РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10770 посетителей онлайн
Новости Фото
1 688 7

Завладели 129 млн грн, выделенными на восстановление водопровода на Днепропетровщине: САП и НАБУ разоблачили организованную группу. ФОТО

Группа лиц поспособствовала победе в тендере по реконструкции водопровода в Каменском районе. В результате чего они завладели миллионными средствами, выделенными на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области.

Об этом сообщили в Специальной антикоррупционной прокуратуре Украины, передает Цензор.НЕТ.

Под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ разоблачена и прекращена преступная деятельность организованной группы лиц, которые в условиях военного положения завладели миллионными средствами, выделенными на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области.

Кто был в группе и как они действовали?

Среди разоблаченных лиц - один организатор и трое участников. Сейчас их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В рамках досудебного расследования установлено, что указанные лица поспособствовали победе в тендере по реконструкции водопровода в Каменском районе подконтрольного общества.

Заволодіння 129 млн грн: САП та НАБУ викрили організовану групу, яка діяла на Дніпропетровщині

Согласно договору на проведение реконструкции общество-победитель должно было закупить трубную продукцию. Однако выяснилось, что ее закупка состоялась у производителя по рыночным ценам, а впоследствии она была перепродана коммунальному предприятию по завышенной более чем втрое цене. Реализация этой схемы привела к нанесению коммунальному предприятию ущерба на сумму более 129 млн грн, которой участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению.

Также читайте: Депутаты двух горсоветов на Львовщине организовали схему откатов на тендерах, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Примечательным является факт, что бенефициарным владельцем общества-победителя был известный местный предприниматель, который находился в розыске ФБР за совершение имущественных преступлений.

На сегодня организатор группы - бенефициарный владелец общества-победителя задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения.

Заволодіння 129 млн грн: САП та НАБУ викрили організовану групу, яка діяла на Дніпропетровщині
Заволодіння 129 млн грн: САП та НАБУ викрили організовану групу, яка діяла на Дніпропетровщині
Заволодіння 129 млн грн: САП та НАБУ викрили організовану групу, яка діяла на Дніпропетровщині

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

Также читайте: Власти Киева потратят 1,4 миллиарда на новую дорогу к неработающему аэропорту в Жулянах

Автор: 

тендер (668) убытки (397) САП (2076) Днепропетровская область (4048)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щодня пишуть про вкрадені десятки та сотні мільйонів.
Масштаби явища просто окуєнні.
Невже ще щось лишається на зарплати чиновникам?!
показать весь комментарий
22.01.2025 16:14 Ответить
Масштаби явища не окуєнні, а фантастично окуєтітєльні.
показать весь комментарий
22.01.2025 17:16 Ответить
Добре що по троху викривають злочини, а не заплющують очі як усі роки незалежності.
показать весь комментарий
22.01.2025 19:21 Ответить
«По троху» викривали завжди. А нинішні «викривачі» стільки спи..дили, що нікому за роки незалежності і не снилось.
А як же, новиє ж ліца, яких вибрали от такі «дмітріі».
Заплющуй очі далі.
показать весь комментарий
22.01.2025 19:43 Ответить
потрібні РОЗСТРІЛИ
показать весь комментарий
22.01.2025 19:07 Ответить
 
 