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Новости мобилизации
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Люди с ВИЧ и туберкулезом могут быть мобилизованы, - Минобороны

Мобілізація з ВІЛ: що кажуть у Міноборони

Лиц с ВИЧ и туберкулезом могут мобилизовать, однако каждый случай оценивается отдельно в зависимости от состояния здоровья и специфики заболеваний.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Он прокомментировал информацию от нардепа Александра Федиенко, согласно которой из-за обновленного приказа Минобороны №402 начали мобилизовать людей с недостатками слуха, с психическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом.

"Здесь надо отталкиваться от того, что основным критерием годности к военной службе является функциональность человека, что определяется в соответствии с нормативно-правовыми актами. Это означает, что каждый случай оценивается отдельно в зависимости от состояния здоровья и специфики заболеваний", - пояснил он.

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По словам Лазуткина, для лиц с ВИЧ или туберкулезом пригодность к службе оценивается на основе того, на сколько болезнь влияет на их способность выполнять военные задачи.

"Пригодность к военной службе для лиц с ВИЧ зависит от стадии болезни. Бессимптомное носительство или стабильное состояние - это одно, люди с бессимптомным носительством ВИЧ или стабильной болезнью являются годными к военной службе. Это означает, что они имеют право защищать свою страну и могут это делать", - продолжил он.

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Иммунная субкомпенсация, добавил спикер, это уже другая история. Лица с ВИЧ на стадии иммунной субкомпенсации пригодны к службе в тыловых частях только, где нет необходимости выполнять боевые задачи.

"Иммунная декомпенсация - это третья история, люди у которых ВИЧ привел к декомпенсации являются не годными к военной службе и подлежат исключению с воинского учета.

Для лиц с туберкулезом также предусмотрены четкие критерии и департамент здравоохранения их прописывал очень тщательно. Активный туберкулез по крайней мере легких с выделениями микобактерий или наличием распада легочной ткани - это точно автоматически делает человека не годным к военной службе. Такие лица подлежат исключению с воинского учета, поскольку активная форма туберкулеза не позволяет выполнять воинские обязанности", - подытожил он.

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Автор: 

Минобороны (9306) ВИЧ (112) мобилизация (2748)


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Топ комментарии
+40
Просто иппанутые. Больного тубиком в блиндаж ко всему взводу, да в сырости и т.п.
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14.11.2024 12:04
+37
Саме головне- не чіпати поліцію. Їм ще в Росгвардії, Омоні служити.
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14.11.2024 12:05
+26
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14.11.2024 12:08
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Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону

от хто генерує цю брєдятіну?
кончені зе!дегенерати!
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14.11.2024 12:02 Ответить
Зато, ТЦКашників не можна, бо в них - лапки
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14.11.2024 12:09 Ответить
ага !!! а ще 450 тис мусорів, 300 сбу, суддів, прокурорів, податківців, митників, клерків ОДА/РДА, депутатів і клерків місцевих рад і тд.тп., а ще є 300 тис. так званих "силових пенсіонерів" віком 45-60 які усе своє життя більше ніж папка і 100 грам нічого не піднімали !!! запте можна мобілізувати 59 водія, сантехніка, тракториста і тд.тп !!!
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14.11.2024 12:15 Ответить
Просто иппанутые. Больного тубиком в блиндаж ко всему взводу, да в сырости и т.п.
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14.11.2024 12:04 Ответить
Почему нет. Они уже разделили людей на плохой и хороший генофонд.
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14.11.2024 12:07 Ответить
Не Лазуткіну ж з ними там сидіти. Це у хворих туберкульозом є "право захищати свою країну", а у лазуткіних є лише обов'язок переконати їх що це нормально.
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14.11.2024 12:07 Ответить
Саме головне- не чіпати поліцію. Їм ще в Росгвардії, Омоні служити.
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14.11.2024 12:05 Ответить
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14.11.2024 12:08 Ответить
Мені сьогодні один мєнт так і сказав. Добавивши що в країні важка ситуація, і такі як я мають брати до рук зброю і воювати, а не за кермом кататися. Довелося засранцю пояснити що втрати катастрофічні і йому все ж доведеться повоювати, хай навіть і при обороні Львова. І якщо він потрапить до мене- з нуля хрін вилізатиме, жодних поблажок не буде. Стояло, бекало, як цапеня.
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14.11.2024 12:13 Ответить
мобілізували наприклад здорового..а демобілізують з гепатитами, ВІЛінфікованого туберкульозного ))
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14.11.2024 12:05 Ответить
З моїм кумом ще під час АТО таке саме трапилося. Після поранення і важкої контузії якимось дивним чином у нього з'явився гепатит. Він досі не знає, хто в цьому винен, - на фронті хтось, чи вже в госпіталі "нагородили".
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14.11.2024 13:21 Ответить
На фронті!!??? Він що, ширкою на брудершафт там коловся чи незахищенним сексом займався?
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14.11.2024 14:55 Ответить
Наприклад, перев'язував пораненого товариша, не знаючи, що той хворий на гепатит. При цьому в самого теж були якісь рани, чи порізи.

Таке могло бути?
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14.11.2024 15:04 Ответить
Могло, могло… там в аптечці рукавички покладено…
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14.11.2024 15:08 Ответить
Я б вам написав, що на що покладено, тільки матюкатися не хочу.
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14.11.2024 15:14 Ответить
Я роздав на підрозділи перелік на доукомплектування аптечок! За кожним бійцем бігати, щоб перевірити комплектність не збираюсь. У вас сержант або бойовий медик є!
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14.11.2024 18:10 Ответить
Капець...🥺😢😠
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14.11.2024 18:54 Ответить
Трездуни! На місцях насрать хтотіли на всі стадії, і це чувирло як МО про це знає. А у цей час 400 000 ментов і прочої наволочі спокійно будують собі будиночки на хабарі.
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14.11.2024 12:06 Ответить
а чому Лазуткін ще не в окопах ?
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14.11.2024 12:06 Ответить
Алкашів та наркоманів потрібно мобілізувати, хочаб на риття окопів. Біля мене наркодіспансер, так кожного ранку молоді чоловіки там приходять на лікування. Вважаю, що лопата в руках теж непогано лікує.
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14.11.2024 12:06 Ответить
Від чого, цікаво той лазуткін макітрою відштовкнувся?
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14.11.2024 12:07 Ответить
Але не молодь.

Пора вже і хворих на рак та одноногих гребсти, щоб не зачепити мамині сонечка.

П.С. І не забудьте написати, що РФ інвалідів та поранених у штурми кидає.
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14.11.2024 12:07 Ответить
А ти, що думаєш заховатись за спинами молоді? Думаєш тебе твої цапські братушки не чіпатимуть та платитумуть тобі й твоїй шмарі пенсію?
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14.11.2024 15:18 Ответить
Та вже три роки 40-60 річні "ховаються" за спинами ні на що не здатних писюнів.

Люди, яки народилися та виросли при Совку, воюють з Росією, а малолітні дебіли, що народилися в Україні, слухають кацапський реп і дивляться кацапські серіали у тилу.
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14.11.2024 18:46 Ответить
Народжений при союзі "не дебіли" не слухили кацапську музику і не дивились кацаплячі серіали. Старий пердун хоче сховатись за спинами "ні нащо не здатних пісюнів", бо воно на щось здатне, а на що воно здатне, окрім як проперджувати диван за відправляти когось воювати за свою сраку?
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14.11.2024 19:58 Ответить
*та
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14.11.2024 20:00 Ответить
У тебе щось з нейронними зв'язками у мозку. 😁
Виклав якийсь набір дуже слабо по'язаних між собою слів. Майже як твій президент.
Типовий виборець ЗЄ - дебіл рафінований.
Причому це ніяк не пов'язане з віком. Виключно з соціальним походженням та освітою.
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14.11.2024 20:33 Ответить
Обісрався пердун, все що зміг випердіти це про дебілів та картаву вахлю.
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14.11.2024 20:43 Ответить
Ні. 😁
Просто зрозумів з ким маю справу - з тупим бидлом.
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14.11.2024 20:46 Ответить
Та все з тобою зрозуміло, ображене чмо.
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14.11.2024 20:55 Ответить
У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо захисту громадських активістів від наклепів щодо невиконання ними військового обов'язку

Ініціатором законопроекту виступив народний депутат, член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський.

Як зазначає автор, метою є запобігання подальшому порушенню прав і свобод окремих категорій громадян України шляхом їх неправдивого звинувачення в ухиленні від виконання військового обов'язку, а також забезпечення можливості будь-якій особі перевірити таку інформацію через забезпечення відкритості деяких військово-облікових даних категорій осіб, які належать до публічних діячів та інших авторитетних членів українського суспільства.
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14.11.2024 12:08 Ответить
На очереди пациенты психбольниц.
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14.11.2024 12:08 Ответить
Не посягайте на ВР та АП. То-святе.
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14.11.2024 12:24 Ответить
У них уже есть справки что они ивалиды в тртьем поколении и находятся под постоянным наблюдением психиатра. Они их регулярно показывают в нужный момент.
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14.11.2024 12:31 Ответить
зелені повністю *********
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14.11.2024 12:09 Ответить
"Тут треба відштовхуватися від того, що основним критерієм придатності до військової служби є функціональність людини

Ворушиться? На "передок"!
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14.11.2024 12:10 Ответить
Критерій один, - якщо зміг дійти на своїх двох до ВЛК, - значить, придатний.
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14.11.2024 13:26 Ответить
Навіть якщо з такими захворюваннями іункціональність допустима внаслідок лікування, то без цього систематичного лікування ця функціональні ть стане ніякою за тиждень. Тоді лікування хворому вже не допоможе.
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14.11.2024 13:27 Ответить
Не вб'ють кацапи - так ріднесенька державонька зробить так щоб сам підчепив щось подібне і здох.
Збс армія.
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14.11.2024 12:10 Ответить
3,14-Zdetz!!!
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14.11.2024 12:12 Ответить
я вважаю що якщо правильно застосовувати однооких безруких та безногих ..наприклад прикувати до кулемета.. чи сліпого запустити з поясом шахеда ..то цілком придатні.
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14.11.2024 12:12 Ответить
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14.11.2024 13:28 Ответить
Колись був великий стьоб з кацапів на цю тему...
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14.11.2024 12:15 Ответить
Ну з віл ще пів біди, там можна заразитись хіба якщо будеш рану голими руками обробляти, а от людей з туберкульозом та в казарму чи бліндаж...
Феєричні ідіоти, це типу вони так відмазують ВЛКашників які не "бачать" діагнози людей, а якщо і бачать то кажуть що це липа а ти здоровий як бик симулянт.
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14.11.2024 12:15 Ответить
Залежить від багатьох факторів по Віл і коли бойова ситуація, а ще під час евакуації коли транспорт обмежений, стабпункт де незавжди можна дотриматись клінічних умов чистоти.
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14.11.2024 13:22 Ответить
мова не йде про відкриту форму ТБ. Що за ср*ч з цього приводу? всі різко стали розумними фтизіатрами??
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15.11.2024 00:28 Ответить
А те яку небезпеку ці «воїни» несуть

іншим оточуючим хтось думав? Чи думати це не про зелену владу
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14.11.2024 12:15 Ответить
Не скажуть.

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14.11.2024 13:35 Ответить
урряяяяя!!!!!!!
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14.11.2024 12:16 Ответить
В учєбках і частинах спідозних і гепатитних не беруть. Док на прийомі не пропустить, вони бояться щоб всі інші люди від них не заразились. Мобілізувати таких людей - то злочин.
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14.11.2024 12:16 Ответить
100% брехня.
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14.11.2024 15:25 Ответить
У нас в 43 бригаді був спідозний. Хлопці не хотіли з ним в одному наметі жити. Нахіба його в армію затягли? Від нього головняка до фіга, а користі ніякої.
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14.11.2024 15:31 Ответить
дурні в вашій бригаді. Ви с ним сексом зібралися займатися чи як іще планували заразитися?
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15.11.2024 00:29 Ответить
У людей є певні фобії і від цього нікуди не дінешся. От, наприклад, людина вбиває на собі комариху, повну крові, а потім кілька днів думає - чи то не від спідоносця кров, і чи захворіє він чи ні? Я розумію, що лікарі кажуть, що ні, але люди, які пройшли наші ВЛК лікарям зовсім не вірять.
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15.11.2024 18:11 Ответить
це не фобії, а дремучесть і неосвіченість
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15.11.2024 23:52 Ответить
Ми працюєм з особовим складом, який є, а не з dream team. Тут є багато питань і до якості освіти і до журналістів. Історія з щепленнями проти ковіду явно показала дремучість суспільства в цих питаннях.
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16.11.2024 13:14 Ответить
ПС фобії якраз і виникають з дремучесті та неосвіченості.
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16.11.2024 13:30 Ответить
А здоровые податкивцы,прокуроры,таможенники пусть спокойно отдыхают в тылу и ждут путинских оккупантов
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14.11.2024 12:17 Ответить
прокурори у нас всі інваліди, вони не придатні
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14.11.2024 15:48 Ответить
Нехай їх в ОПу та МО мобілізують-нехай побільше зелених дураків заразять!
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14.11.2024 12:19 Ответить
я так розумію, що здорових чоловіків мобілізуватимуть уже кацапи...
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14.11.2024 12:21 Ответить
Ще є тип вкраїнчиків втікти закордон і звідти ****..ти на інших.

Потім ті реально хворі від загострень, все ж таки не на курорт їдуть попадають в госпіталі і штатка повна але воювати нікому.
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14.11.2024 13:25 Ответить
Сиди в німеччині і не розповідай що робити українцям які залишились, тому що морального права не маєш нікому щось розповідати тим більше таку х..ню яку пишеш.
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14.11.2024 13:35 Ответить
Черговий злочин "влади".
Мало для військових небезпеки від ворога йде, так тепер сиди і думай, чи твій побратим часом не хворий чимось заразним і дуже небезпечним.
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14.11.2024 12:26 Ответить
Звісно можна таких мобілізувати, і забирайте їх відразу до себе у штаб.
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14.11.2024 12:27 Ответить
Що там з прокурорами-інвалідами?
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14.11.2024 12:36 Ответить
Зате ось хто не може бути мобілізованим:

"З працівників ТЦК жодної бригади створити неможливо", - наголосив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін на брифінгу і пояснив, що працівники ТЦК та СП - цивільні особи.
"Поліцейський навчений застосовувати зброю і силу проти злочинця, але це не має нічого спільного з окопами, з інженерними спорудами" - Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що мобілізувати і відправити на фронт усіх правоохоронців, як цього вимагають у соцмережах, неможливо.
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14.11.2024 12:56 Ответить
Добре, що всі цивільні володіють всіма видами зброї в окопах, у вуличних боях, і є експертами з інженерних споруд. Є кому захищати нещасних слабеньких поліціянтиків... Хоча все мало б бути навпаки.
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14.11.2024 15:34 Ответить
Обілізуйте наркоманів , яких в ОП , якесь засилля
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14.11.2024 14:07 Ответить
Кінчені придурки. Мобілізувати таких людей на передок, це злочин. Максимум це служба в тилу, або на виробництві, і то дуже обережно, щоб не було небезпеки для оточуючих.

По перше, стан туберкульозних дуже швидко погіршиться в окопах, а тим у кого ВІЛ будуть боятися надавати мед допомогу, тоді навіть не дуже серйозне на перший погляд поранення може призвести до смерті. Тобто це і їх угробити, і інших під небезпеку поставити.
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14.11.2024 14:23 Ответить
Теоретично можна у військовий час і ВІЛ-інфікованих, і шизофреників… А практично - повна фігня виходить. Без постійного приймання препаратів (а хто простежить) у інфікованих розвивається СНІД, а від шизофрників з офіцерським погоном користі менше ніж від "аватара".
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14.11.2024 15:04 Ответить
не розумію ср*ча в коментах. Ви хоть поцікавтеся які є форми ТБ і як зараз можна заразитися снідом.
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15.11.2024 00:31 Ответить
 
 