Украинский дрон гоняет автомобиль с россиянами по оккупированной Горловке. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты сняли погоню украинского дрона-камикадзе за автомобилем с российскими военными в захваченной Горловке Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россияне быстро едут и маневрируют, чтобы избежать атаки дрона. Однако, оператор украинского дрона, вероятно, выбрал момент для удара - уже за кадром раздается взрыв. Правда результат атаки на вражеский автомобиль неизвестен.

Смотрите: Операторы дронов-камикадзе атаковали оккупантов на вышке связи. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские дроны кружат над вражеским танком, который мчится по полевой дороге. ВИДЕО