Команды Украины и США работают над подготовкой встречи, их будет несколько, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что сначала состоятся командные встречи администраций Украины и Соединенных Штатов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Команды будут работать над встречами, будет несколько встреч разных. Я имею в виду командные встречи прежде всего, а потом будем уже работать над будущей встречей с президентом", - сказал Зеленский журналистам.
На вопрос, ожидается ли сокращение помощи от США, глава государства ответил, что "пока все идет, как идет".
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+8 Старый зольдат
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Мені зовсім не смішно 🙁
Лучше йому туди не їхати !