Зеленский встретился с премьером Нидерландов Схоофом: обсудили поддержку ВСУ и инвестиции в оборонную промышленность Украины
В среду, 22 января, в Давосе президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы обсудили совместные усилия для обеспечения сильной позиции нашего государства, поддержку наших воинов, инвестиции в оборонную промышленность Украины",- рассказал Зеленский.
Отдельное внимание политики уделили обеспечению надежных гарантий безопасности на пути к достижению длительного и устойчивого мира.
"Важно, что Нидерланды придерживаются правила "ничего об Украине без Украины",- подчеркнул Зеленский.
Он также поблагодарил Нидерланды за всю поддержку Украины.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Wlad West
показать весь комментарий22.01.2025 21:54 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль