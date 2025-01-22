33 млн грн залога: ВАКС применил меру пресечения к бывшему топ-чиновнику МВД Украины

22 января 2025 года следственный судья Высшего антикорсуда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде залога в отношении бывшего государственного секретаря МВД Украины в размере 33 млн 308 тыс. грн и возложил на подозреваемого ряд обязанностей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Как отмечается, суд согласился с позицией прокурора и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 33 млн грн.

На лицо возложены соответствующие процессуальные обязанности:

- прибывать по каждому требованию к детективам НАБУ, которые осуществляют досудебное расследование, и прокуроров САП, осуществляющих процессуальное руководство, и/или суда;

- не покидать пределы Киевской области без разрешения детективов НАБУ, осуществляющих досудебное расследование, и прокуроров САП, осуществляющих процессуальное руководство, и/или суда;

- сообщать детективам НАБУ, которые осуществляют досудебное расследование, и прокурорам САП, которые осуществляют процессуальное руководство, и/или суд об изменении своего места жительства и/или работы;

- воздерживаться от общения относительно обстоятельств, которые расследуются в этом уголовном производстве, со свидетелями и подозреваемыми, указанными в постановлении следственного судьи;

- сдать на хранение в орган Государственной миграционной службы Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины;

- носить электронное средство контроля.

По решению суда залог должен быть внесен в течение 5 дней с момента провозглашения решения.

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Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили бывшего топ-чиновника МВД на масштабной схеме хищения бюджетных средств и взяточничестве. Его подозревают в махинациях с закупкой оборудования и получении премиумавтомобилей общей стоимостью более 6 миллионов гривен.