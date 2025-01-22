Россияне атаковали Харьков "Шахедами": обломки дронов обнаружили в Холодногорском районе

В Харькове раздавались взрывы. В Холодногорском районе зафиксировали обломки вражеского "Шахеда".

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, обломки вражеского "Шахеда" зафиксировали в Холодногорском районе. Еще один удар зафиксировали за пределами города", - написал он.

Синегубов добавил, что на эту минуту - без пострадавших.

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