Украина хочет заручиться надежными гарантиями безопасности от Трампа до переговоров с РФ, - Зеленский
Ключевым моментом любого соглашения для Украины станут надежные гарантии безопасности со стороны США и Европы. Украина хочет заручиться этими обязательствами президента США Дональда Трампа перед возможными переговорами с РФ.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вопрос лишь в том, какие гарантии безопасности. И, честно говоря, я хочу иметь понимание к переговорам. Если он (Трамп.- Ред.) сможет гарантировать надежную и необратимую безопасность для Украины, мы будем двигаться этим дипломатическим путем",- сказал Зеленский.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что в ближайшее время Германия обсудит с союзниками гарантии безопасности для Украины.
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