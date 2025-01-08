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Оператори дронів-камікадзе заскочили окупантів на вежі зв’язку. ВIДЕО

Оператори українських дронів-камікадзе атакували окупантів, які виконували висотні роботи на вежі зв'язку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи операторів БПЛА опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уцілілі після прильоту окупанти складають рештки свого поплічника у чорний мішок. ВIДЕО

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армія рф (17526) війна (1408) знищення (7334) дрони (4762)


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Топ коментарі
+27
ось і птахам є чим поживитись.
а то, все лиси та собаки з котами.
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08.01.2025 14:53
+14
"Попався, як воша на гребінець...".
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08.01.2025 14:53
+12
Огусто спалився.....
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08.01.2025 15:01
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ось і птахам є чим поживитись.
а то, все лиси та собаки з котами.
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08.01.2025 14:53 Відповісти
"Попався, як воша на гребінець...".
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08.01.2025 14:53 Відповісти
парашути би навіть не допомогли....
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08.01.2025 14:56 Відповісти
Ну так спробуй, втримай штани з гівном на такій висоті!
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08.01.2025 15:02 Відповісти
в мене була нагода піднятися на вишку висотою 110м - там навіть дрона не потрібно щоб штанці були мокрі, просто вниз подивитися, а особливо тоді, коли вітром її колихає ...
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08.01.2025 15:21 Відповісти
"Оператори дронів-камікадзе заскочили окупантів"
Дико вибачаюсь, це труднощі перекладання, чи як??? врозуміти підкреслене?
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08.01.2025 14:56 Відповісти
"заскочили на гарячому" - але окупанти уже холодні
українці знають що є таке слово.....
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08.01.2025 14:59 Відповісти
https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85 застати вросплох

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8 застукати

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%B2%D0%BF%D1%96%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC%D1%83 впіймати на гарячому

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0 застати зненацька

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0 захопити зненацька

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BC захопити розполохом

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8 зненацька застукати

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%B7%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0 зуспіти зненацька

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8 несподівано заскочити

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8 несподівано застукати

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0 спобігти зненацька
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08.01.2025 15:00 Відповісти
Огусто спалився.....
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08.01.2025 15:01 Відповісти
В нас теж не вживали таке словосполучення , воно дуже неоднозначне. «Несподівано заскочити» - це зрозуміло, а ось у іншому контексті « заскочили окупантів» я ніколи не зустрічала… Дякую Вам за розʼяснення
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08.01.2025 16:19 Відповісти
В чому? Заскочити це від якого? Це що тоді? Як по мені, то це вже не літературна мова, а якийся діалект.
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08.01.2025 16:20 Відповісти
Гугл в допомогу....
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08.01.2025 16:37 Відповісти
Блін, я сам в шоці - "заскочили окупантів". У Сумській області це дієслово у такому сенсі не використовується. Як максімум -"заскочили у Фору, взяли коньяку "Шабо" по акції".
Ну люди пишуть, що це норма укр.мови Будемо розширювати лексикон...
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08.01.2025 15:16 Відповісти
це нічого. У нас навіть є громадяни, які впевнені що "заскочити окупанта" означає завязати йому руки і очі скочем. Це пройде, і з часом люди більше почнуть пізнавати свою мову.
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08.01.2025 15:41 Відповісти
тоді мабуть не ,,заскочили", а ,,заскоТчили"
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08.01.2025 20:26 Відповісти
Не цього разу. Тут все ОК
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08.01.2025 15:37 Відповісти
***** не захоче - пес не заскоче.
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08.01.2025 18:31 Відповісти
ССО як завжди на висоті!
Щира подяка Воїнам!
Вдалого полювання!
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08.01.2025 14:57 Відповісти
можна навіть дочекатися "складальників" із чорними пакетами....
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08.01.2025 15:00 Відповісти
Збиральникам трупів ше та робота!
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08.01.2025 15:04 Відповісти
"молока за врєдность не будєт" - може бути черговий дрон поза розкладом руху для "контрюлєн"
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08.01.2025 15:12 Відповісти
"За врєдность" у кацапів гарно скломий іде.
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08.01.2025 15:15 Відповісти
вдале полювання, "дичина" навіть не мала шансів вижити.
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08.01.2025 15:03 Відповісти
шанс один був - відмовитися їхати на війну!
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08.01.2025 15:08 Відповісти
а іпотеку закрити вдало ??? .... у ціль
Іпотека закрита !
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08.01.2025 15:31 Відповісти
Так в їх головах та в усіх хромосомах закарбовано -- "АВОСЬ": "Авось пронесе, авось повернусь, авось стану мільйонером"
"Жадность фраєра сгубіла"
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08.01.2025 15:34 Відповісти
Згадую,що на вежах також зручно ховатися від грабоїдів!
)))
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08.01.2025 15:08 Відповісти
Тільки зі звуком!!!!

СЛАВА ЗСУ!
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08.01.2025 15:31 Відповісти
До весни буде в'ялений на сонці москалик
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08.01.2025 18:25 Відповісти
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08.01.2025 18:26 Відповісти
Тепер, в нього є час подумати про свою поведінку.
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08.01.2025 20:04 Відповісти
Хм, а ГДЕ расположена эта вышка связи? Уж больно целая!
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09.01.2025 11:51 Відповісти
 
 