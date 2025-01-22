Больше всего РФ атакует на Покровском направлении - с утра 44 боестолкновений, - Генштаб ВСУ

С начала суток на фронте произошло 67 боевых столкновений украинских защитников с российскими захватчиками.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удары войска РФ по Украине

От циничных обстрелов с территории российской федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности Барановка, Демьяновка, Покровка Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

Бои на Востоке

На Купянском направлении противник совершил четыре штурмовых действия неподалеку Лозовой, Загрызово и Петропавловки. Продолжается два боестолкновения.



На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи населенных пунктов Першотравневого, Новосергиевки, Зеленой Долины, Кузьминого и в направлении Серебрянского леса. Незавершенным осталось одно боестолкновение.



Силы обороны отражают две атаки россиян вблизи Часова Яра на Краматорском направлении. Кроме того, враг нанес авиационный удар управляемыми бомбами по населенному пункту Бондарное.



На Торецком направлении противник атаковал восемь раз в районе Торецка.



На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 44 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Первое Мая, Зверево, Покровск, Новосергиевка, Котлино, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 41 атаку, три боестолкновения - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Ситуация на Юге

Сегодня на Новопавловском направлении агрессор пять раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Временка. Четыре боестолкновения завершены, еще одно - продолжается до сих пор.



На Приднепровском направлении наши войска отбили одну атаку противника.

Курская операция

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили три атаки российских захватчиков, еще три - продолжаются. Противник совершил около 200 обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

По данным Генштаба ВСУ, на Харьковском, Северском, Ореховском, Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

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