Зеленский встретился с президентом Аргентины Милеем, поблагодарил за поддержку Украины
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.
Зеленский поблагодарил Милею за неизменную поддержку Украины.
"Мы обсудили совместную с партнерами координацию ради приближения справедливого и прочного мира. Очень ценим полное понимание и готовность помогать со стороны Аргентины. Радуемся, что Хавьеру удаются изменения, которые он планировал, и Аргентина становится сильнее экономически. Успехи говорят сами за себя: удачные реализации экономических реформ, восстановление экономического потенциала", - написал президент.
Топ комментарии
+6 Олвер
показать весь комментарий22.01.2025 21:56 Ссылка
+4 Small Jerboa
показать весь комментарий22.01.2025 22:10 Ссылка
+3 Oleh Dovbenko #500594
показать весь комментарий22.01.2025 22:00 Ссылка
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Право на зброю з 18 років.
Скоротив міністерства, не плодить їх як скажений.
Принцип не відповіді в термін від держави - автоматом визначено як вирішена на користь заявника.
І реєстрів не треба, дій чи інших ніким не погоджених вигаданих додатків за рахунок суспільства.
До того ж злочини скоюють далеко не з зареєстрованої зброї (бо вона відстрілюється). А вбити/травмувати можуть машиною, трубою, цеглиною, кухонним ножем...
Як що в нас буде зброя - то як нас зможуть бусіфікувати?!
Якщо скоротити міністерства, то їм знадобиться ПРАЦЮВАТИ!
У Зеленського діаметрально ПРОТИЛЕЖНІ ЦІЛІ.
Вони ніколи не зможуть порозумітися, навіть теоретично.
Що вони могли обговорювати?!!
Коли країною керує не ідеологічний фанатик, не перевзутий комуніст (чи марксист) і не барига.
Аргентина досягає рекордного торгового профіциту в перший рік правління Мілея - Reuters
З дефіциту $8 млрд став профіцит майже $19 млрд
Аргентина збільшила експорт енергоресурсів зі сланцевих родовищ Вака Муерта і наростила продажі зерна, знову ставши провідною експортною державою.
Крім того, Хав'єр Мілей здійснив наступні важливі кроки:
скасував 9 міністерств
звільнив 24 000 чиновників
досягнув зниження інфляції (з 209% до 3% місячної)
Про дефіцит бюджету аргентинці забули.
два різних світи один для країни другий для себе і 6 менеджерів
Только не ржать. Ю.В. Тимошенко тоже присутствовала