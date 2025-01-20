Выезд за границу за $10 тыс. по фальшивому паспорту: разоблачена схема для уклонистов в Одессе. ФОТО

Правоохранители разоблачили очередную схему выезда мужчин за границу по поддельному иностранному паспорту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, полицейские Одесской области под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры города Одессы прекратили противоправную деятельность лиц, которые организовали схему незаконного пересечения государственной границы Украины мужчинами призывного возраста по поддельным паспортам граждан других государств.

Как работала схема?

Оперативники киберполиции совместно с управлением оперативно - розыскной деятельности ПДРУ ГПСУ и следователи отделения полиции №2 ОРУП №1 ГУНП в Одесской области задокументировали, что "клиентов" среди военнообязанных злоумышленники подыскивали с помощью мессенджера "Телеграмм" и закрытых онлайн-сообществ.

Также смотрите: Переправляли мужчин в ЕС под видом водителей: Ликвидирована схема незаконного пересечения границы военнообязанными, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сколько "услуга" стоила?

По данным Нацполиции, стоимость своих услуг фигуранты оценивали в более 10 тысяч долларов США.

Правоохранители провели ряд обысков по местам жительства и в автомобилях фигурантов. Изъяты наличные средства в сумме почти 10 тыс. долларов, микроавтобус, мобильный телефон и документы.

По результатам один из фигурантов задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного Кодекса Украины. Ему грозит до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Сейчас рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас продолжается сбор доказательной базы в отношении сообщников подозреваемого, возможна дополнительная квалификация.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что разоблачена преступная организация, которая помогала уклонистам выехать за границу под видом волонтеров. На клиентах они заработали почти $1 млн.