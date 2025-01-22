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Зеленский встретился с премьером Нидерландов Схоофом: обсудили поддержку ВСУ и инвестиции в оборонную промышленность Украины

Зеленський зустрівся з прем’єром Нідерландів Схоофом

В среду, 22 января, в Давосе президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обсудили совместные усилия для обеспечения сильной позиции нашего государства, поддержку наших воинов, инвестиции в оборонную промышленность Украины",- рассказал Зеленский.

Отдельное внимание политики уделили обеспечению надежных гарантий безопасности на пути к достижению длительного и устойчивого мира.

"Важно, что Нидерланды придерживаются правила "ничего об Украине без Украины",- подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил Нидерланды за всю поддержку Украины.

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Автор: 

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22.01.2025 21:54 Ответить
 
 