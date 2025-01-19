Подделывали мужчинам результаты анализов на ВИЧ, чтобы избежать мобилизации: Разоблачены врачи ВВК в Днепре, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
Военнообязанные, которые проходили ВВК в одном из местных РТЦК и СП, могли за 10 тысяч долларов заказать у фигурантов "услугу" по снятию с воинского учета. Организаторам схемы грозит до 10 лет тюрьмы.
Об этом сообщили в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, разоблачены должностные лица и врачи военно-врачебной комиссии одного из РТЦК и других медицинских учреждений города Днепра, которые фальсифицировали результаты анализов крови на ВИЧ. В дальнейшем они вносили ложные данные в медицинские документы и информационную систему "Мониторинг социально значимых болезней". Такие манипуляции давали возможность "больным" мужчинам сняться с воинского учета и беспрепятственно пересекать государственную границу Украины.
Установлено, что за возможность уклонения от обороны государства таким образом мужчины платили фигурантам 10 тысяч долларов.
Проведено 19 обысков по местам регистрации и проживания фигурантов, а также в их служебных кабинетах и в автотранспорте. Изъята, в частности, компьютерная техника, медицинская документация, и другие вещи, подтверждающие причастность владельцев к незаконной деятельности.
В Нацполиции добавили, что сейчас расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней), ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается, возможна дополнительная квалификация.
А як прочитати про операцію форсування Дніпра, волосся дибки стає.
2. "Еліта" того часу влаштовувала репресії починаючи з 1927 р. "Благо" тоді устрій і рівень життя був інший.
3. Ця війна ще не закінчена. Який буде результат, побачимо.
Крім того, "поганий совок" саме з Гітлером і "дружив" до 1941 р.
Мало того, за вже класичною теорією Резуна, це був "криголам комунізма".
Німеччина стабільно демонструє потужну економіку. Мабуть тому зв"язки + історія.
А ці землі хай заселяють чукчі, буряти, якути, тувинці й мордва. Ім вони потрібні- хай беруть. А українці гордий і мудрий нарід. Будуть грати на бандурі і розповідати про свою тяжку долю. Чим жалісливіше- тим більше монеток добрий польський пан відсипе.
Цитата герінга: "Переможці завжди будуть суддями, а переможені - обвинуваченими".
Частина повернеться. Багато залежить від результатів цього етапу війни і подальшої долі РФ.
До речі, вірус знаходиться у всіх біологічних рідинах інфікованого організму. Включно з потом. Уяви, їдеш у маршрутці, на руці свіжа подряпина, черконувся нею об руку прекрасної незнайомки... І сюрприз.
На фронті не вистачає таких бійців та такого спорядження.
А ви ретранслюєте. Розберіться, будь ласка.
це те саме, як пожежники примушують інших пожежу гасити!!!