Фіктивна інвалідність та зняття військовозобов’язаних з обліку: викрито ексголову ВЛК на Київщині. ФОТОрепортаж

Поліція Київщини повідомила про підозру ексголові ВЛК та державному виконавцю за махінації з визнанням осіб непридатними до військової служби.

Як зазначається, за 10 000 доларів ділки допомагали чоловікам призовного віку в отриманні фіктивної групи інвалідності та зняття з обліку. Висновки щодо непридатності п’ятьох осіб вже скасовані. Колишньому голові позаштатної комісії при Бориспільському районному ТЦК та СП і його спільниці оголошені підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Як діяла схема?

"За даними оперативників управління стратегічних розслідувань у Київській області Нацполіції, обіймаючи посаду т.в.о. голови військово-лікарської комісії, фігурант організував схему з визнання осіб мобілізаційного віку непридатними до військової служби. Знаючи про відсутність об’єктивних причин, лікар видавав довідки про нібито наявність у них захворювання. У подальшому це дало змогу оформити особам групу інвалідності та стало підставою для зняття їх з військового обліку в РТЦК.

Його спільниця - державний виконавець Бориспільського відділу Державної виконавчої служби, виступала у схемі як посередник. Вона передавала гроші та документацію.

За такою схемою непридатним до служби визнали п’ятьох військовозобов’язаних та виключили останніх з військового обліку. За результатами проведення повторних медичних оглядів цих осіб Центральна ВЛК ЗСУ скасувала видані висновки про непридатність.

Підозри фігурантам

На підставі зібраних доказів слідчі слідчого управління ГУНП в Київській області повідомили про підозру двом фігурантам корупційної схеми. Дії вже колишнього т.в.о. голови ВЛК кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 5 ст. 27 ст. 336 (пособництво в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації), а держвиконавиці - за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Підозрюваним вручені клопотання про обрання запобіжних заходів.

Що знайшли під час обшуків?

За результатами обшуків правоохоронці вилучили бланки медичної та соціальної документації, набої до стрілецької зброї та мобільні телефони. Після аналізу вилученої інформації буде надана правова кваліфікація діям інших осіб, задіяних в оборудці.