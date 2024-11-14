Люди с ВИЧ и туберкулезом могут быть мобилизованы, - Минобороны
Лиц с ВИЧ и туберкулезом могут мобилизовать, однако каждый случай оценивается отдельно в зависимости от состояния здоровья и специфики заболеваний.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
Он прокомментировал информацию от нардепа Александра Федиенко, согласно которой из-за обновленного приказа Минобороны №402 начали мобилизовать людей с недостатками слуха, с психическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом.
"Здесь надо отталкиваться от того, что основным критерием годности к военной службе является функциональность человека, что определяется в соответствии с нормативно-правовыми актами. Это означает, что каждый случай оценивается отдельно в зависимости от состояния здоровья и специфики заболеваний", - пояснил он.
По словам Лазуткина, для лиц с ВИЧ или туберкулезом пригодность к службе оценивается на основе того, на сколько болезнь влияет на их способность выполнять военные задачи.
"Пригодность к военной службе для лиц с ВИЧ зависит от стадии болезни. Бессимптомное носительство или стабильное состояние - это одно, люди с бессимптомным носительством ВИЧ или стабильной болезнью являются годными к военной службе. Это означает, что они имеют право защищать свою страну и могут это делать", - продолжил он.
Иммунная субкомпенсация, добавил спикер, это уже другая история. Лица с ВИЧ на стадии иммунной субкомпенсации пригодны к службе в тыловых частях только, где нет необходимости выполнять боевые задачи.
"Иммунная декомпенсация - это третья история, люди у которых ВИЧ привел к декомпенсации являются не годными к военной службе и подлежат исключению с воинского учета.
Для лиц с туберкулезом также предусмотрены четкие критерии и департамент здравоохранения их прописывал очень тщательно. Активный туберкулез по крайней мере легких с выделениями микобактерий или наличием распада легочной ткани - это точно автоматически делает человека не годным к военной службе. Такие лица подлежат исключению с воинского учета, поскольку активная форма туберкулеза не позволяет выполнять воинские обязанности", - подытожил он.
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от хто генерує цю брєдятіну?
кончені зе!дегенерати!
Таке могло бути?
Пора вже і хворих на рак та одноногих гребсти, щоб не зачепити мамині сонечка.
П.С. І не забудьте написати, що РФ інвалідів та поранених у штурми кидає.
Люди, яки народилися та виросли при Совку, воюють з Росією, а малолітні дебіли, що народилися в Україні, слухають кацапський реп і дивляться кацапські серіали у тилу.
Виклав якийсь набір дуже слабо по'язаних між собою слів. Майже як твій президент.
Типовий виборець ЗЄ - дебіл рафінований.
Причому це ніяк не пов'язане з віком. Виключно з соціальним походженням та освітою.
Просто зрозумів з ким маю справу - з тупим бидлом.
Ініціатором законопроекту виступив народний депутат, член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський.
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Ворушиться? На "передок"!
Збс армія.
Феєричні ідіоти, це типу вони так відмазують ВЛКашників які не "бачать" діагнози людей, а якщо і бачать то кажуть що це липа а ти здоровий як бик симулянт.
іншим оточуючим хтось думав? Чи думати це не про зелену владу
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По перше, стан туберкульозних дуже швидко погіршиться в окопах, а тим у кого ВІЛ будуть боятися надавати мед допомогу, тоді навіть не дуже серйозне на перший погляд поранення може призвести до смерті. Тобто це і їх угробити, і інших під небезпеку поставити.