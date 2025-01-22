Россияне более 15 раз обстреляли Никопольщину из дронов и артиллерии: поврежден дом и авто. ФОТОРЕПОРТАЖ
22 января российские войска более 15 раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"С утра агрессор атаковал Никопольщину более полутора десятков раз, применяя БпЛА и артиллерию. Попал по райцентру, Покровской и Марганецкой громадам. Произошел пожар. Повреждены грузовик и прицеп. Изуродован и частный дом", - написал он.
Лысак отметил, что обошлось без погибших и пострадавших.
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Алекс Скела
показать весь комментарий22.01.2025 19:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
коваль #598821
показать весь комментарий22.01.2025 19:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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