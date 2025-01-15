Український дрон ганяє автомобіль із росіянами окупованою Горлівкою. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти зафільмували погоню українського дрона-камікадзе за автомобілем із російськими військовими у захопленій Горлівці на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіяни швидко їдуть і маневрують аби уникнути атаки. Однак, оператор українського дрона, ймовірно, обрав момент для удару - вже за кадром лунає вибух. Щоправда, результат атаки на ворожий автомобіль невідомий.

Дивіться: Оператори дронів-камікадзе заскочили окупантів на вежі зв’язку. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські дрони кружляють над ворожим танком, який мчить польовою дорогою. ВIДЕО