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СБУ провела более 150 спецопераций и задержаний за три дня

СБУ вручила підозри 222 підозрюваним за останні 3 дні

Служба безопасности Украины совместно с партнерами из других правоохранительных органов для противодействия преступлениям, представляющим угрозу государственной безопасности, территориальной целостности и обороноспособности нашего государства, провела серию масштабных реализаций и задержаний в течение 18-20 января.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что за этот период сотрудники СБУ провели комплексные процессуальные действия в 157 уголовных производствах. По итогам этих мероприятий 222 человека получили сообщение о подозрении, 85 из них - задержаны.

В частности, по материалам СБУ сообщено о подозрении:

  • 19 вражеским агентам, которые осуществляли разведывательно-диверсионную деятельность в пользу российских спецслужб;
  • 39 лицам, причастным к преступлениям в военной сфере, в том числе лицам, причастным к хищению средств оборонного госбюджета;
  • 63 лицам, в том числе из числа сотрудников ТЦК, бывших МСЭК и ВВК, а также медучреждений, которые подозреваются во внедрении "уклонистских схем" и в организации незаконного пересечения границы;
  • 7 лицам, вредившим государственной безопасности в информационной сфере и киберпространстве, среди которых антиукраинские пропагандисты;
  • 24 лицам, которые вредили экономическим интересам государства;
  • 7 лицам, причастным к незаконному обороту оружия и средств военного поражения.

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Всего в рамках этих уголовных производств было проведено 287 обысков.

Автор: 

задержание (6686) СБУ (19983)


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Топ комментарии
+10
"Козиря" не затримали? Тоді "не залік"....
На повторний круг...!!!
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22.01.2025 19:11
+6

Коментатори, приготуватись!
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22.01.2025 19:12
+5
Поки Єрмак і Татаров у безпеці в ОП, а Зеленський президент - до сраки ця показуха.
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22.01.2025 19:44
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22.01.2025 19:09 Ответить
"Козиря" не затримали? Тоді "не залік"....
На повторний круг...!!!
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22.01.2025 19:11 Ответить

Коментатори, приготуватись!
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22.01.2025 19:12 Ответить
"Кримських шатло-гонів", та київських танко-звільників" вже спіймали?
Так о чому з вами говорити?!!
Це як лікарю бравурно звітувати про вилікуваний у пацієнта перелам (навіть 2-3 перелама)... коли у пацієнта в голові стирчить ЦВЯХ сотка!
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22.01.2025 19:14 Ответить
Пішла я вареники їсти ...поки наше СБУ напрацює...шось по темі , до виборів 🤡
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22.01.2025 19:31 Ответить
Без лоха -жизнь плоха!
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22.01.2025 19:35 Ответить
Поки Єрмак і Татаров у безпеці в ОП, а Зеленський президент - до сраки ця показуха.
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22.01.2025 19:44 Ответить
Все не те і все не так .
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22.01.2025 20:03 Ответить
Сиділи, сиділи і раптом включили в турборежим. Щонайменше дивно. Здається, у цьому валі справ готуються провокації проти опозиції (не плутати з соратниками «слуги народу» ОПЗЖ та іншими її сателітами.
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22.01.2025 21:02 Ответить
Ага "наша служба і апасна і трудна", хоч би з них одного справжнього з тих 19 , бо решта то взагалі не їх справа.Яку хоч діяльність будуть імітувати тільки щоб в тилу сидіти й зелені дупи лизати.
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27.01.2025 12:37 Ответить
 
 