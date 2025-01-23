Подкастер Фридман заявил, что поедет в РФ записывать интервью с Путиным: моя цель – делать свой вклад в достижение мира
Американский подкастер Лекс Фридман заявил о намерении посетить Россию для того, чтобы записать интервью с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Об этом Фридман сказал во время подкаста с Джо Роганом, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я брал интервью у Владимира Зеленского, и я поеду в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Я осознаю риски, я принимаю риски. И моя цель - просто добиваться мира, делать свой небольшой вклад в достижение мира", - заявил блогер.
Американский подкастер не уточнил, когда именно собирается ехать в Россию.
Напомним, что ранее американский интервьюер Лекс Фридман раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за его "грубых слов" в адрес российского диктатора Владимира Путина, озвученных в интервью 6 января.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский согласился записать в Киеве подкаст с известным американским интервьюером Лексом Фридманом.
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Як обмінний фонд він буде.
Попідкастер, мля.
Тварюк, що такі гидотні слова у мову вкидають (і конкретно за "подкаст" самого Бена Хаммерслі) топити у гімні.
Плююсь і ненавиджу.
Zeig Heil! - зигует Илон Маск, пресмыкаясь перед Трампом.
Zeig Heil! - зигует jewish Lex Fridman, раболепствуя перед хйлом.
Одна Україна зберігла здоровий глузд...
очкоглаза посмотреть в поисках там мира.
Ну просто мученик во благо народу!
Спасітєль ти наш...
Підріло ******, зробити свій невеликий внесок у досягнення миру... Тьху, мля!
Він руський, а не американський. Кацапи не асимілюються і залишаються підарасамм у будь-якій країні.
"Яраділса в СССР".
А текст інтерв'ю перепише пєсков.
Просто кремлівський піар.
Лекс Фрідман уроджений як Олексій Олександрович Фєдотов - ще одне падло хоче хайпонути на крові українців