Оператори дронів-камікадзе заскочили окупантів на вежі зв’язку. ВIДЕО
Оператори українських дронів-камікадзе атакували окупантів, які виконували висотні роботи на вежі зв'язку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи операторів БПЛА опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+27 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар08.01.2025 14:53
+14 Яр Холодний
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+12 Luk Viktor
показати весь коментар08.01.2025 15:01
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а то, все лиси та собаки з котами.
Дико вибачаюсь, це труднощі перекладання, чи як??? врозуміти підкреслене?
українці знають що є таке слово.....
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https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0 застати зненацька
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https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BC захопити розполохом
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https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%B7%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0 зуспіти зненацька
https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8 несподівано заскочити
https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8 несподівано застукати
https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0 спобігти зненацька
Ну люди пишуть, що це норма укр.мови Будемо розширювати лексикон...
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