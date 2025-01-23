Подкастер Фридман заявил, что поедет в РФ записывать интервью с Путиным: моя цель – делать свой вклад в достижение мира

Американский подкастер Лекс Фридман заявил о намерении посетить Россию для того, чтобы записать интервью с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом Фридман сказал во время подкаста с Джо Роганом, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я брал интервью у Владимира Зеленского, и я поеду в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Я осознаю риски, я принимаю риски. И моя цель - просто добиваться мира, делать свой небольшой вклад в достижение мира", - заявил блогер.

Американский подкастер не уточнил, когда именно собирается ехать в Россию.

Напомним, что ранее американский интервьюер Лекс Фридман раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за его "грубых слов" в адрес российского диктатора Владимира Путина, озвученных в интервью 6 января.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский согласился записать в Киеве подкаст с известным американским интервьюером Лексом Фридманом.

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