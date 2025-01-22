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Зеленский встретился с президентом Аргентины Милеем, поблагодарил за поддержку Украины

Володимир Зеленський та Хав’єр Мілей

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

Зеленский поблагодарил Милею за неизменную поддержку Украины.

"Мы обсудили совместную с партнерами координацию ради приближения справедливого и прочного мира. Очень ценим полное понимание и готовность помогать со стороны Аргентины. Радуемся, что Хавьеру удаются изменения, которые он планировал, и Аргентина становится сильнее экономически. Успехи говорят сами за себя: удачные реализации экономических реформ, восстановление экономического потенциала", - написал президент.

Читайте также: Зеленский провел разговор с президентом Аргентины Милеем: обсудили развитие экономического сотрудничества и начало межправительственных консультаций

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) Милей Хавьер (11)


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Топ комментарии
+6
А гундосик не хоче перейняти методи Мілєя в економічній сфері? Ні, бо красти і обирати народ не вийде. А Мілєй тим часом порозганяв дармоїдів і навіть податкову.
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22.01.2025 21:56
+4
Ти з глузду з'їхав?!
Як що в нас буде зброя - то як нас зможуть бусіфікувати?!
Якщо скоротити міністерства, то їм знадобиться ПРАЦЮВАТИ!
У Зеленського діаметрально ПРОТИЛЕЖНІ ЦІЛІ.
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22.01.2025 22:10
+3
Зустрічається, але ні чому не вчиться.
Право на зброю з 18 років.
Скоротив міністерства, не плодить їх як скажений.
Принцип не відповіді в термін від держави - автоматом визначено як вирішена на користь заявника.
І реєстрів не треба, дій чи інших ніким не погоджених вигаданих додатків за рахунок суспільства.
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22.01.2025 22:00
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А гундосик не хоче перейняти методи Мілєя в економічній сфері? Ні, бо красти і обирати народ не вийде. А Мілєй тим часом порозганяв дармоїдів і навіть податкову.
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22.01.2025 21:56 Ответить
Зустрічається, але ні чому не вчиться.
Право на зброю з 18 років.
Скоротив міністерства, не плодить їх як скажений.
Принцип не відповіді в термін від держави - автоматом визначено як вирішена на користь заявника.
І реєстрів не треба, дій чи інших ніким не погоджених вигаданих додатків за рахунок суспільства.
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22.01.2025 22:00 Ответить
за для успіху в Україні потрібно щоб дітвора з 18 ти років носила вогнепальну зброю
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22.01.2025 22:05 Ответить
Зброя це відповідальність. Бог створив людей різними, а його високість кольт їх зрівняв.
До того ж злочини скоюють далеко не з зареєстрованої зброї (бо вона відстрілюється). А вбити/травмувати можуть машиною, трубою, цеглиною, кухонним ножем...
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22.01.2025 22:54 Ответить
Ти з глузду з'їхав?!
Як що в нас буде зброя - то як нас зможуть бусіфікувати?!
Якщо скоротити міністерства, то їм знадобиться ПРАЦЮВАТИ!
У Зеленського діаметрально ПРОТИЛЕЖНІ ЦІЛІ.
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22.01.2025 22:10 Ответить
Для нас, небуцикованых мушки на корокостволах должны ещё на заводе спиливать. Ведь мы генофонд, и нас беречь надо.
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22.01.2025 22:30 Ответить
Економічний ГЕНІЙ та Економічний ПАРАЗИТ - вони знаходяться на ПРОТИЛЕЖНИХ полюсах Всесвіту!
Вони ніколи не зможуть порозумітися, навіть теоретично.
Що вони могли обговорювати?!!
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22.01.2025 22:07 Ответить
Так а нам який сенс від того, що у аргентинців все ОК. Ти шо, хочеш запровадити в Україні все те що робить Аргентина !?. Ну-ну...Все це бла-бла-бла.
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22.01.2025 22:14 Ответить
Пофоткатися з реформатором Мілеєм, щоб потім ці фоточки крутили провладні медійні ПІАРасти. Це єдине заради чого зелене ганьбище зустрілося з творцем аргентинського дива, в яке ніхто не вірив. З аргентинським пасіонарієм, патріотом Аргентини, реформатором, Мілеєм, зустрівся підлий нікчема-ліквідатор української держави і лише задля власного піару. Селфі зеленої блідої поганки на фоні аргентинського сонця що сходить.
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22.01.2025 22:18 Ответить
https://www.facebook.com/kumkant Антоніна Кумка

Коли країною керує не ідеологічний фанатик, не перевзутий комуніст (чи марксист) і не барига.

Аргентина досягає рекордного торгового профіциту в перший рік правління Мілея - Reuters

З дефіциту $8 млрд став профіцит майже $19 млрд

Аргентина збільшила експорт енергоресурсів зі сланцевих родовищ Вака Муерта і наростила продажі зерна, знову ставши провідною експортною державою.

Крім того, Хав'єр Мілей здійснив наступні важливі кроки:

скасував 9 міністерств

звільнив 24 000 чиновників

досягнув зниження інфляції (з 209% до 3% місячної)

Про дефіцит бюджету аргентинці забули.
два різних світи один для країни другий для себе і 6 менеджерів
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22.01.2025 22:22 Ответить
Милей, чтоб вы знали, был одним из двух высших лиц государства приглашенных на инаугурацию Трапа.
Только не ржать. Ю.В. Тимошенко тоже присутствовала
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22.01.2025 22:26 Ответить
Парень за полтора года уничтожил инфляцию и ликвидировал дефицит госбюджета, который в Аргентине был непрерывно 134 года! Ему в Буэнос Айресе должны прижизненно памятник поставить.
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22.01.2025 23:20 Ответить
Єдине, що в них спільно - це їх національність. Але ж Мілей професор економіки, а наш артист-юрист недоучка.
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23.01.2025 03:15 Ответить
 
 