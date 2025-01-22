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Новости
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Украина дает Европе защиту от агрессии Путина, но нуждается в справедливом союзе, - Зеленский

Зеленський: Україна потребує справедливого союзу з Європою

Украина защищает Европу от будущей агрессии российского диктатора Владимира Путина и ожидает, что к ней будут относиться как к равноправному члену.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время посещения выставки в Украинском доме в среду на полях Всемирного экономического форума в Давосе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"То, что Украина дает Давосу, и то, что дает Украина Европе, - это надежда на защиту от таких, как Путин. А Украина нуждается просто, чтобы не остаться наедине, в справедливом союзе с Европой", - сказал глава государства.

Он отметил, что его выступление накануне и последующие встречи в Давосе о том, что Европа должна быть сильной.

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"Проснуться, помнить, что она субъект... Уважать тебя будут тогда, когда ты сильный, и Европе надо быть сильной и независимой. И тогда с Америкой будут другие отношения, и тогда будет понятно, что в интересах Европы иметь такое союзничество как Соединенные Штаты и наоборот", - отметил президент.

По словам Зеленского, встречи в Давосе помогли получить несколько важных сигналов относительно ПВО, пакетов военной помощи.

Также были встречи со странами, которые помогают Украине "not official", поэтому, добавил он, достигнуты "позитивные вещи" для Украины.

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Автор: 

Давос (391) Европа (1910) Зеленский Владимир (20734)


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Топ комментарии
+3
батальйон Монако захищає Монте-Карло від висадки кацапів на Лазурному узбережжі
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22.01.2025 22:33
+3
Україна захищає Європу від майбутньої агресії російського диктатора Володимира Путіна й очікує, що до неї ставитимуться як до рівноправного члена.

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22.01.2025 22:55
+2
Нууу. Сам Зєлєнскій не здатен захистити навіть своїх у дошку генераліа, яким власноруч присвоював звання і прихначав на посади. Нагадаю, що так званих "порошенківських", що стали генералами при Порошенку, він витиснув з армії разом із Залужним.
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22.01.2025 22:37
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Стратєг!!!
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22.01.2025 22:25 Ответить
Який захист?
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22.01.2025 22:26 Ответить
батальйон Монако захищає Монте-Карло від висадки кацапів на Лазурному узбережжі
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22.01.2025 22:33 Ответить
Нууу. Сам Зєлєнскій не здатен захистити навіть своїх у дошку генераліа, яким власноруч присвоював звання і прихначав на посади. Нагадаю, що так званих "порошенківських", що стали генералами при Порошенку, він витиснув з армії разом із Залужним.
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22.01.2025 22:37 Ответить
.......
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22.01.2025 22:41 Ответить
Україна захищає Європу від майбутньої агресії російського диктатора Володимира Путіна й очікує, що до неї ставитимуться як до рівноправного члена.

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22.01.2025 22:55 Ответить
Ґрета-Тумблер-2
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22.01.2025 23:25 Ответить
Говорит правильно и логично но надо для этого делать усилия
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23.01.2025 05:26 Ответить
Ясно, а я думав що у неї є НАТО, так навіщо ми в нього прагнемо, якщо ми крутіше
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23.01.2025 08:32 Ответить
 
 