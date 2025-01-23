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Подкастер Фридман заявил, что поедет в РФ записывать интервью с Путиным: моя цель – делать свой вклад в достижение мира

Фрідман хоче записати інтерв’ю з путіним

Американский подкастер Лекс Фридман заявил о намерении посетить Россию для того, чтобы записать интервью с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом Фридман сказал во время подкаста с Джо Роганом, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я брал интервью у Владимира Зеленского, и я поеду в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Я осознаю риски, я принимаю риски. И моя цель - просто добиваться мира, делать свой небольшой вклад в достижение мира", - заявил блогер.

Американский подкастер не уточнил, когда именно собирается ехать в Россию.

Напомним, что ранее американский интервьюер Лекс Фридман раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за его "грубых слов" в адрес российского диктатора Владимира Путина, озвученных в интервью 6 января.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский согласился записать в Киеве подкаст с известным американским интервьюером Лексом Фридманом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подкастер Фридман об интервью с Зеленским: Говорил грубо о Путине, это неэффективно для переговоров

Автор: 

путин владимир (31501) россия (96018) интервью (231)


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Топ комментарии
+13
Лекс Фрідман (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Lex Fridman), уроджений як Олексій Олександрович Фєдотов (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Алексей Александрович Федотов)

Він руський, а не американський. Кацапи не асимілюються і залишаються підарасамм у будь-якій країні.
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22.01.2025 23:45
+12
Теж мені новина. В усі часи існували люди, які були готові лизати сраку за дзвінкий шекель.
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22.01.2025 23:22
+11
Zeig Heil! - зигует Адольф Гитлер.
Zeig Heil! - зигует Илон Маск, пресмыкаясь перед Трампом.
Zeig Heil! - зигует jewish Lex Fridman, раболепствуя перед хйлом.
Одна Україна зберігла здоровий глузд...
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22.01.2025 23:23
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Ризики - це отримати мільярд баксів від ***** замість обіцяних 1,5 мільярда
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22.01.2025 23:15 Ответить
Скоріше, посадять його там, за шпигунство чи дискредитацію, і будуть міняти потім на своїх штірліців.

Як обмінний фонд він буде.
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23.01.2025 11:35 Ответить
Подкастер...
Попідкастер, мля.
Тварюк, що такі гидотні слова у мову вкидають (і конкретно за "подкаст" самого Бена Хаммерслі) топити у гімні.
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22.01.2025 23:17 Ответить
Це подлый подонок, який лёг кастями - дійсно бридотне слово.
Плююсь і ненавиджу.
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23.01.2025 01:34 Ответить
Завітав на палку чаю.
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22.01.2025 23:19 Ответить
Теж мені новина. В усі часи існували люди, які були готові лизати сраку за дзвінкий шекель.
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22.01.2025 23:22 Ответить
То не "люди"...
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23.01.2025 01:16 Ответить
ви занадто суворі. Чувак звичайно огидний, але ж не він розміновував Чонгар, закривав ракетну програму і наказував відвести війська з укріплених позицій посеред зими в чисте поле. Дотого ж після Т.Карлсона це вже нікому не цікаво.
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23.01.2025 03:28 Ответить
То не "люди"...
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23.01.2025 01:20 Ответить
Zeig Heil! - зигует Адольф Гитлер.
Zeig Heil! - зигует Илон Маск, пресмыкаясь перед Трампом.
Zeig Heil! - зигует jewish Lex Fridman, раболепствуя перед хйлом.
Одна Україна зберігла здоровий глузд...
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22.01.2025 23:23 Ответить
Ну раз так хочеш відсмоктати воєнному злочинцю, звичайно, їдь! Може вдавишся його малафією всім адекватним людям на радість.
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22.01.2025 23:23 Ответить
вже ж один їздив нещодавно і .......?
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22.01.2025 23:24 Ответить
Ещё один дебилоголовый мечтает Ху#лу в очко глаза посмотреть в поисках там мира.
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22.01.2025 23:25 Ответить
Тепер послухаємо матюків від пуйла на адресу Зе
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22.01.2025 23:30 Ответить
Я усвідомлюю ризики, я приймаю ризики. Джерело: https://censor.net/ua/n3531783

Ну просто мученик во благо народу!
Спасітєль ти наш...
Підріло ******, зробити свій невеликий внесок у досягнення миру... Тьху, мля!
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22.01.2025 23:31 Ответить
альоша фєдотов-фрідман активно гастролює.
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22.01.2025 23:31 Ответить
Цей фрідман казачок ...він вже почав піарити зеленського ,почне і ху* ла разцяцьковувати , миж буквами ...покаже шо вони не вічливі ...але однакові ...братні народи з братами порознь ,один падло в московії ,другий ішак оманський у Киїєві ... скеприй поцілунок і геополітичний дерібан розпочато ...ЄС першим побіжить угоди з кремлем укладати , на корисні українськи копалини ...
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22.01.2025 23:35 Ответить
Його мета донести Світу розказні Пуйла про фашистів в Україні, і те що Мацква, якій 875 років, мать Києва, якому 1540 років. І кацапи, коли в болотах жаб жрали, Києвом завжди володіли.
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22.01.2025 23:37 Ответить
Лекс Фрідман (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Lex Fridman), уроджений як Олексій Олександрович Фєдотов (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Алексей Александрович Федотов)

Він руський, а не американський. Кацапи не асимілюються і залишаються підарасамм у будь-якій країні.
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22.01.2025 23:45 Ответить
Лекс народився в місті Чкаловськ, Таджицької РСР у складі СРСР; має українсько-єврейське походження. Родина Фрідмана переїхала до США у 1994 році, коли йому було приблизно 11 років.
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23.01.2025 00:02 Ответить
На Брайтонбіч такими хоч греблю гати.
"Яраділса в СССР".
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23.01.2025 00:06 Ответить
Та вже їздив один, послухав лекцію про рюріка...
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22.01.2025 23:55 Ответить
Одразу ясно було що цього "фрідмана" привів зейлу їрмак, а тому - його куратор із мацкви
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23.01.2025 00:01 Ответить
піздюк буде розмовляти з ****** про любов до руснявого народішка.
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23.01.2025 00:06 Ответить
З "оперативного ЗСУ" : Серед топових питань фрідмана-путіну : «навіщо ти цілував дитину в живіт?», «як тобі кричалка фанатів ФК "Металіст"?» та «коли помреш, ******?»
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23.01.2025 00:07 Ответить
Покойся с миром
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23.01.2025 00:16 Ответить
голуб миру
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23.01.2025 00:20 Ответить
мля як казав наш діяч - куля в лоб так куля в лоб… так і тут…
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23.01.2025 00:50 Ответить
Ніхто його до хмуйла не підпустить - хіба що собака Конні вкусить за штани.
А текст інтерв'ю перепише пєсков.
Просто кремлівський піар.
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23.01.2025 01:38 Ответить
кожен мудак , що бере інтервʼю у вбивці і міжнародного злочинця , чекає сором і забуття як скаженої і непотрібної собаки ... дивіденти і хайп дуже короткострокові будуть
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23.01.2025 02:00 Ответить
чи є психічно здоровою особа, що анонсує піар серійного злочинця протягом здійснення злочину...
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23.01.2025 02:11 Ответить
росіяни такі росіяни
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23.01.2025 04:19 Ответить
фломастер Фрідман їстиме "коричневу фарбу"
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23.01.2025 05:50 Ответить


Лекс Фрідман уроджений як Олексій Олександрович Фєдотов - ще одне падло хоче хайпонути на крові українців
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23.01.2025 08:23 Ответить
Голуби. Тільки не миру, а ті, що сруть на голови.
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23.01.2025 08:38 Ответить
в чому велич цього придурка, що так почесно давати йому інтерв'ю?
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23.01.2025 12:31 Ответить
А що всіх так здивувало ? Він з самого початку сказав що хоче взяти інтерв'ю у обох 🤷
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23.01.2025 12:39 Ответить
бажаєш миру, то бери з собою наган і застрель *****. оце і настане мир.
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23.01.2025 16:48 Ответить
 
 