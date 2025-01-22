Украина хочет заручиться надежными гарантиями безопасности от Трампа до переговоров с РФ, - Зеленский

Ключевым моментом любого соглашения для Украины станут надежные гарантии безопасности со стороны США и Европы. Украина хочет заручиться этими обязательствами президента США Дональда Трампа перед возможными переговорами с РФ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вопрос лишь в том, какие гарантии безопасности. И, честно говоря, я хочу иметь понимание к переговорам. Если он (Трамп.- Ред.) сможет гарантировать надежную и необратимую безопасность для Украины, мы будем двигаться этим дипломатическим путем",- сказал Зеленский.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что в ближайшее время Германия обсудит с союзниками гарантии безопасности для Украины.

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