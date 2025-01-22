Команды Украины и США работают над подготовкой встречи, их будет несколько, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что сначала состоятся командные встречи администраций Украины и Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Команды будут работать над встречами, будет несколько встреч разных. Я имею в виду командные встречи прежде всего, а потом будем уже работать над будущей встречей с президентом", - сказал Зеленский журналистам.

На вопрос, ожидается ли сокращение помощи от США, глава государства ответил, что "пока все идет, как идет".

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