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Украина хочет заручиться надежными гарантиями безопасности от Трампа до переговоров с РФ, - Зеленский

Зеленський про гарантії безпеки від США

Ключевым моментом любого соглашения для Украины станут надежные гарантии безопасности со стороны США и Европы. Украина хочет заручиться этими обязательствами президента США Дональда Трампа перед возможными переговорами с РФ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вопрос лишь в том, какие гарантии безопасности. И, честно говоря, я хочу иметь понимание к переговорам. Если он (Трамп.- Ред.) сможет гарантировать надежную и необратимую безопасность для Украины, мы будем двигаться этим дипломатическим путем",- сказал Зеленский.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что в ближайшее время Германия обсудит с союзниками гарантии безопасности для Украины.

Читайте также: Только реальные гарантии безопасности для Украины станут гарантией безопасности для всех в Европе, - Зеленский

Автор: 

безопасность (1115) Зеленский Владимир (20734) гарантия (154) Трамп Дональд (5580) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+11
Які гарантвї мудаку, який заради політичних амбіцій знищує керівництво своєї ж армії?
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22.01.2025 20:13
+7
Сама велика гарантія безпеки України - це інший президент і озброєне, нагудоване і забезпечене всім військо!
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22.01.2025 20:23
+5
А де оті гарантії які ти понапідписував з багатьма країнами і носився з ними наче ''з писаною торбою''
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22.01.2025 20:08
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Ну як гарантіі - шоб були гарантіі потрібно шоб США дали люлєи рашці - Трамп піде на це - сумніваюсь я
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22.01.2025 19:57 Ответить
Ой какой хитропопый не рузкий...
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22.01.2025 20:03 Ответить
вольдька гарантія це побудова у Києві, Харкові і Львові Trump International Hotel and Tower
Запропонуй Дональду. Або хоча б в Буковелі
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22.01.2025 20:06 Ответить
Ось тепер наші гаранти - США і великобританія, звісно крім раші, мають дати справжні гарантії взамін ядерної зброї.
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22.01.2025 20:07 Ответить
Так то вже США вирішувати ,які гарантії надавати ,а не янелоху боневтіковичу ,яких замість оборони верещав про контрнаступ , перемогу і суджанську авантюру.
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22.01.2025 20:07 Ответить
Гарантій не буде більше в тому сенсі які всі напридумували від сша.Вже не для кого не буде. Головне навіщо це їй?-немає зиску і 4-й пункт плану миру не зацікавив нікого особливо-ітак якщо амеріці щось потрібно буде вона це купить у любого. Реально немає прагматичного інтересу якщо вона переходить на іншу модель гегемонізму і більше не хоче платити за всіх без явного суперпрофіту. Але другого гегемона на "світлій стороні історії" нема-тому така ділема.
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22.01.2025 20:08 Ответить
А де оті гарантії які ти понапідписував з багатьма країнами і носився з ними наче ''з писаною торбою''
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22.01.2025 20:08 Ответить
Треба ж було якось прикрити туристичні поїздки опівського кубла за бюджетний кошт. От і підписував папірці, а може і не підписував, а тільки брехав, хто бачив ті папірці?
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22.01.2025 20:25 Ответить
Які гарантвї мудаку, який заради політичних амбіцій знищує керівництво своєї ж армії?
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22.01.2025 20:13 Ответить
Хіба СВОЄЇ? Української.
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22.01.2025 21:48 Ответить
Заручитися гарантіями? Зєля, ну Трамп же знає про Галушкіна...
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22.01.2025 20:14 Ответить
Організм весь останній рік підписував безпекові угоди, складав плани перемоги, проводив саміти миру і навіть посилали кулєбу в Африку до зулусів. А виявляється - як скаже Трамп. Який тоді сенс від цього організму, яку роботу він робить, крім вечірніх відосиків?
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22.01.2025 20:15 Ответить
Україна, хоче, мати нормального(адекватного) головнокомандуючого...
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22.01.2025 20:19 Ответить
Сама велика гарантія безпеки України - це інший президент і озброєне, нагудоване і забезпечене всім військо!
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22.01.2025 20:23 Ответить
Все, гасите свет и идите все отдыхать. Зеля победил в войне 100500 раз. Турне идиота закончится в какаом-нибудь теплом море планеты Земля.
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22.01.2025 20:56 Ответить
І, чесно кажучи, я хочу мати розуміння до переговорів. Якщо він (Трамп,- ред.) зможе гарантувати надійну й незворотну безпеку для України, але без мене і зелених прорашистських зрадників .тоді мені потрібно мати розуміння коли "робити тапочки" з України...
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22.01.2025 21:04 Ответить
Гарантій безпеки тільки від Путлера не отримав Зеленський.
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22.01.2025 22:15 Ответить
 
 