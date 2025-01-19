РУС
Подделывали мужчинам результаты анализов на ВИЧ, чтобы избежать мобилизации: Разоблачены врачи ВВК в Днепре, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Военнообязанные, которые проходили ВВК в одном из местных РТЦК и СП, могли за 10 тысяч долларов заказать у фигурантов "услугу" по снятию с воинского учета. Организаторам схемы грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, разоблачены должностные лица и врачи военно-врачебной комиссии одного из РТЦК и других медицинских учреждений города Днепра, которые фальсифицировали результаты анализов крови на ВИЧ. В дальнейшем они вносили ложные данные в медицинские документы и информационную систему "Мониторинг социально значимых болезней". Такие манипуляции давали возможность "больным" мужчинам сняться с воинского учета и беспрепятственно пересекать государственную границу Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди с ВИЧ и туберкулезом могут быть мобилизованы, - Минобороны

Лікарі ВЛК у Дніпрі підробляли чоловікам аналізи на ВІЛ

Установлено, что за возможность уклонения от обороны государства таким образом мужчины платили фигурантам 10 тысяч долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-руководитель Киевского метрополитена выехал из Украины по поддельному заключению ВВК - полиция проводит обыски

Проведено 19 обысков по местам регистрации и проживания фигурантов, а также в их служебных кабинетах и в автотранспорте. Изъята, в частности, компьютерная техника, медицинская документация, и другие вещи, подтверждающие причастность владельцев к незаконной деятельности.

Лікарі ВЛК у Дніпрі підробляли чоловікам аналізи на ВІЛ

В Нацполиции добавили, что сейчас расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней), ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фиктивная инвалидность и снятие военнообязанных c учета: разоблачен экс-председатель ВВК на Киевщине. ФОТОрепортаж

Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается, возможна дополнительная квалификация.

Лікарі ВЛК у Дніпрі підробляли чоловікам аналізи на ВІЛ

Днепр (4492) Нацполиция (16713) ВИЧ (112) уклонисты (1055) военно-врачебная комиссия (207) Днепропетровская область (4382)
Топ комментарии
+7
Бачив все це кіно на власні очі в п'ятницю. Проходжу влк, як обмежено придатний. Завис на тому кабінеті, бо дерматологовенеролог, без їхніх аналізів не приймає. Більше двадцяти років маю серйозні хронічні болячки. Лікарі за пів дня зробили з мене абсолютно придатного. Дивно, робити хворих зі здорових за гроші це злочин, а безкоштовно перетворювати хворих на здорових то наче норма.
19.01.2025 10:59 Ответить
+6
Тю. Епоха бідності п'ять років тому ще закінчилася.
19.01.2025 10:04 Ответить
+5
Звідки у злидарів-ухидянтів 10 000 доларів???
19.01.2025 10:01 Ответить
В Україні жоден стартап немає шансу на успіх, коли немає бізнес няні від слуг народу
19.01.2025 09:56 Ответить
19.01.2025 10:14 Ответить
Тебе я ніколи не захищав. Швидше заважав тобі радісно зустріти російських ;визволителів;.
19.01.2025 10:37 Ответить
Ти три доби на сайті. Сумніваюся що я тебе взагалі знав, не те що забув.
19.01.2025 11:22 Ответить
Так він, просто, на тебе "Х" поклав... Ти і скаржся...
19.01.2025 11:23 Ответить
Не дивуйся... Тут "таких" ПОВНО... Я тут, на днях, з подібним, спілкувався... Реєстрований одним днем - і пише, що мене "давно знає". Я йому запропонував показать свій попередній акаунт, а я звернуся до адміна та перевірю... "Злився"...
19.01.2025 11:21 Ответить
О, тут досі пишуть Леонід Днєпр, Помолова, Шарпата Єлєна з Донецька і навіть російський поліцай з Нової Каховки Джамал.
19.01.2025 11:25 Ответить
А що, "джамальчик" ще "живий"?
19.01.2025 11:34 Ответить
Проскакує дописувач, стиль коментарів точно як у нього.
19.01.2025 13:01 Ответить
сини депутатів мають бути в штурмових, якщо депутати самі не здатні, щоб показати приклад "пересічним", і не тільки депутатів, а усіх високопосадовців. А то у нас забагато бажаючих патріотично триндіти, але замало бажаючих йти в окопи, а саме вони вирішують долю держави, а не тріпуни
19.01.2025 11:18 Ответить
19.01.2025 11:21 Ответить
вони то в свій час свою війну виграли, що не скажеш тепер про нас. Ми програємо через нестачу бажаючих воювати, бо всі дивляться на "иліту", якій тільки аби пафосно і патріотично потриндіти, так і державу протриндять
19.01.2025 11:26 Ответить
І народ
19.01.2025 11:27 Ответить
Та да, виграли ! З України вважається загиблими 7 млн. людей.
А як прочитати про операцію форсування Дніпра, волосся дибки стає.
19.01.2025 12:23 Ответить
А треба було що? Ну просто коли тут кажуть про "от комуняки воювали, виграли, але мільйони трупів - це неправильно", але при цьому "от ми воюємо, будемо до останнього - це правильно". Так оце "до останнього" не означає ті самі мільйони трупів (сотні тисяч, бо Україна все ж менша). А що тоді це означає, і що тоді правильно і що неправильно?
19.01.2025 12:35 Ответить
ти ж не говориш німецькою і не є третім сортом, з твоєї шкіри не пошили гаманці, чи зі шкіри твоїх родичів не зробили галантарейні товари, Україна не зникла, а лишилась хоч у якомусь вигляді, були українські школи і українське мистецтво, то значить, що виграли. А на війні, як відомо, всі способи згодяться. Син сталіна, до речі, воював, потрапив у полон, і його не обміняли. А у нас, виходить, що війна - для бідноти, а синочки "верхівки" - у ЄС чи США . Якось не справедливо, хіба ні?
19.01.2025 12:39 Ответить
1. Чуваки ... обоє ... Я не збираюсь применшувати. Але об"єктивно, виграли завдяки репресіям всередині країни і допомозі США. Інакше б німці дійшли до Каспія та Урала. Більше проковтнути, просто вже не змогли б.
2. "Еліта" того часу влаштовувала репресії починаючи з 1927 р. "Благо" тоді устрій і рівень життя був інший.
3. Ця війна ще не закінчена. Який буде результат, побачимо.
19.01.2025 12:56 Ответить
історію завжди переписують в своїх інтересах, правда у кожного своя, але факт залишається фактом. Тепер, якщо подивитись на карту України, точніше на карту бойових дій, на окуповані території, на "ефективність"мобілізації, на настрій суспільства в Україні, на міжнародну ситуацію,то який може бути оптимізм? Занадто багато вже було оптимізму.
19.01.2025 13:08 Ответить
Пишіть "надія".
19.01.2025 15:11 Ответить
і найгірше в цьому усьому, що росія зараз відчуває силу і не збирається зупинятися, то очевидно
19.01.2025 13:14 Ответить
Це інерція. Дивіться Цимбалюка. Вже не так там все веселково.
19.01.2025 15:12 Ответить
Будемо говорити відверто - багато людей з наративами на кшталт "поганий совок неправильно воював" насправді думають, що непогано було з Гітлером дружити і спільно втілювати його плани в життя. Просто різати всяких там унтерменшів, а самим - "баварське пити". Просто в цих думках ніколи не зізнаються "противники тоталітаризму")
19.01.2025 13:18 Ответить
Нууу ... це вже кудись ... Я так не думаю.

Крім того, "поганий совок" саме з Гітлером і "дружив" до 1941 р.
19.01.2025 15:14 Ответить
Ой та хто з тим Гітлером тільки не дружив) Фінляндія, Іспанія, Італія, Румунія, Угорщина... Та навіть Польща пробувала. А дехто встиг і з Гітлером подружити, і зі Сталіним. Наприклад у 38 році німцям Чехословаччину віддати, а в 45 Сталіну - взагалі всю Східну Європу.
19.01.2025 15:37 Ответить
Так, вірно. але це не відміняє того, що Союз намагався певний час "дружити" з Германією.
Мало того, за вже класичною теорією Резуна, це був "криголам комунізма".
20.01.2025 21:45 Ответить
Ну дивна дружба Росії з Німеччиною давно була традицією. Як при Пєтрє I почалася Німецька слобода, так потім з Прусією Польщу ділили, і так аж до Меркель з газом. Є в них щось таке незбагненне - регулярно воюють і регулярно дружать) Просто режими змінюються, а через особливість саме режимів 1930-х і 1940-х років на оцьому одному відрізку часу "Гітлер-Сталін" всі й акцентують увагу - ніби тільки тоді вони дружити почали. Що, звісно, факту не відміняє.
21.01.2025 09:18 Ответить
У РІ усі царі і цариці були німцями !
Німеччина стабільно демонструє потужну економіку. Мабуть тому зв"язки + історія.
21.01.2025 19:30 Ответить
Звідки у злидарів-ухидянтів 10 000 доларів???
19.01.2025 10:01 Ответить
Тю. Епоха бідності п'ять років тому ще закінчилася.
19.01.2025 10:04 Ответить
Саме так! Потрібно відкрити кордони, гордий український нарід поїде в Європу, там смачна соцдопомога, а в гуманітарці навіть брендові речі трапляються!
А ці землі хай заселяють чукчі, буряти, якути, тувинці й мордва. Ім вони потрібні- хай беруть. А українці гордий і мудрий нарід. Будуть грати на бандурі і розповідати про свою тяжку долю. Чим жалісливіше- тим більше монеток добрий польський пан відсипе.
19.01.2025 10:09 Ответить
Маячня якась,а закони виконувати теж чукчі заборонили,чи єта другоє?
19.01.2025 10:15 Ответить
Маячня - це нацистський нік герман герінг з аватаркою американського прапора.
Цитата герінга: "Переможці завжди будуть суддями, а переможені - обвинуваченими".
19.01.2025 10:36 Ответить
маячня це такі виродки як ти,терпляча худоба з якою можна робити що завгодно.
19.01.2025 10:41 Ответить
Цитата герінга: "Я не маю совісті !!! Мою совість звуть адольф гітлер !!! (вовка путін)".
19.01.2025 11:03 Ответить
Ніхто не має байдуже проходити повз таргана-ухилянта. Обов"язок кожного порядного чоловіка розчавити нікчему підошвою берців, як би огидно це не було при подальшому її відмиванні.
19.01.2025 11:19 Ответить
Законослухняний, ти на військовий облік став?
19.01.2025 10:40 Ответить
Бете пара куло zeмарікон
19.01.2025 10:42 Ответить
Нічого собі, довпойоп оволодів транслітом🤣
19.01.2025 11:01 Ответить
Тенго ун буріто,ке сесінга ту мадре,бете пара ла пінга іхо де буріто
19.01.2025 11:05 Ответить
Буряти і чукчі і так виконують закони. Своєї країни - РФ.
19.01.2025 12:44 Ответить
Раніше не виїзджали ? Це вже 3-4 хвиля міграції за друге століття. Це погано, але так є.
Частина повернеться. Багато залежить від результатів цього етапу війни і подальшої долі РФ.
19.01.2025 12:31 Ответить
якщо "иліта" може їздити під різними схемами, то народ також повинен мати можливість перетинати кордон, інакше -це середньовіччя
19.01.2025 11:32 Ответить
Тю ! То так і є. У новинах показують затриманих. Підозрюю, що не усіх виловлюють. А що б було, якби не ловили ? От вони і є "народ". Хоч це тавталогія - еліта теж народ, насправді, його частина.
19.01.2025 12:33 Ответить
еліта зараз на фронті, а "иліта" під різними схемами шастає туди-сюди, бо бабки треба ж тринькати, а тут не дуже розженешся з їх масштабами
19.01.2025 12:56 Ответить
Ви ж писали про право "народу". Ну от ...
19.01.2025 15:09 Ответить
А эти земли принадлежат народу?
19.01.2025 12:02 Ответить
У багатьох громадян є земельні ділянки у власності. У деяких моїх родичів - гектари !
19.01.2025 15:08 Ответить
Пишіть вже про "чесних"
19.01.2025 10:06 Ответить
А чому позитивний аналіз на віл дає право на ухилення від мобілізації? Військові ж не зобовʼязані виконувати сексуальні послуги. Та й донорство не обовʼязкове.
19.01.2025 10:08 Ответить
Тому що ВІЛ- дуже заразна штука.
До речі, вірус знаходиться у всіх біологічних рідинах інфікованого організму. Включно з потом. Уяви, їдеш у маршрутці, на руці свіжа подряпина, черконувся нею об руку прекрасної незнайомки... І сюрприз.
19.01.2025 10:12 Ответить
Взагалі дурня з такою липовою справкою, хвороба наявність якої перевіряється швидким тестом
19.01.2025 10:38 Ответить
А що там космонавти роблять, наче терористів - смертників зі зброєю ліквідувати зібрались.
На фронті не вистачає таких бійців та такого спорядження.
19.01.2025 10:09 Ответить
Це підтверджує, що воюють хворі, старі та бідні, бо в них 10 000$ немає.
19.01.2025 10:13 Ответить
Воюють за свободу України справжні чоловіки усіх визначених законом вікових категорій і майнових статків. Хворобу ухилянтства слід лікувати клаустрофобією на 15 років жорсткого режиму з повною конфіскацією.
19.01.2025 10:52 Ответить
Піди, полікуй слуг народу та їх родичів та знайомих... вони всі народилися не для війни... Я десь читав, що раби ненавидять своїх господарів менше, ніж інших рабів, які змогли отримати свободу
19.01.2025 10:57 Ответить
Нє нє нє ... Вони влада, їх чіпати нізззя ! Одне слово "слуги" - каста недоторканих.
19.01.2025 12:36 Ответить
Не всрися ***** гебняве, буде тобі херой інтернетний п'ятнадцять років у сраці ***
19.01.2025 10:59 Ответить
Портнікова 73% недоумки не зрозуміли, як і не чули в 19 році,нічого дивного
19.01.2025 11:03 Ответить
Нарізка з інтерв"ю Портнікова - капкан для тупих і недалеких ! Нажаль.

А ви ретранслюєте. Розберіться, будь ласка.
19.01.2025 12:37 Ответить
Бачив все це кіно на власні очі в п'ятницю. Проходжу влк, як обмежено придатний. Завис на тому кабінеті, бо дерматологовенеролог, без їхніх аналізів не приймає. Більше двадцяти років маю серйозні хронічні болячки. Лікарі за пів дня зробили з мене абсолютно придатного. Дивно, робити хворих зі здорових за гроші це злочин, а безкоштовно перетворювати хворих на здорових то наче норма.
19.01.2025 10:59 Ответить
У них показник - функціональність. Тут заперечити складно - ми ж на роботу ходимо ?
19.01.2025 12:40 Ответить
Велика шана лікарям з ВЛК. Таких больних треба в першу чергу утілізувати по посадкам. А реально здорові хлопці мають жити далі.
19.01.2025 13:29 Ответить
з тебе почати...
19.01.2025 18:49 Ответить
А я думаю чому вiл рiзко збiльшилось пiд час вiйни
19.01.2025 11:17 Ответить
Незрозуміло. З ВІЛ, насправді мобілізують. Може в неактивній фазі ? Чи як там ?
19.01.2025 12:41 Ответить
Всі так ненавидять корупцію особливо корупцію в ТЦК. А ще більше всі ненавидять боротьбу з корупцією особливо в ТЦК
19.01.2025 13:26 Ответить
нєхєр робити примусову мобілізацію цивільних! причому роблять її якраз ті, хто присягу давав цих цивільних захищати!
це те саме, як пожежники примушують інших пожежу гасити!!!
19.01.2025 18:48 Ответить
 
 