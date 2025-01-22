На фронте более 100 боевых столкновений в течение дня, Покровское направление остается самым горячим, - Генштаб

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективно огневое поражение, истощая по всей линии фронта. В общем, с начала этих суток произошло 103 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 18 авиационных ударов, применив четыре ракеты и 29 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 852 дрона-камикадзе и совершили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Купянском направлении противник семь раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Лозовой, Загрызово и Петропавловки. Украинские защитники отразили шесть атак, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики десять раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Першотравневое, Новосергиевка, Зеленая Долина, Кузьмино, Зеленый Гай, Заречное, Ямполовка и в Серебрянском лесу. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

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Боевые действия на востоке

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения вблизи Часова Яра, которые продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районе населенного пункта Торецк. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 55 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Леонтовичи, Зверево, Покровск, Новосергиевка, Котлино, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и в направлениях Янтарного, Луча, Зеленого. До сих пор продолжается семь боестолкновений. Кроме того, враг нанес авиационные удары бомбами и неуправляемыми ракетами по районам населенных пунктов Сухой Яр, Константиновка, Зеленое Поле, Гродовка.

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Сегодня на этом направлении было обезврежено более 200 оккупантов, 102 из них - безвозвратно. Также уничтожены тринадцать единиц автомобильной техники, три антенны БпЛА, средство спутниковой связи и мотоцикл, кроме того, значительно повреждены пушка и три автомобиля захватчиков.

Обстановка на юге

На Новопавловском направлении враг пять раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Временка. Четыре боестолкновения завершены, еще одно - продолжается до сих пор. В то же время враг нанес авиационные удары по районам Темировки, Новоселки, Константинополя и Раздольного.

На Приднепровском направлении наши войска отразили две атаки противника.

На Харьковском, Северском, Ореховском, Гуляйпольском направлениях противник наступательных действий не проводил.

Курское направление

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 9 безуспешных штурмов позиций украинских подразделений. Враг нанес 15 авиационных ударов 20 управляемыми бомбами и совершил 327 артиллерийских обстрелов.

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На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Сегодня стоит отметить воинов 425-го отдельного штурмового полка "Скала", 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна, 108-й отдельной бригады территориальной обороны, 124-й отдельной бригады территориальной обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.