РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10387 посетителей онлайн
Новости
642 11

Евросоюз – крупнейший донор Украины и готовит новый пакет санкций против РФ, - Каллас

Каллас про можливу відправку військ до України

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Европейский Союз остается крупнейшим международным донором Украины, предоставив более €130 млрд общей помощи, включая €50 млрд военной поддержки.

Об этом она сказала во время выступления в Брюсселе на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы предоставили в целом более €130 млрд. Почти €50 млрд военной поддержки. Это делает нас крупнейшим международным донором Украины. До конца следующего месяца мы обучим 75 тыс. украинских солдат. Мы приняли самые масштабные санкции против РФ, которые когда-либо вводили. Сейчас мы работаем над еще одним - 16 пакетом санкций", - заявила Каллас.

Читайте также: Трамп прав, говоря, что ЕС не тратит достаточно на оборону, - глава дипломатии ЕС Каллас

Каллас также отметила, что замороженные российские активы могут быть использованы для обеспечения Украины дополнительными боеприпасами, системами ПВО и инвестициями в оборонную промышленность.

"Здесь мы также должны извлечь уроки из прошлого опыта. Инициатива по миллиону снарядов для Украины была эстонской идеей. И хотя мы уже поставили более миллиона снарядов, в итоге этого было слишком мало, и поступило слишком поздно. Нам нужно быть уверенными, что мы можем наращивать нашу оборонную промышленность и получать необходимую нам продукцию вовремя", - подчеркнула Каллас.

По ее словам, ЕС планирует координировать оборонно-промышленную политику для повышения эффективности помощи Украине и укрепления безопасности на европейском континенте.

Читайте также: ЕС надеется продлить санкции против РФ, но Орбан может ветировать решение, - Bloomberg

Автор: 

помощь (7861) санкции (11422) Евросоюз (17252) Каллас Кая (228)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Правильна тітка робить правильні речі
показать весь комментарий
22.01.2025 18:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильна тітка робить правильні речі
показать весь комментарий
22.01.2025 18:14 Ответить
На жаль готувати санкції ЄС лише трата часу через наявність гнилих фіцорбанів, краще домовлятись про скоординовані дії на рівні країн в обхід кремлівської псарні.
показать весь комментарий
22.01.2025 18:25 Ответить
Начало поста хорошее, но что означает это загадочное "скоординовані дії на рівні країн в обхід кремлівської псарні." Это типа марсиане нам помогут?
показать весь комментарий
22.01.2025 19:00 Ответить
Маю на увазі, що країни ЄС, які підтримують санкційний тиск, можуть домовитись між собою на рівні своїх урядів і виключити таким чином можливість орбанів впливати на якість та об'єм санкцій, а також ветувати. Такий хід матиме ще одну корисну складову у вигляді намордника для *********** псів, які затесались в ЄС.
показать весь комментарий
23.01.2025 00:12 Ответить
Дякую! Але:
Зеленський найбільша гнида України.
показать весь комментарий
22.01.2025 19:35 Ответить
У 2024 році Європа закупила в раші рекордну кількість скрапленого газу. Санкції кажете, кх?
показать весь комментарий
22.01.2025 20:15 Ответить
 
 