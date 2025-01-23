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Зеленский и премьер Швеции Кристерссон обсудили продолжение помощи Украине

Володимир Зеленський із Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном

Президент Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном на полях экономического форума в Давосе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм канал главы государства.

Собеседники обсудили обсудили обсудили продолжение помощи Украине.

"Ценим все, что Швеция уже сделала для поддержки Украины, в частности усиление нашей ПВО, инвестиции в оборонное производство. Важно и в дальнейшем укреплять позиции Украины. Это поможет приблизить справедливый и длительный мир для всей Европы", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Украина дает Европе защиту от агрессии Путина, но нуждается в справедливом союзе, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) Ульф Кристерссон (10)


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Топ комментарии
+1
Сутінки...
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23.01.2025 04:07
+1
Ні-ні, тут присмак "мудрого наріду" і його вибору, це якщо стратегічно.
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23.01.2025 08:32
+1
Нарід до всього має відношення, бо - Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
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23.01.2025 09:44
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Швеція поставила на паузу план передачі Україні JAS-39 Gripen, які могли стати першими західними бойовими літаками у складі українських повітряних сил.

Одна з ключових переваг Gripen над F-16 - дешевизна обслуговування і невибагливість до злітно-посадкової смуги.

Також "Грифон" обладнаний системою зв'язку й передачі даних CDL 39, яка вважається найкращою серед всіх аналогів.
Україна може розраховувати принаймні на кілька десятків таких машин. Вони порівняно нові - 2000-х років.
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23.01.2025 02:19 Ответить
ця пауза має легкий американський присмак.
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23.01.2025 02:46 Ответить
Ні-ні, тут присмак "мудрого наріду" і його вибору, це якщо стратегічно.
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23.01.2025 08:32 Ответить
нарід не має відношення до постачання ASC890 і до підключення до сістеми Link16. Нажаль.
Це якщо стратегічно.
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23.01.2025 08:44 Ответить
Нарід до всього має відношення, бо - Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
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23.01.2025 09:44 Ответить
може ви не уважно прочитали - нарід не має відношення до постачання ASC890 і до підключення до сістеми Link16.
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23.01.2025 09:58 Ответить
Хтось щось нам не постачає? Значить влада щось не доробила, а владу знов таки ж народ обирає.
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23.01.2025 10:05 Ответить
влада не має відношення до американських уявлень про ескалацію. Саме тому три десятки танків до нас їхали півтора роки. Тому і ASC890 треба ще чекати півтора роки. Але це не точно, бо після домовленостей про припинення вогню і бомбардувань Запоріжжя і Харкова скажуть що ASC890 і Link16 нам вже не потрібен.
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23.01.2025 10:25 Ответить
Значить влада погано формувала американські уявлення.
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23.01.2025 10:30 Ответить
в американському уявленні абсолютно нема і ніколи не буде уявлення про передачу нам балістики середнього радіуса дії, якби там будь-яка влада не намагалась щось там формувати. Тому нам прийдеться її робити самим.
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23.01.2025 10:35 Ответить
А хто винен у тому, що не робимо?
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23.01.2025 10:45 Ответить
Договір РСМД. Може чули про таке?
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23.01.2025 11:02 Ответить
Чув.
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23.01.2025 11:05 Ответить
я вам ще таємницю відкрию - у Європі не роблять (сподіваюсь, поки що). На відміну від нас.
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23.01.2025 11:13 Ответить
От непотрібно тут багатозначно надувати щоки і морщить лоба приплітаючи янкі. На фото зверху Премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон і тупа квартальна убогість посаджена на трон 73-а %. Тому маємо те що маємо.
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23.01.2025 13:04 Ответить
мені похєр хто там на фото. Перемогла "коаліція F-16" без далекобійних ракет, без Link16 і без підтримки ДРЛВ. Тому бомби з УМПК будуть і надалі летіти по Запоріжжю і Харкову.
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23.01.2025 13:17 Ответить
А я що не про те саме. Клоун для цивілізації як рвотна таблетка, ну про що воно може домовитись, не стратег одним словом. Запоріжжю і Харкову пофіг на любі коаліції, їм нада прикриття з повітря Гріпени, Міражі, Ф-15 чи 16 або 35 яка різниця по великому рахунку. Тому за всі власні косяки і косяки приZедента платить хто ? В сухому остатку дурні повинні страждати допоки не порозумнішають, тому або змінюйтесь або здохніть.
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23.01.2025 17:34 Ответить
У вас якісь порушення з логічними побудовами? Ще раз: я коментував допис Victor Litarchuk , а не фото до новини.
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23.01.2025 18:28 Ответить
Он воно че міхалич, а я взагалі то думав, що тут про зустріч клоуна із прем'єром Швеції, але ні тут про американський присмак.
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23.01.2025 18:35 Ответить
Сутінки...
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23.01.2025 04:07 Ответить
Силуєт видно, але хто там ?
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23.01.2025 08:34 Ответить
 
 