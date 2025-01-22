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Украину атакуют российские ударные беспилотники, - Воздушные Силы (обновлено)

шахеди

Вечером 22 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информируют Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных БпЛА

  • Ударные БпЛА на Харьковщине курсом на Днепропетровщину.
  • Группа ударных БпЛА на юге Харьковщины, направление юго-западное.

Обновление по движению БпЛА

  • Ударные БПЛА на юге Харьковщины, курс северо-западный.
  • Ударные БПЛА на Днепропетровщине в западном направлении.
  • Новая группа ударных БПЛА на юге Сумщины, курс юго-западный.

Обновление 21:36

  • Ударные БпЛА в Сумской области, курс на Харьковщину.
  • Ударные БпЛА в Харьковской области, в направлении Полтавщины.
  • БПЛА на севере Днепропетровщины, курс на Харьковщину.
  • Ударный БпЛА на Николаевщине в направлении Одесской области.
  • БпЛА на севере Запорожья, курс на Днепропетровщину.

Обновление 23:36

  • БПЛА на западе Харьковщины курсом на Полтавщину.
  • БПЛА на востоке Николаевской области курсом на запад.
  • Ударный БПЛА на юге Кировоградщины в южном направлении.

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Новиною буде, коли раша хоч раз не атакуватиме надвечір персюківським брухтом.
А так це новина на кшталт: "Гляньте: у нас ниньки вечір, а опісля буде ніч!"
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23.01.2025 00:52 Ответить
 
 