военными в захваченной Горловке Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россияне быстро едут и маневрируют, чтобы избежать атаки дрона. Однако, оператор украинского дрона, вероятно, выбрал момент для удара - уже за кадром раздается взрыв. Правда результат атаки на вражеский автомобиль неизвестен.

Смотрите: Операторы дронов-камикадзе атаковали оккупантов на вышке связи. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские дроны кружат над вражеским танком, который мчится по полевой дороге. ВИДЕО

Автор: 

война (1437) Горловка (2384) оккупация (10258) Донецкая область (10506) дроны (4442) Горловский район (3)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
місцева підарасня вболіває за окупантів
показать весь комментарий
15.01.2025 10:48 Ответить
+5
сподіваюсь не промазали..., мисливці за головами...
показать весь комментарий
15.01.2025 11:13 Ответить
+3
Краще б вже заправку знищив. А ганятися за цим авто був якийсь сенс? Хіба що там сидить хтось типу полковника або вище, чи якийсь крутий спеціаліст у військовій галузі.
показать весь комментарий
15.01.2025 10:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Краще б вже заправку знищив. А ганятися за цим авто був якийсь сенс? Хіба що там сидить хтось типу полковника або вище, чи якийсь крутий спеціаліст у військовій галузі.
показать весь комментарий
15.01.2025 10:29 Ответить
Просто український дрон трахає все, що рухається.
показать весь комментарий
15.01.2025 11:05 Ответить
Якщо так, то дуже шкода горлівських котиків .
показать весь комментарий
15.01.2025 11:50 Ответить
В машинах таких, солдати не їздять...
показать весь комментарий
15.01.2025 11:44 Ответить
Арифметика проста 1 дрон 1 підор , 1000 дронів -1000 підарів. А через пів року і воювати не буде кому.
показать весь комментарий
15.01.2025 17:05 Ответить
нажаль не настільки просто арихметика, дронів треба більше
показать весь комментарий
16.01.2025 12:07 Ответить
як сказав гавнокомпандуюючий, то ніби в ЗСУ передати обіцяний мільйон дронів, то теоретично дохлих кацапів малоби бути вже більше мільона, але як бачиш, недостатньо, тому дронів треба більше, багато дронів не буває.
показать весь комментарий
16.01.2025 14:33 Ответить
якби з горлівки зробити мар'янку
то нікого було би там ганять
показать весь комментарий
15.01.2025 10:31 Ответить
Продається ТАЗ "Ніва": білого кольору, роздатка не гуде, мотор не димить, трохи б/у, торг, новорічні скидки.
показать весь комментарий
15.01.2025 10:40 Ответить
місцева підарасня вболіває за окупантів
показать весь комментарий
15.01.2025 10:48 Ответить
Все москвобидло вибʼємо рано чи пізно, це земля українців
показать весь комментарий
15.01.2025 10:58 Ответить
сподіваюсь не промазали..., мисливці за головами...
показать весь комментарий
15.01.2025 11:13 Ответить
а що саме знакове - знімавший говорить "тікайте тікайте "

не так страшні "московські воші, як українсько гниди"..яких тут в коментарях на сайті аж гай шумить ..іріна іріна, мрстепанов ..та інші
показать весь комментарий
15.01.2025 12:29 Ответить
На тг бачив учора, там 2 відео. Це перше, а друге - як палає авто орків після влучання дрона.
показать весь комментарий
15.01.2025 14:05 Ответить
Добре. Автівка мабуть дорожче дрона. Плюс, може, людці.
показать весь комментарий
15.01.2025 20:44 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2025 18:28 Ответить
 
 