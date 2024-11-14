Люди с ВИЧ и туберкулезом могут быть мобилизованы, - Минобороны

Лиц с ВИЧ и туберкулезом могут мобилизовать, однако каждый случай оценивается отдельно в зависимости от состояния здоровья и специфики заболеваний.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Он прокомментировал информацию от нардепа Александра Федиенко, согласно которой из-за обновленного приказа Минобороны №402 начали мобилизовать людей с недостатками слуха, с психическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом.

"Здесь надо отталкиваться от того, что основным критерием годности к военной службе является функциональность человека, что определяется в соответствии с нормативно-правовыми актами. Это означает, что каждый случай оценивается отдельно в зависимости от состояния здоровья и специфики заболеваний", - пояснил он.

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По словам Лазуткина, для лиц с ВИЧ или туберкулезом пригодность к службе оценивается на основе того, на сколько болезнь влияет на их способность выполнять военные задачи.

"Пригодность к военной службе для лиц с ВИЧ зависит от стадии болезни. Бессимптомное носительство или стабильное состояние - это одно, люди с бессимптомным носительством ВИЧ или стабильной болезнью являются годными к военной службе. Это означает, что они имеют право защищать свою страну и могут это делать", - продолжил он.

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Иммунная субкомпенсация, добавил спикер, это уже другая история. Лица с ВИЧ на стадии иммунной субкомпенсации пригодны к службе в тыловых частях только, где нет необходимости выполнять боевые задачи.

"Иммунная декомпенсация - это третья история, люди у которых ВИЧ привел к декомпенсации являются не годными к военной службе и подлежат исключению с воинского учета.

Для лиц с туберкулезом также предусмотрены четкие критерии и департамент здравоохранения их прописывал очень тщательно. Активный туберкулез по крайней мере легких с выделениями микобактерий или наличием распада легочной ткани - это точно автоматически делает человека не годным к военной службе. Такие лица подлежат исключению с воинского учета, поскольку активная форма туберкулеза не позволяет выполнять воинские обязанности", - подытожил он.

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