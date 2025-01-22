Завладели 129 млн грн, выделенными на восстановление водопровода на Днепропетровщине: САП и НАБУ разоблачили организованную группу. ФОТО
Группа лиц поспособствовала победе в тендере по реконструкции водопровода в Каменском районе. В результате чего они завладели миллионными средствами, выделенными на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области.
Об этом сообщили в Специальной антикоррупционной прокуратуре Украины, передает Цензор.НЕТ.
Под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ разоблачена и прекращена преступная деятельность организованной группы лиц, которые в условиях военного положения завладели миллионными средствами, выделенными на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области.
Кто был в группе и как они действовали?
Среди разоблаченных лиц - один организатор и трое участников. Сейчас их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
В рамках досудебного расследования установлено, что указанные лица поспособствовали победе в тендере по реконструкции водопровода в Каменском районе подконтрольного общества.
Согласно договору на проведение реконструкции общество-победитель должно было закупить трубную продукцию. Однако выяснилось, что ее закупка состоялась у производителя по рыночным ценам, а впоследствии она была перепродана коммунальному предприятию по завышенной более чем втрое цене. Реализация этой схемы привела к нанесению коммунальному предприятию ущерба на сумму более 129 млн грн, которой участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению.
Примечательным является факт, что бенефициарным владельцем общества-победителя был известный местный предприниматель, который находился в розыске ФБР за совершение имущественных преступлений.
На сегодня организатор группы - бенефициарный владелец общества-победителя задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.
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Масштаби явища просто окуєнні.
Невже ще щось лишається на зарплати чиновникам?!
А як же, новиє ж ліца, яких вибрали от такі «дмітріі».
Заплющуй очі далі.