СБУ провела более 150 спецопераций и задержаний за три дня
Служба безопасности Украины совместно с партнерами из других правоохранительных органов для противодействия преступлениям, представляющим угрозу государственной безопасности, территориальной целостности и обороноспособности нашего государства, провела серию масштабных реализаций и задержаний в течение 18-20 января.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что за этот период сотрудники СБУ провели комплексные процессуальные действия в 157 уголовных производствах. По итогам этих мероприятий 222 человека получили сообщение о подозрении, 85 из них - задержаны.
В частности, по материалам СБУ сообщено о подозрении:
- 19 вражеским агентам, которые осуществляли разведывательно-диверсионную деятельность в пользу российских спецслужб;
- 39 лицам, причастным к преступлениям в военной сфере, в том числе лицам, причастным к хищению средств оборонного госбюджета;
- 63 лицам, в том числе из числа сотрудников ТЦК, бывших МСЭК и ВВК, а также медучреждений, которые подозреваются во внедрении "уклонистских схем" и в организации незаконного пересечения границы;
- 7 лицам, вредившим государственной безопасности в информационной сфере и киберпространстве, среди которых антиукраинские пропагандисты;
- 24 лицам, которые вредили экономическим интересам государства;
- 7 лицам, причастным к незаконному обороту оружия и средств военного поражения.
Всего в рамках этих уголовных производств было проведено 287 обысков.
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+10 Luk Viktor
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+6 KAISERWALD
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+5 Герхард
показать весь комментарий22.01.2025 19:44 Ссылка
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Коментатори, приготуватись!
Так о чому з вами говорити?!!
Це як лікарю бравурно звітувати про вилікуваний у пацієнта перелам (навіть 2-3 перелама)... коли у пацієнта в голові стирчить ЦВЯХ сотка!