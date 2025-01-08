Уцілілі після прильоту окупанти складають рештки свого поплічника у чорний мішок. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілий окупант фільмує ефективність прильоту українського боєприпасу у місце дислокації свого підрозділу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у поле зору камери потрапляє чимала кількість знищеної вогнем російської техніки. Кілька окупантів знайшли серед згарища рештки свого поплічника і складають їх у чорний мішок.
"Знаєте чого ніколи не покажуть по рос ТВ? Як злий містер Хаймарс в‘#бав купу техніки і зробив купу гарних русских", - пише у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+15 Ol Ol #584272
показати весь коментар08.01.2025 12:39
+10 Luk Viktor
показати весь коментар08.01.2025 12:41
+9 Алекс Скела
показати весь коментар08.01.2025 12:41
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Бо мішки вони закупляли для упаковування трупів закатованих і розстріляних під час вуличних демонстрацій українців.
- Все залежить від ступеню їх нашинкованості...