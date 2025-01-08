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Новини Відео Війна
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Уцілілі після прильоту окупанти складають рештки свого поплічника у чорний мішок. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілий окупант фільмує ефективність прильоту українського боєприпасу у місце дислокації свого підрозділу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у поле зору камери потрапляє чимала кількість знищеної вогнем російської техніки. Кілька окупантів знайшли серед згарища рештки свого поплічника і складають їх у чорний мішок.

Дивіться: Пораненому окупанту із джгутом Есмарха у руці вибухом розносить голову. ВIДЕО 18+

"Знаєте чого ніколи не покажуть по рос ТВ? Як злий містер Хаймарс в‘#бав купу техніки і зробив купу гарних русских", - пише у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Єдиний уцілілий окупант розглядає тіла своїх поплічників: "Вот ещё один наш труп. Голова там, тело здесь". ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17526) війна (1408) знищення (7334) HIMARS (308)


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Топ коментарі
+15
ОСКАРА режисеру! Оператора - в мішок!
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08.01.2025 12:39
+10
От що Хаймерс животворящий виробляє...
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08.01.2025 12:41
+9
Правильно, сміття треба прибирати!
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08.01.2025 12:41
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ОСКАРА режисеру! Оператора - в мішок!
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08.01.2025 12:39 Відповісти
От що Хаймерс животворящий виробляє...
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08.01.2025 12:41 Відповісти
Правильно, сміття треба прибирати!
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08.01.2025 12:41 Відповісти
Оце так молотилово, навіть на металолом нічого буде віднести.
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08.01.2025 12:42 Відповісти
Что б трудились они день и ночь напролет!
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08.01.2025 12:47 Відповісти
+100500!!!
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08.01.2025 14:42 Відповісти
Загорнули кацапкі подарунок на Валєнтіна ))
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08.01.2025 12:51 Відповісти
Не всім руслікам після смерті щастить потрапити у мішок.
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08.01.2025 12:52 Відповісти
Для засрашинців дуже неприємною виявилась реальність, в якій їм не чорних пакетів/мішків не вистачає, а тих, хто збирає рештки "богоносців" в ті пакети.

Бо мішки вони закупляли для упаковування трупів закатованих і розстріляних під час вуличних демонстрацій українців.
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08.01.2025 13:30 Відповісти
- Куме! А скільки кацапів може у вагоні вміститься?
- Все залежить від ступеню їх нашинкованості...
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08.01.2025 14:00 Відповісти
Це однозначно Well Done. як вважаєте?

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08.01.2025 12:53 Відповісти
Very well done!
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08.01.2025 14:44 Відповісти
и правильно. чего харчям пропадать
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08.01.2025 13:04 Відповісти
Під мостом стоянку зробили і вогонь пішов вширь.
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08.01.2025 13:14 Відповісти
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08.01.2025 13:16 Відповісти
Это снято в Голливуде! Уже давно известно что роисская ПВО щелкает Хаймарсы как орешки!
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08.01.2025 15:40 Відповісти
 
 