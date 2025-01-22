Продавали фиктивные медсправки и переправляли уклонистов за границу: в Киеве и еще в 4 регионах задержаны 19 организаторов. ФОТОрепортаж
Правоохранители ликвидировали 6 новых схем уклонения от мобилизации, которые действовали в Украине. В разных регионах страны задержаны 19 организаторов схем.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ и Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что фигуранты торговали фиктивными медсправками или за деньги переправляли уклонистов за границу вне контрольно-пропускных пунктов.
Так, в Одесской области правоохранители остановили вблизи границы 4 микроавтобуса, в которых местные дельцы пытались скрыто вывезти в непризнанное Приднестровье 47 уклонистов.
В сопровождении "кортежа" с военнообязанными ехало авто, в котором находились организаторы этой схемы.
В целом преступная группа по переправке уклонистов состояла из 9 человек, среди которых - двое иностранцев с Южного Кавказа. Сейчас все они находятся под стражей.
На Харьковщине разоблачены еще 4-х организаторов "схем для уклонистов". Среди задержанных - местный адвокат и рецидивист, который имеет судимость за умышленное убийство.
К незаконной деятельности они привлекли более 10 сообщников. Злоумышленники продавали уклонистам фиктивные медсправки о наличии инвалидности для снятия с воинского учета.
Во время обысков у задержанных обнаружено почти полмиллиона американских долларов.
В Киеве "на горячем" задержан бывший адвокат, который помогал уклонистам сбежать за границу под видом экспедиторов гуманитарных грузов.
Для реализации преступного механизма фигурант оформлял своих клиентов в местную благотворительную организацию.
В Полтавской области разоблачили чиновницу Департамента здравоохранения Полтавской ОГА. Для оформления фейковой инвалидности она торговала поддельными медицинскими заключениями по обследованиям на магнитно-резонансной томографии.
Еще одну схему в регионе организовали двое предпринимателей, которые продавали уклонистам поддельные удостоверения сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В Хмельницкой области подозрение получили заместитель председателя врачебно-консультативной комиссии и двое местных врачей, которые безосновательно оформляли военнообязанным медсправки для получения инвалидности.
Подозрения дельцам
По разоблаченным фактам фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- чч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц или организованной группой);
- ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой);
- чч. 2, 3 ст. 28, чч. 2, 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц или организованной группой).
Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества, добавили правоохранители.
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