8 603 8

Фіктивна інвалідність та зняття військовозобов’язаних з обліку: викрито ексголову ВЛК на Київщині. ФОТОрепортаж

Поліція Київщини повідомила про підозру ексголові ВЛК та державному виконавцю за махінації з визнанням осіб непридатними до військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, за 10 000 доларів ділки допомагали чоловікам призовного віку в отриманні фіктивної групи інвалідності та зняття з обліку. Висновки щодо непридатності п’ятьох осіб вже скасовані. Колишньому голові позаштатної комісії при Бориспільському районному ТЦК та СП і його спільниці оголошені підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Обмежено придатні", які не пройдуть ВЛК до 5 лютого, будуть оштрафовані. Сума штрафів - від 17 до 25,5 тис.грн, - Черкаський ТЦК

підозри корупціонерам з ВЛК

Як діяла схема?

"За даними оперативників управління стратегічних розслідувань у Київській області Нацполіції, обіймаючи посаду т.в.о. голови військово-лікарської комісії, фігурант організував схему з визнання осіб мобілізаційного віку непридатними до військової служби. Знаючи про відсутність об’єктивних причин, лікар видавав довідки про нібито наявність у них захворювання. У подальшому це дало змогу оформити особам групу інвалідності та стало підставою для зняття їх з військового обліку в РТЦК.

Його спільниця - державний виконавець Бориспільського відділу Державної виконавчої служби, виступала у схемі як посередник. Вона передавала гроші та документацію.

За такою схемою непридатним до служби визнали п’ятьох військовозобов’язаних та виключили останніх з військового обліку. За результатами проведення повторних медичних оглядів цих осіб Центральна ВЛК ЗСУ скасувала видані висновки про непридатність.

Також читайте: Після скасування статусу "обмежено придатний" 83% військових повторно пройшли медогляд, - Центральна ВЛК

Підозри фігурантам

На підставі зібраних доказів слідчі слідчого управління ГУНП в Київській області повідомили про підозру двом фігурантам корупційної схеми. Дії вже колишнього т.в.о. голови ВЛК кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 5 ст. 27 ст. 336 (пособництво в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації), а держвиконавиці - за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Підозрюваним вручені клопотання про обрання запобіжних заходів.

Що знайшли під час обшуків?

За результатами обшуків правоохоронці вилучили бланки медичної та соціальної документації, набої до стрілецької зброї та мобільні телефони. Після аналізу вилученої інформації буде надана правова кваліфікація діям інших осіб, задіяних в оборудці.

Київська область (4192) корупція (4766) ухилянти (1113) військово-лікарська комісія (226)
А тумбочка з грошима де?
показати весь коментар
15.01.2025 12:54 Відповісти
Менти вкрали
показати весь коментар
15.01.2025 13:03 Відповісти
Зараз вже не тренді тримати валюту в тумбочках - нині"господарі життя" почивають на долларах .
показати весь коментар
15.01.2025 13:03 Відповісти
Та шо току з ваших "викриттів"? Когось посадили? Ні. Ляпаєте язиками...
показати весь коментар
15.01.2025 12:59 Відповісти
як завдання було садити, то садили б
показати весь коментар
15.01.2025 13:06 Відповісти
А що там з ''інвалідами-прокурорами'' , коли посадки будуть?
показати весь коментар
15.01.2025 13:12 Відповісти
Да что это такое? Никогда такого не было и вот опять.😵‍💫
показати весь коментар
19.01.2025 10:30 Відповісти
Як казав Портніков, еліта не повинна служити. Віддавати життя повинні кріпаки.
показати весь коментар
19.01.2025 10:32 Відповісти
 
 