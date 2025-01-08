Оператори дронів-камікадзе заскочили окупантів на вежі зв’язку. ВIДЕО

Оператори українських дронів-камікадзе атакували окупантів, які виконували висотні роботи на вежі зв'язку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи операторів БПЛА опублікований у соцмережах.

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