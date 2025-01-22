Украину атакуют российские ударные беспилотники, - Воздушные Силы (обновлено)
Вечером 22 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информируют Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных БпЛА
- Ударные БпЛА на Харьковщине курсом на Днепропетровщину.
- Группа ударных БпЛА на юге Харьковщины, направление юго-западное.
Обновление по движению БпЛА
- Ударные БПЛА на юге Харьковщины, курс северо-западный.
- Ударные БПЛА на Днепропетровщине в западном направлении.
- Новая группа ударных БПЛА на юге Сумщины, курс юго-западный.
Обновление 21:36
- Ударные БпЛА в Сумской области, курс на Харьковщину.
- Ударные БпЛА в Харьковской области, в направлении Полтавщины.
- БПЛА на севере Днепропетровщины, курс на Харьковщину.
- Ударный БпЛА на Николаевщине в направлении Одесской области.
- БпЛА на севере Запорожья, курс на Днепропетровщину.
Обновление 23:36
- БПЛА на западе Харьковщины курсом на Полтавщину.
- БПЛА на востоке Николаевской области курсом на запад.
- Ударный БПЛА на юге Кировоградщины в южном направлении.
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А так це новина на кшталт: "Гляньте: у нас ниньки вечір, а опісля буде ніч!"