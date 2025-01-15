Фиктивная инвалидность и снятие военнообязанных c учета: разоблачен экс-председатель ВВК на Киевщине. ФОТОрепортаж
Полиция Киевщины сообщила о подозрении экс-главе ВВК и государственному исполнителю за махинации с признанием лиц непригодными к военной службе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, за 10 000 долларов дельцы помогали мужчинам призывного возраста в получении фиктивной группы инвалидности и снятия с учета. Выводы о непригодности пяти человек уже отменены. Бывшему председателю внештатной комиссии при Бориспольском районном ТЦК и СП и его сообщнице объявлены подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Как действовала схема?
"По данным оперативников управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции, занимая должность и.о. председателя военно-врачебной комиссии, фигурант организовал схему по признанию лиц мобилизационного возраста непригодными к военной службе. Зная об отсутствии объективных причин, врач выдавал справки о якобы наличии у них заболевания. В дальнейшем это позволило оформить лицам группу инвалидности и стало основанием для снятия их с воинского учета в РТЦК.
Его сообщница - государственный исполнитель Бориспольского отдела Государственной исполнительной службы, выступала в схеме как посредник. Она передавала деньги и документацию.
По такой схеме непригодным к службе признали пятерых военнообязанных и исключили последних с воинского учета. По результатам проведения повторных медицинских осмотров этих лиц Центральная ВВК ВСУ отменила выданные заключения о непригодности.
Подозрения фигурантам
На основании собранных доказательств следователи следственного управления ГУНП в Киевской области сообщили о подозрении двум фигурантам коррупционной схемы. Действия уже бывшего и.о. председателя ВЛК квалифицированы по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 5 ст. 27 ст. 336 (пособничество в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации), а госисполнительницы - по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым вручены ходатайства об избрании меры пресечения.
Что нашли во время обысков?
По результатам обысков правоохранители изъяли бланки медицинской и социальной документации, патроны к стрелковому оружию и мобильные телефоны. После анализа изъятой информации будет дана правовая квалификация действиям других лиц, задействованных в сделке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль