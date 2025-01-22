Украина дает Европе защиту от агрессии Путина, но нуждается в справедливом союзе, - Зеленский

Украина защищает Европу от будущей агрессии российского диктатора Владимира Путина и ожидает, что к ней будут относиться как к равноправному члену.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время посещения выставки в Украинском доме в среду на полях Всемирного экономического форума в Давосе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"То, что Украина дает Давосу, и то, что дает Украина Европе, - это надежда на защиту от таких, как Путин. А Украина нуждается просто, чтобы не остаться наедине, в справедливом союзе с Европой", - сказал глава государства.

Он отметил, что его выступление накануне и последующие встречи в Давосе о том, что Европа должна быть сильной.

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"Проснуться, помнить, что она субъект... Уважать тебя будут тогда, когда ты сильный, и Европе надо быть сильной и независимой. И тогда с Америкой будут другие отношения, и тогда будет понятно, что в интересах Европы иметь такое союзничество как Соединенные Штаты и наоборот", - отметил президент.

По словам Зеленского, встречи в Давосе помогли получить несколько важных сигналов относительно ПВО, пакетов военной помощи.

Также были встречи со странами, которые помогают Украине "not official", поэтому, добавил он, достигнуты "позитивные вещи" для Украины.

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