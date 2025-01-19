РУС
2 644 57

Переправляли мужчин в ЕС под видом водителей: Ликвидирована схема незаконного пересечения границы военнообязанными, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Организованная преступная группа во главе со столичным адвокатом наладила выезд за границу мужчин призывного возраста. Для прикрытия противоправной деятельности злоумышленники создали ряд фиктивных ФЛП-перевозчиков, зарегистрировав их в системе "Шлях".

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что длительное время участники организованной преступной группы переправляли мужчин через государственную границу под видом водителей транспортных средств, осуществлявших международные и гуманитарные перевозки. Мужчины, которые уклонялись от мобилизации, оставались за границей, а машины оттуда возвращали уже другие лица. Услуга переправы стоила для военнообязанных от 5 до 10 тысяч долларов.

Ліквідовано схему для ухилянтів

По местам жительства фигурантов на территории г. Киева, Киевской, Черниговской, Кировоградской областей проведен ряд обысков, в результате которых изъята документация, свидетельствующая об организации преступной деятельности.

Трем злоумышленникам - организатору и двум основным исполнителям объявлены подозрения по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Ліквідовано схему для ухилянтів
Ліквідовано схему для ухилянтів

Подозреваемым грозит от 7 до 9 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Ліквідовано схему для ухилянтів

Автор: 

Нацполиция (16713) уклонисты (1055)
+7
Ні, так не працює. По перше, сюдячи з твого акаунта, ти давно не в Україні, тому тобі точно не мені і не іншим роказувати що і як робити. По друге вже так посиділи: тисячі бракованих мін, мільярди вкрадених бюджетних коштів. Подобається? Мені чомусь ні.

Загалом, я бачу, що тобі по факту нічого сказати. Ти один із тих, хто гріє сраку закордоном, але всією душею за кордони 91-го року. Лицемір і не більше...
19.01.2025 12:01 Ответить
+5
Почитав, але питання досі актуальне: де там вказано, що обмежувати можна лише чоловіків? Чи у нас вибіркове трактування законів - це трактуємо, а конституцію, де всі рівні - ні?
19.01.2025 11:33 Ответить
+4
Пункт 7 постанови кабміну "Про прикордонний режим"

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства в'їжджають, перебувають, проживають, проваджують роботи і пропускаються у прикордонну смугу з дозволу відповідного органу Державної прикордонної служби, який безпосередньо виконує завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону у визначеній зоні відповідальності, за наявності документів, що посвідчують їх особу. У період проведення мобілізації (крім цільової) та/або протягом воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років також зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі).

Конституція:

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

Постанова кабміну прямо порушує статтю конституції, яка на секунду, не може бути відмінена чи призупинена в умовах воєнного стану. Тому, якщо коротко: постанова кабміну незаконна, але це ніхто не визнає, тому щ влада узурпувана однієї особою.
19.01.2025 11:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Куча арестов а на выходе пока ни одного приговора,значит откупаются.
19.01.2025 10:45 Ответить
Така важка стаття для сприймання? Ловіть цитату:
"Трьом зловмисникам - організатору та двом основним виконавцям оголошено підозри за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України""
19.01.2025 10:50 Ответить
пункт 6 статті 8 Закону "Про правовий режим воєнного стану"
19.01.2025 11:25 Ответить
Ну так у нас заборони і нема. Встановлені критерії для перетину кордону (особливий режим). Відповідаєте вимогам - будь ласка, на виїзд. Не відповідаєте вимогам - сидіть вдома.
19.01.2025 11:43 Ответить
яким ще "вимогам"?? шось чув про статтю 3, 21, 22, 24, 27, 28, 33 Конституції???
19.01.2025 18:37 Ответить
Стаття 64 Конституції України: "В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень". В переліку статей, які не може бути обмежено, відсутня стаття 33. Тобто її можна ставити "на паузу".
20.01.2025 10:05 Ответить
Почитав, але питання досі актуальне: де там вказано, що обмежувати можна лише чоловіків? Чи у нас вибіркове трактування законів - це трактуємо, а конституцію, де всі рівні - ні?
19.01.2025 11:33 Ответить
Жінок-держслужбовців теж не випускають. Наче б то.
19.01.2025 13:05 Ответить
ахаха. ти хоч подумав, що сказав..??
показать весь комментарий
19.01.2025 18:38 Ответить
Це констатація.

При чому дискримінація ? Вагітних жінок в армію ? А дітей хто буде народжувати ?
Пузаті чоловіки ?

Так, рівноправ"я доволі умовна категорія.
20.01.2025 22:48 Ответить
Пункт 7 постанови кабміну "Про прикордонний режим"

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства в'їжджають, перебувають, проживають, проваджують роботи і пропускаються у прикордонну смугу з дозволу відповідного органу Державної прикордонної служби, який безпосередньо виконує завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону у визначеній зоні відповідальності, за наявності документів, що посвідчують їх особу. У період проведення мобілізації (крім цільової) та/або протягом воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років також зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі).

Конституція:

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

Постанова кабміну прямо порушує статтю конституції, яка на секунду, не може бути відмінена чи призупинена в умовах воєнного стану. Тому, якщо коротко: постанова кабміну незаконна, але це ніхто не визнає, тому щ влада узурпувана однієї особою.
19.01.2025 11:43 Ответить
Для чого кацапського бота годуєш
19.01.2025 11:46 Ответить
Це в методиці так написано, всіх неугодних і сильно розумних називати ботами і агентами Кремля? По факту є що сказати, чи відпрацьовуємо по методичці?
19.01.2025 11:52 Ответить
Тут все просто, гавкаєш проти ЗСУ- працюєш на ворога, сказано вже не раз: або воюєш в ЗСУ, або допомагаєш ЗСУ ,або сидиш в норі і не звиздякаєш.
19.01.2025 11:59 Ответить
Ні, так не працює. По перше, сюдячи з твого акаунта, ти давно не в Україні, тому тобі точно не мені і не іншим роказувати що і як робити. По друге вже так посиділи: тисячі бракованих мін, мільярди вкрадених бюджетних коштів. Подобається? Мені чомусь ні.

Загалом, я бачу, що тобі по факту нічого сказати. Ти один із тих, хто гріє сраку закордоном, але всією душею за кордони 91-го року. Лицемір і не більше...
19.01.2025 12:01 Ответить
Так ті що роблять браковані міри і крадуть гроші армії з тієї самої когорти як ти і тобі подібні. Ти ж в рази гірше від тих хто за кордоном, бо грієш сраку десь в Києві,поки твоїх сусідів вбивають. Ти за кордони 90го напевно
19.01.2025 12:06 Ответить
Маніпуляція звичайна. У прикордонників у 2022 р. у машини двигун зламався - все, здаємося!!
19.01.2025 13:12 Ответить
Не менша маніпуляція у відповідь: применшення та порівняння наслідків поставки тисяч мін на фронт із поломкою одного авто.
19.01.2025 13:31 Ответить
"Можеш воювати - воюй.
Не можеш воювати - допомагай.
Не хочеш допомагати - хоча б не тринди"
20.01.2025 22:47 Ответить
Маніпуляція не прокатила, давимо на патріотизм... Ну ок, вперед і з піснею
21.01.2025 07:51 Ответить
На фронт поставляються мільйони мін, снарядів, ракет тощо !!!
Вже 3 роки масштабної та 10 р. з 2014 р.
Тому випадків було і буде. Нікого не виправдовую, але якщо партія неякісного пороху десь проскочила - буде бракована партія мін.

Нікому з притомних громадян не подобаються брак зброї і крадіжки коштів.
Не тре себе виставляти захисником ЗСУ !
21.01.2025 19:36 Ответить
гавкаєш на права та свободи людини та громадянина - то ти кацап, і зачатий москалем кремлівським!!!
19.01.2025 18:42 Ответить
іпать ти даун
19.01.2025 13:02 Ответить
Ще один по методичці відпрацьовує...
19.01.2025 13:30 Ответить
ти по ділу щось з нарисаного заперечити і спростувати можеш, ботяра зеленошобла?
19.01.2025 18:41 Ответить
стаття 33, 21 та 24 КУ, і ст161 ККУ про усіляки "постанови кабміну" нічого не знає... вони їй до лампочки. проблема в тих, хто ігнорує Конституцію, і в тих, хто за це цих ігнорщиків не карає..
19.01.2025 18:40 Ответить
Водіїв тірів чекають на узбіччі доріг.
19.01.2025 11:07 Ответить
А якже безвіз?
19.01.2025 11:17 Ответить
А як же війна ?
19.01.2025 13:07 Ответить
як тобі окоп, не жме?
19.01.2025 18:44 Ответить
Я не в окопі.
Але війна від того не счезла. Подивись у вікно, або хоча б новини !
20.01.2025 21:27 Ответить
19.01.2025 19:44 Ответить
20.01.2025 21:28 Ответить
24.01.2025 03:46 Ответить
24.01.2025 20:09 Ответить
Цікаво що вони потім будуть їм в суді інкременувати, якщо навіть ВР признав що заборони на виїзд немає. Те що вони беруть кошти за працевлаштування водіями, тому до цього часу і немає ніодного вироку в таких справах.

Доказати, що вони прямо допомагали таким чином ухилитись досить складно. Це хіба що записи розмов мають бути де ті прямо говорили.

Друге немає ні одного затриманого пограничника, ці всі схем з водіями не працюють, якщо не даш ще на кордоні. Їх просто завертають без причини та і все.
19.01.2025 12:31 Ответить
Заборони немає, обмеження є. У зв"язку з воєнним станом.
19.01.2025 13:09 Ответить
Почитайте рішення наших судів, немає нічого. Просто суди не зобовязують пропустити та і на тому все завершується.
19.01.2025 15:38 Ответить
Та нічого. Тут головне зробити вигляд бурної діяльності. Просто хлопці з потрібними "кураторами" не поділись. А так не можна. Зараз трохи пожурять і поїдуть додому.
19.01.2025 14:02 Ответить
В нас так один катався під виглядом доставки хліба в магазин. Поліція розкрила цю схему, так на обочині і покинули автівку з хлібом. Добре, що в нас така поліція пильна своєчасно припинила постачання хліба в магазин. Запобігли, так би мовити, правопорушення.
19.01.2025 13:36 Ответить
Вбивча логіка!
Їм оголосили підозру і їм щось там загрожує.
Їх що засуджено?
Чи може проти них висунуті звинувачення?
Підозра та допоможе їм досидіти спокійно до кінця війни, уникнувши мобілізації. А далі нею підітруться. І все скінчиться.
Черговий серіальчік. Тепер вже для Трампа.
19.01.2025 14:29 Ответить
хочеш теж підозру??
19.01.2025 18:45 Ответить
як вони визначають - військовозобовязана людина, чи ні?
тому що що???
тому що - мужчина???
виходить, тцкашники, поліціянти... - це не мужчини, а мудчини..!!
19.01.2025 18:46 Ответить
 
 