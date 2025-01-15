Український дрон ганяє автомобіль із росіянами окупованою Горлівкою. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти зафільмували погоню українського дрона-камікадзе за автомобілем із російськими військовими у захопленій Горлівці на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіяни швидко їдуть і маневрують аби уникнути атаки. Однак, оператор українського дрона, ймовірно, обрав момент для удару - вже за кадром лунає вибух. Щоправда, результат атаки на ворожий автомобіль невідомий.
то нікого було би там ганять
не так страшні "московські воші, як українсько гниди"..яких тут в коментарях на сайті аж гай шумить ..іріна іріна, мрстепанов ..та інші