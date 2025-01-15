УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12288 відвідувачів онлайн
Новини Відео
11 332 22

Український дрон ганяє автомобіль із росіянами окупованою Горлівкою. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти зафільмували погоню українського дрона-камікадзе за автомобілем із російськими військовими у захопленій Горлівці на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіяни швидко їдуть і маневрують аби уникнути атаки. Однак, оператор українського дрона, ймовірно, обрав момент для удару - вже за кадром лунає вибух. Щоправда, результат атаки на ворожий автомобіль невідомий.

Дивіться: Оператори дронів-камікадзе заскочили окупантів на вежі зв’язку. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські дрони кружляють над ворожим танком, який мчить польовою дорогою. ВIДЕО

Автор: 

війна (1467) Горлівка (208) окупація (6819) Донецька область (9341) дрони (5293) Горлівський район (3)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
місцева підарасня вболіває за окупантів
показати весь коментар
15.01.2025 10:48 Відповісти
+5
сподіваюсь не промазали..., мисливці за головами...
показати весь коментар
15.01.2025 11:13 Відповісти
+3
Краще б вже заправку знищив. А ганятися за цим авто був якийсь сенс? Хіба що там сидить хтось типу полковника або вище, чи якийсь крутий спеціаліст у військовій галузі.
показати весь коментар
15.01.2025 10:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краще б вже заправку знищив. А ганятися за цим авто був якийсь сенс? Хіба що там сидить хтось типу полковника або вище, чи якийсь крутий спеціаліст у військовій галузі.
показати весь коментар
15.01.2025 10:29 Відповісти
Просто український дрон трахає все, що рухається.
показати весь коментар
15.01.2025 11:05 Відповісти
Якщо так, то дуже шкода горлівських котиків .
показати весь коментар
15.01.2025 11:50 Відповісти
В машинах таких, солдати не їздять...
показати весь коментар
15.01.2025 11:44 Відповісти
Арифметика проста 1 дрон 1 підор , 1000 дронів -1000 підарів. А через пів року і воювати не буде кому.
показати весь коментар
15.01.2025 17:05 Відповісти
нажаль не настільки просто арихметика, дронів треба більше
показати весь коментар
16.01.2025 12:07 Відповісти
як сказав гавнокомпандуюючий, то ніби в ЗСУ передати обіцяний мільйон дронів, то теоретично дохлих кацапів малоби бути вже більше мільона, але як бачиш, недостатньо, тому дронів треба більше, багато дронів не буває.
показати весь коментар
16.01.2025 14:33 Відповісти
якби з горлівки зробити мар'янку
то нікого було би там ганять
показати весь коментар
15.01.2025 10:31 Відповісти
Продається ТАЗ "Ніва": білого кольору, роздатка не гуде, мотор не димить, трохи б/у, торг, новорічні скидки.
показати весь коментар
15.01.2025 10:40 Відповісти
місцева підарасня вболіває за окупантів
показати весь коментар
15.01.2025 10:48 Відповісти
Все москвобидло вибʼємо рано чи пізно, це земля українців
показати весь коментар
15.01.2025 10:58 Відповісти
сподіваюсь не промазали..., мисливці за головами...
показати весь коментар
15.01.2025 11:13 Відповісти
а що саме знакове - знімавший говорить "тікайте тікайте "

не так страшні "московські воші, як українсько гниди"..яких тут в коментарях на сайті аж гай шумить ..іріна іріна, мрстепанов ..та інші
показати весь коментар
15.01.2025 12:29 Відповісти
На тг бачив учора, там 2 відео. Це перше, а друге - як палає авто орків після влучання дрона.
показати весь коментар
15.01.2025 14:05 Відповісти
Добре. Автівка мабуть дорожче дрона. Плюс, може, людці.
показати весь коментар
15.01.2025 20:44 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 18:28 Відповісти
 
 