Зеленский и премьер Швеции Кристерссон обсудили продолжение помощи Украине

Президент Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном на полях экономического форума в Давосе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм канал главы государства.

Собеседники обсудили обсудили обсудили продолжение помощи Украине.

"Ценим все, что Швеция уже сделала для поддержки Украины, в частности усиление нашей ПВО, инвестиции в оборонное производство. Важно и в дальнейшем укреплять позиции Украины. Это поможет приблизить справедливый и длительный мир для всей Европы", - подчеркнул Зеленский.

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