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Угрозы Трампа могут сыграть на руку Путину, - CNN

Путін може сприйняти

Последнее послание президента США Дональда Трампа российскому диктатору Владимиру Путину выглядит как угроза. Однако так есть только на первый взгляд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"После многих лет неудачных американских усилий обуздать деструктивные действия Москвы за рубежом - от войн до отравлений и вмешательства в выборы - последний ультиматум Трампа кажется скорее подачкой для российских ястребов в его новой администрации, чем настоящей угрозой решительных действий", - говорится в сообщении.

Американский лидер обратился к президенту России Путину и заявил, что у него есть выбор - "легкий или сложный путь". Трамп угрожает России новыми санкциями, тарифами и налогами.

В анализе CNN говорится, что на первый взгляд, соответствующее послание Путину выглядит как угроза. Однако Россия и так уже длительное время находится под давлением международных санкций, а ее торговля с США минимальна.

Более того, многолетние усилия Вашингтона, направленные на прекращение агрессивной политики Кремля, не принесли больших результатов. Россия продолжает вести войну в Украине.

В то же время Трамп публично предложил стать посредником в переговорах между Украиной и Россией. Он фактически назвал свое предложение "большой услугой" для Путина. Однако Кремль будет считать любое прекращение огня ценной возможностью закрепить территориальные достижения, восстановить свою разрушенную армию и выиграть время.

"Для Путина это было бы действительно "очень большой услугой"", - подчеркивает CNN.

Напомним, 47-й президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины и заключить мирное соглашение. В противном случае он пригрозил РФ большими налогами и санкциями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин не хочет заканчивать войну. Его главная мечта - разрушить независимость Украины, - Зеленский

Автор: 

путин владимир (31501) Трамп Дональд (5580) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+16
Заяви Трампа щодо насильницьких змін кордонів лише допомагають путіну оправдувати його війну в Україні. Таке враження, що Трамп своїми заявами допомагає путіну відмитися від української крові і узаконити захоплене.
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23.01.2025 06:54
+7
В листі до пуйла він пише,що пуйло руйнує рабзію, не згадуючи, що в першу чергу він руйнує Україну, і це може мати підтекст того, що він може вважати Україну частиною рабзії і посилати такі сигнали...
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23.01.2025 08:34
+7
Крім того він заявив, що «любить російський народ» !
Про український, який потерпає від агресії, він не згадав...
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23.01.2025 08:55
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Заяви Трампа щодо насильницьких змін кордонів лише допомагають путіну оправдувати його війну в Україні. Таке враження, що Трамп своїми заявами допомагає путіну відмитися від української крові і узаконити захоплене.
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23.01.2025 06:54 Ответить
Трамп неодноразово критикував обсяги допомоги Україні для зміцнення її оборони від Росії.
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23.01.2025 07:08 Ответить
Трамп легко переконав виборців. З експертами поки що складніше.
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23.01.2025 07:13 Ответить
Я б дуууууже здивувався якщо б CNN визнали хоч якусь ідею або дію Трампа слушною.
А кидання гуаном з їх боку - це нормально, значить світ ще не перекинувся догори дригом.
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23.01.2025 07:05 Ответить
Посередник між вільним світом і Гітлером
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23.01.2025 08:18 Ответить
Точніше другим гітлером.
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23.01.2025 08:24 Ответить
А CNN знає,як краще зробити,щоб припинити війну ?
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23.01.2025 08:33 Ответить
В листі до пуйла він пише,що пуйло руйнує рабзію, не згадуючи, що в першу чергу він руйнує Україну, і це може мати підтекст того, що він може вважати Україну частиною рабзії і посилати такі сигнали...
показать весь комментарий
23.01.2025 08:34 Ответить
Крім того він заявив, що «любить російський народ» !
Про український, який потерпає від агресії, він не згадав...
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23.01.2025 08:55 Ответить
Крім того він заявив, що «любить російський народ» !
Про український, який потерпає від агресії, він не згадав...
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23.01.2025 09:03 Ответить
з усього написаного зрозумів одне
один пише якусь маячню, другій переписує і розповсюджує
ось так і народжуються фейкі
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23.01.2025 08:54 Ответить
Трамп уже говорив, що зупинить війну за 24 години - а що на ділі ?
Зупинив допомогу Україні на 3 місяці.
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23.01.2025 09:22 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-cpd-dopomoha-ukrajini-ukaz-trampa/33283685.html Центр протидії дезінформації: указ Трампа про припинення міжнародної допомоги не стосується України
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23.01.2025 10:57 Ответить
Дай Бог, щоб допомога збільшилась.
А ви в це вірите ?
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23.01.2025 12:00 Ответить
CNN - це рупор демпартії США. Просто фекаліями кидається.
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23.01.2025 09:23 Ответить
"Після багатьох років невдалих американських зусиль приборкати деструктивні дії Москви за кордоном - від воєн до отруєнь і втручання у вибори"

Я б відмітив що зусиль то фактично не було, тільки видимість для електорату, що якось реагують. Реальні спроби почались два місяці назад, коли США посилило санкції та головне почало вимагати їх дотримання.

А до того була тільки неескалація та повноцінна торгівля, як було з рекордними закупівлями урану чи поставкою американських компаній офіційно своєї продукції подвійного призначення.
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23.01.2025 09:29 Ответить
CNN байденівська ліберальна помийка.
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23.01.2025 10:47 Ответить
***** не розуміє погроз і логічних доводів, взагалі нічого, що не співпадає з його бажаннями. Це старий дід з деменцією, там немає логічних думок, воно абсолютно впевнене що він самий правий, а всі інші з'їхали з глузду. Якось розказував мені один чел про такого діда, коли в хаті хтось розмовляла без його участі він бісився, бо вважав що всі тупі і лише він знає як треба. Хоч то доросла дочка з онукою про манікую розмовляють немає значення, лише цей дід знає як треба. Оце ***** і тут не діє нічого, хоч санкції, хоч танки в кремлі, воно буде впевнене що в нього все по плану поки не здохне.
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23.01.2025 13:00 Ответить
 
 