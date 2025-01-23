Зеленский и премьер Швеции Кристерссон обсудили продолжение помощи Украине
Президент Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном на полях экономического форума в Давосе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм канал главы государства.
Собеседники обсудили обсудили обсудили продолжение помощи Украине.
"Ценим все, что Швеция уже сделала для поддержки Украины, в частности усиление нашей ПВО, инвестиции в оборонное производство. Важно и в дальнейшем укреплять позиции Украины. Это поможет приблизить справедливый и длительный мир для всей Европы", - подчеркнул Зеленский.
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Одна з ключових переваг Gripen над F-16 - дешевизна обслуговування і невибагливість до злітно-посадкової смуги.
Також "Грифон" обладнаний системою зв'язку й передачі даних CDL 39, яка вважається найкращою серед всіх аналогів.
Україна може розраховувати принаймні на кілька десятків таких машин. Вони порівняно нові - 2000-х років.
Це якщо стратегічно.