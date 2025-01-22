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Команды Украины и США работают над подготовкой встречи, их будет несколько, - Зеленский

Зеленський розповів про підготовку до зустрічі з Трампом

Президент Владимир Зеленский заявил, что сначала состоятся командные встречи администраций Украины и Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Команды будут работать над встречами, будет несколько встреч разных. Я имею в виду командные встречи прежде всего, а потом будем уже работать над будущей встречей с президентом", - сказал Зеленский журналистам.

На вопрос, ожидается ли сокращение помощи от США, глава государства ответил, что "пока все идет, как идет".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20734) Трамп Дональд (5580)


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Топ комментарии
+8
Вова, від твоєй праці УКРАЇНА КРОВЮ ВМИВАЄТСЯ. Зроби ласку, відпочинь, ***** крадійськая.
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22.01.2025 18:19
+6
Нашу команду очолить Козирь?
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22.01.2025 18:16
+5
Тільки бубочку не чіпайте!!
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22.01.2025 18:17
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Сортировать:
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Нашу команду очолить Козирь?
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22.01.2025 18:16 Ответить
Тільки бубочку не чіпайте!!
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22.01.2025 18:17 Ответить
Все вірно , так як команду очолить Козирь + Маркарова
Мені зовсім не смішно 🙁
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22.01.2025 18:30 Ответить
Здача Украiни х-лу пишеться коротше. 😬
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22.01.2025 18:18 Ответить
вова ти там прутнем не зіграешь рудому за віком на таких як ти не стоїть
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22.01.2025 18:19 Ответить
Вова, від твоєй праці УКРАЇНА КРОВЮ ВМИВАЄТСЯ. Зроби ласку, відпочинь, ***** крадійськая.
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22.01.2025 18:19 Ответить
Цікаво вован з собою клізму візьме чи на імпортну розраховує ?
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22.01.2025 18:23 Ответить
Без хабалки і Козиря - ніяк !!
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22.01.2025 18:32 Ответить
Ні, барабани візьме, він дітям у сховища нашим купляв по ціні майбаха за один оцінюва, тепер буде барабанить.
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22.01.2025 18:57 Ответить
Да ні, то його барабанить будуть.
Лучше йому туди не їхати !
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22.01.2025 19:55 Ответить
Безуглу вже підготували чи ще в процесі підготовки? А арахамйо з подоляками?
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22.01.2025 18:33 Ответить
вавик все еще живет своим кварталом... Оно необучаемое (лайт версия) и звербованый агент путлера (правдивая версия).
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22.01.2025 19:14 Ответить
Тупий тупень, або тупий в квадраті.
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22.01.2025 19:56 Ответить
Я склоняюсь к версии что зеля проект путлера. Это уже не то что очевидно, а кричит сиреной, которую слышит все цивилизованное человечество.
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22.01.2025 20:06 Ответить
А я хіба не погоджуюсь, завербований тупий тупень - не стратег. (На дурака не нужен нож ...)
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23.01.2025 08:28 Ответить
Що там за зустрічі? Знову ні про що поговорити.
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22.01.2025 19:18 Ответить
Та давай одразу до Трампа перебирайся, щоб туди-сюди не мотатися. Тільки завгоспа вдома не забудь!
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22.01.2025 20:46 Ответить
 
 