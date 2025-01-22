Почти 40 населенных пунктов на Сумщине полностью эвакуированы

В Сумской области полностью эвакуировали население из 38 населенных пунктов.

Об этом рассказал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Конотопском, в Шосткинском районах у нас 38 населенных пунктов, откуда уже полностью люди выехали, и эти населенные пункты отдали Вооруженным силам", - рассказал глава ОВА.

Он также добавил, что Сумской и Шосткинский районы Сумщины сегодня больше всего страдают от атак со стороны РФ, там объявлена принудительная эвакуация населения.

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"Практически мы сегодня завершаем эти эвакуационные мероприятия. Но еще есть много населенных пунктов, где остаются люди, которые по каким-то своим соображениям не желают выезжать. Там привлекаем правоохранительные органы, а также убеждаем в том, что надо выезжать. Предоставляем им предложения по размещению в других городах", - отметил Артюх.

Начальник Сумской ОВА отметил, что вдоль всей границы области в эвакуации нуждаются еще до 20 тысяч человек.

Говоря о громадах, которые подверглись наибольшим разрушениям из-за обстрелов РФ, Артюх назвал Великописаревскую громаду Ахтырского района, Белопольскую громаду Сумского района, Середино-Будскую громаду Шосткинского района. Также, по его словам, ежедневно россияне уничтожают КАБами Хотинскую громаду Сумского района. Начальник ОВА отметил, что точное количество разрушенных сел назвать трудно, поскольку обстрелы не прекращаются.

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