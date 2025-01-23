Угрозы Трампа могут сыграть на руку Путину, - CNN

Последнее послание президента США Дональда Трампа российскому диктатору Владимиру Путину выглядит как угроза. Однако так есть только на первый взгляд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"После многих лет неудачных американских усилий обуздать деструктивные действия Москвы за рубежом - от войн до отравлений и вмешательства в выборы - последний ультиматум Трампа кажется скорее подачкой для российских ястребов в его новой администрации, чем настоящей угрозой решительных действий", - говорится в сообщении.

Американский лидер обратился к президенту России Путину и заявил, что у него есть выбор - "легкий или сложный путь". Трамп угрожает России новыми санкциями, тарифами и налогами.

В анализе CNN говорится, что на первый взгляд, соответствующее послание Путину выглядит как угроза. Однако Россия и так уже длительное время находится под давлением международных санкций, а ее торговля с США минимальна.

Более того, многолетние усилия Вашингтона, направленные на прекращение агрессивной политики Кремля, не принесли больших результатов. Россия продолжает вести войну в Украине.

В то же время Трамп публично предложил стать посредником в переговорах между Украиной и Россией. Он фактически назвал свое предложение "большой услугой" для Путина. Однако Кремль будет считать любое прекращение огня ценной возможностью закрепить территориальные достижения, восстановить свою разрушенную армию и выиграть время.

"Для Путина это было бы действительно "очень большой услугой"", - подчеркивает CNN.

Напомним, 47-й президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины и заключить мирное соглашение. В противном случае он пригрозил РФ большими налогами и санкциями.

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