Переправляли мужчин в ЕС под видом водителей: Ликвидирована схема незаконного пересечения границы военнообязанными, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
Организованная преступная группа во главе со столичным адвокатом наладила выезд за границу мужчин призывного возраста. Для прикрытия противоправной деятельности злоумышленники создали ряд фиктивных ФЛП-перевозчиков, зарегистрировав их в системе "Шлях".
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Установлено, что длительное время участники организованной преступной группы переправляли мужчин через государственную границу под видом водителей транспортных средств, осуществлявших международные и гуманитарные перевозки. Мужчины, которые уклонялись от мобилизации, оставались за границей, а машины оттуда возвращали уже другие лица. Услуга переправы стоила для военнообязанных от 5 до 10 тысяч долларов.
По местам жительства фигурантов на территории г. Киева, Киевской, Черниговской, Кировоградской областей проведен ряд обысков, в результате которых изъята документация, свидетельствующая об организации преступной деятельности.
Трем злоумышленникам - организатору и двум основным исполнителям объявлены подозрения по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".
Подозреваемым грозит от 7 до 9 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
"Трьом зловмисникам - організатору та двом основним виконавцям оголошено підозри за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України""
ти признав дискримінацію мужчин по признаку статі..
При чому дискримінація ? Вагітних жінок в армію ? А дітей хто буде народжувати ?
Пузаті чоловіки ?
Так, рівноправ"я доволі умовна категорія.
Громадяни України, іноземці та особи без громадянства в'їжджають, перебувають, проживають, проваджують роботи і пропускаються у прикордонну смугу з дозволу відповідного органу Державної прикордонної служби, який безпосередньо виконує завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону у визначеній зоні відповідальності, за наявності документів, що посвідчують їх особу. У період проведення мобілізації (крім цільової) та/або протягом воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років також зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі).
Конституція:
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
Постанова кабміну прямо порушує статтю конституції, яка на секунду, не може бути відмінена чи призупинена в умовах воєнного стану. Тому, якщо коротко: постанова кабміну незаконна, але це ніхто не визнає, тому щ влада узурпувана однієї особою.
Загалом, я бачу, що тобі по факту нічого сказати. Ти один із тих, хто гріє сраку закордоном, але всією душею за кордони 91-го року. Лицемір і не більше...
Не можеш воювати - допомагай.
Не хочеш допомагати - хоча б не тринди"
Вже 3 роки масштабної та 10 р. з 2014 р.
Тому випадків було і буде. Нікого не виправдовую, але якщо партія неякісного пороху десь проскочила - буде бракована партія мін.
Нікому з притомних громадян не подобаються брак зброї і крадіжки коштів.
Не тре себе виставляти захисником ЗСУ !
Але війна від того не счезла. Подивись у вікно, або хоча б новини !
Доказати, що вони прямо допомагали таким чином ухилитись досить складно. Це хіба що записи розмов мають бути де ті прямо говорили.
Друге немає ні одного затриманого пограничника, ці всі схем з водіями не працюють, якщо не даш ще на кордоні. Їх просто завертають без причини та і все.
Їм оголосили підозру і їм щось там загрожує.
Їх що засуджено?
Чи може проти них висунуті звинувачення?
Підозра та допоможе їм досидіти спокійно до кінця війни, уникнувши мобілізації. А далі нею підітруться. І все скінчиться.
Черговий серіальчік. Тепер вже для Трампа.
тому що що???
тому що - мужчина???
виходить, тцкашники, поліціянти... - це не мужчини, а мудчини..!!