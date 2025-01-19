Переправляли мужчин в ЕС под видом водителей: Ликвидирована схема незаконного пересечения границы военнообязанными, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Организованная преступная группа во главе со столичным адвокатом наладила выезд за границу мужчин призывного возраста. Для прикрытия противоправной деятельности злоумышленники создали ряд фиктивных ФЛП-перевозчиков, зарегистрировав их в системе "Шлях".

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что длительное время участники организованной преступной группы переправляли мужчин через государственную границу под видом водителей транспортных средств, осуществлявших международные и гуманитарные перевозки. Мужчины, которые уклонялись от мобилизации, оставались за границей, а машины оттуда возвращали уже другие лица. Услуга переправы стоила для военнообязанных от 5 до 10 тысяч долларов.

По местам жительства фигурантов на территории г. Киева, Киевской, Черниговской, Кировоградской областей проведен ряд обысков, в результате которых изъята документация, свидетельствующая об организации преступной деятельности.

Трем злоумышленникам - организатору и двум основным исполнителям объявлены подозрения по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".





Подозреваемым грозит от 7 до 9 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

