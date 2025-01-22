Евросоюз – крупнейший донор Украины и готовит новый пакет санкций против РФ, - Каллас

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Европейский Союз остается крупнейшим международным донором Украины, предоставив более €130 млрд общей помощи, включая €50 млрд военной поддержки.

Об этом она сказала во время выступления в Брюсселе на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы предоставили в целом более €130 млрд. Почти €50 млрд военной поддержки. Это делает нас крупнейшим международным донором Украины. До конца следующего месяца мы обучим 75 тыс. украинских солдат. Мы приняли самые масштабные санкции против РФ, которые когда-либо вводили. Сейчас мы работаем над еще одним - 16 пакетом санкций", - заявила Каллас.

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Каллас также отметила, что замороженные российские активы могут быть использованы для обеспечения Украины дополнительными боеприпасами, системами ПВО и инвестициями в оборонную промышленность.

"Здесь мы также должны извлечь уроки из прошлого опыта. Инициатива по миллиону снарядов для Украины была эстонской идеей. И хотя мы уже поставили более миллиона снарядов, в итоге этого было слишком мало, и поступило слишком поздно. Нам нужно быть уверенными, что мы можем наращивать нашу оборонную промышленность и получать необходимую нам продукцию вовремя", - подчеркнула Каллас.

По ее словам, ЕС планирует координировать оборонно-промышленную политику для повышения эффективности помощи Украине и укрепления безопасности на европейском континенте.

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