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Пора "заключить соглашение", Путин должен остановить эту "бессмысленную войну". Дальше будет только хуже, - Трамп

Дональд Трамп закликав Путіна піти на мирну угоду з Україною

47-й президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины и заключить мирное соглашение. В противном случае он пригрозил РФ большими налогами и санкциями.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Я не хочу нанести вред России. Я люблю российский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом Путиным..." - заявил он.

В частности, он напомнил об участии РФ, которая на тот момент была частью СССР, во Второй мировой войне.

"Я собираюсь сделать России, чья экономика приходит в упадок, и президенту Путину очень большую услугу. Пойдите на сделку сейчас и остановите эту бессмысленную войну! Дальше будет только хуже", - заявил республиканец.

Трамп подчеркнул, что если соглашение не заключат в ближайшее время, то у него "не будет другого выбора", кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает в США и другим вовлеченным странам.

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"Закончим эту войну, которая бы никогда не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким или трудным путем - и легкий путь всегда лучше. Пришло время "заключить сделку". Ни одна жизнь больше не должна быть потеряна!" - добавил президент США.

Дональд Трамп закликав Путіна піти на мирну угоду з Україною

По данным WSJ, Трамп поручил своему представителю по Украине генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней.

Ранее президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет заключить мирное соглашение, а российский диктатор Владимир Путин имеет значительные проблемы в экономике своей страны.

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Автор: 

путин владимир (31501) россия (96018) Трамп Дональд (5580) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+26
треба було запропонувати угоду Гітлеру після того як захопив Францію . або угода або підіймемо тарифи на бензин і електрику в ІІІ Рейху .
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22.01.2025 18:49
+18
Трампушка,мілєнкій,зрозумій,що ***** бачить угоду лиш у формі капітуляції України.Обвалюй нафту і все що хочеш))
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22.01.2025 18:54
+15
Я люблю російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з президентом Путіним...
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22.01.2025 18:56
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"Вони" , всі ці керівники держав - підсадні, і грають в одній команді.
Їхня мета розвалити всі держави, і потім розділити людство на сектори (замість колишніх держав).
Саме тому Трамп почав ці розмови про Ісландію, Панамський канал, Канаду.
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22.01.2025 19:17 Ответить
Кацапам страшно.
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22.01.2025 19:17 Ответить
А Тампон знає як сосіяни ******* америку і мріють все життя її знищити? І це все на що Тампон здатен накласти податки і санкції на продажу ягеля і матрьошок? Тампон ще сцикливіший за Байдена
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22.01.2025 19:19 Ответить
Авжеж, трампон сцикливіше за Байдена, бо так досі й не назвав пуйла вбивцею та терористом.
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22.01.2025 19:23 Ответить
Зате янелох сміливий ,таку маячню про "200 тисяч миротворців" в Давосі меля що вже нудить від неї .
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22.01.2025 19:44 Ответить
Звісно ж, що буде гірше, бо ж провідні світові політики заплющують на агресію диктаторів очі та вважають, що Третя світова ще не почалася.
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22.01.2025 19:20 Ответить
Торгівля рашки зі США декілька % - сильно він иого налякає
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22.01.2025 19:27 Ответить
не треба казати про те як буде гірше кацапам, а треба робить оце гірше вже сьогодні, а так можна довго балакати і нічого не робити.
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22.01.2025 19:31 Ответить
Зараз ***** дістане свій чумоданчик з червоною кнопкою та зробить біля нього селфі і відправить Донні. Потім скаже, що у нього вже бояришнікі-орєшнікі заряджені стоять і Донні одразу передумає санкції вводити, озброєння нам надавати і так буде до безкічечності, поки хтось з них не подохне.
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22.01.2025 19:35 Ответить
диявольська угода
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22.01.2025 19:39 Ответить
Це смішно усе. Яку шкоду він завдасть Росії? 13 й пакет санкцій введе? Вона вже давно адаптувалась. Продає газ Китаю та Індії і нарощує об'єми.
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22.01.2025 19:40 Ответить
Ви забули уточнити: за копійки
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22.01.2025 19:42 Ответить
За мільярди
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22.01.2025 20:15 Ответить
як продавати газ до Індії через Афганістан да
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22.01.2025 19:52 Ответить
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22.01.2025 19:40 Ответить
Нафта по 20 дуже провітрює мізки.
СРСР взагалі здуло з карти.
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22.01.2025 19:41 Ответить
Трамп вже другий день є господарем Білого дому і... Його ставленик на пост міністра фінансів Скотт Бессент стримав своє слово. Сьогодні міністерство фінансів США (United States Department of the Treasury) не лише підкріпило вже існуючі санкції проти Росії, а й запровадило додаткові повторні санкції майже до 100 суб'єктів російського фінансового, оборонного та енергетичного секторів..

В рамках протидії схемам ухилення від санкцій, створеної між суб'єктами Росії та Китаю для спрощення транскордонних платежів за чутливі товари, до списку санкцій включено шість організацій та одну особу з РФ та дев'ять організацій з Китаю. (!!!)

Китай моментально відреагував і почав масово закривати в Росії китайські автосалони і знизив продаж в Росії китайських автомобілів. Причина цього явища також полягає у тому, що у зв`язку з санкціями китайські банки не мають змоги конвертувати російські рублі в юані і тим більше в долари. А російські рублі, які щодня знецінюються китайцям непотрібні.

Обмеження також торкнулися фінансової установи "Керемет Банк", яка базується в Киргизстані - банк звинуватили в координації з російською владою реалізації схем ухилення і обходу санкцій США.

Після запровадження нових санкцій мінфіном США Держдепартамент Сполучених Штатів у свою чергу запровадив нові санкціїї щодо більш ніж 150 російських організацій та осіб, включаючи різні компанії російської оборонної промисловості та тих, хто підтримує військово-промислову базу РФ.

Сьогоднішні санкції поширюються також на компанії з багатьох країн, особливо Китаю та Індії, які продовжують підтримувати зусилля Росії щодо обходу санкцій США.

Через сьогоднішні санкції США російські нафтові компанії отримали новий удар на ринку Індії! Індійські банки почали блокувати платежі за російську нафту після нових санкцій США.

Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо заявив, що вжиті сьогодні кроки "перешкоджають спробам Росії обійти санкції США і не дозволяють їй отримати доступ до товарів, необхідних для озброєння". Адейемо зазначив, що розширення вторинних санкцій обмежить доступ Росії до доходів та товарів.
https://www.facebook.com/rostyslav.demchuk
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22.01.2025 19:45 Ответить
Скоро путін пошле Трампа
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22.01.2025 19:52 Ответить
Цікаво, чому це "настав час"? Тому що в Білому домі засів самозакоханий дурень з комплексом Наполеона?
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22.01.2025 19:53 Ответить
Трамп хоче грати миротворця з варваром убивцею, кривавим маняком ,рашиський чорт живе в вигаданому імперському світі і шовіністичній ненависті до інших народів ,тому тільки посилення санкцій і білше військової допомоги Україні можуть протверезити цю кремлівську істоту.
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22.01.2025 19:54 Ответить
Перестав читати після слів «я люблю російський народ🤮»
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22.01.2025 19:58 Ответить
Це хитрий підступний політичний хід - мабуть трампон почув від якогось блогера та сеоримтався
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22.01.2025 20:15 Ответить
Make a deal, any deal, and I'll give you something really good. If you make no deal at all (but I know you will eventually), I'll tax you really bad. Sounds strong, no details, and I can take credit for any deal, no matter how good or bad. Trump is really smart.
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22.01.2025 19:58 Ответить
Not for any deal
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22.01.2025 20:11 Ответить
Новости мордора:

"Российские «военные корреспонденты» Александр Коц и Александр Сладков резко отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа в адрес России, передает «Лента.ру».

Коц считает ультиматумом и шантажом требование Трампа завершить войну. По его мнению, стоит готовиться к худшему: «Каденцию Байдена мы скоро будем вспоминать с ностальгией как оттепель».

В то же время Сладков заявил, что Трамп дважды за сутки пригрозил России. Он назвал американского президента «капиталистом», которому «плевать» на другие страны."
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22.01.2025 20:07 Ответить
Трамп высказался, конечно, по свински. Не Россия, как он считает, потеряла 60 млн., а СССР. Украина в том числе. Во времена СССР считалось, что во Второй мировой погиб каждый 6-й украинец. Трампу следовало бы испытывать чувство благодарности к украинцам, а не хвалится своими симпатиями к Путину - главе страны-агрессора.
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22.01.2025 20:07 Ответить
Может быть Трампу надо было сделать обширный реферат с точным указанием процентов всех погибших народов? Нет? Он выразился лаконично точно, ультимативно и одновременно психологически мягко - это для начала.
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22.01.2025 20:20 Ответить
нет, всего лишь назвать наццию, процент потерь у которой самій высокий на 1000 чловек.
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22.01.2025 22:20 Ответить
Может. Потому что получилось, что Трамп солгал. Забавно, что и русские обосрались как обычно. Что-то я не вижу опровержения по поводу упомянутых 60-ти миллионов. У русских такая сильная любовь и уважение к дидам, что они уже почти 80 лет не могут подсчитать свои потери в ВМВ хотя бы с точностью до 10 млн.
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23.01.2025 09:26 Ответить
Закончить войну нужно именно Трампу, в противном случае она станет как Вьетнам для Никсона.
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22.01.2025 20:12 Ответить
Я люблю російський народ???
після всього що вони тут накоїли???
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22.01.2025 22:45 Ответить
ДВА КРОКИ ДО ПЕРЕМОГИ...

Прочитав заяву генерала Каволлі у Давосі. Як же ж мене останнім часом "плющить" по цій темі - хто б знав...

Знаєте, ви мені зараз сто клоунів можете наставити, але я все ж буду стверджувати - за весь час війни з 14го року Україна ніколи не була так близька до Перемоги як зараз. Санкції союзників свою справу роблять впевнено як слина комодського дракона на вкушену ним жертву. Бидло ще бігає та скалиться, проте його фінансова кров вже отруєна і вона не може живити тіло і без цього недужної російської економіки. Зараз ситуація у бидлостані схожа з ситуацією у Німеччині Гітлера у 41му році. Розгромлена радянська армія тікає до москви, Роммель ганяє британців по північній Африці, сама Британія ледве тримається під ударами німецьких підводних зграй та Люфтваффе, Гітлер при цьому ще навіть не переводив економіку на воєнні рейки, а міністр озброєнь та *********** Рейху Тодд доповідає Гітлеру, що війна у ЕКОНОМІЧНОМУ плані Німеччиною програна, треба закінчувати війну проти СРСР та домовлятися з Великобританією та США про мир.

І зараз рашка вже не у 41му - у 43му. Мовою фактів.
росія майже вибрала усі танки з баз зберігання і знизила використання бронетехніки на фронті майже вдвічі.
росія знизила інтенсивність використання авіації на 70 відсотків.
росія знизила інтенсивність використання артилерії
росії все більше і більше бракує живої сили на фронті - у бій йдуть каліки.
Каволі стверджує, що інтенсивність бойових дій на фронті падає і росія не може здійснити ніяких проривів лінії фронту у 2025му році
Перегріта економіка росії не здатна забезпечити ані армію озброєнням, ані своє бидло пристойним рівнем життя.
Притік валюти у рф впав до рівня 96го року і продовжує падати.
Набібулліна відкрито каже, що всі резерви для розвитку російської економіки вичерпано.
Голову ЦБ рф підозрюють у тіньовому субсидуванні оборонного бюджету за рахунок емісії, тобто паперовими грошима, що ще більше розганяє інфляцію.
Санкції проти російської нафти та флоту примушують Китай відмовляти російським танкерам у дозволі заходити у китайські порти.
Трамп взагалі може "прикінчити" російську нафту якщо введе нові прямі, вторинні та третинні санкції проти російського експорті та нафтогазу взагалі - він планує всласним видобутком замістити рф на світових ринках.
Світові та вже й російські економісти пишуть що російська економіка вже у серпні постане під загрозою каскадного руйнування.

Цей перелік можна множити на три та навіть на чотири - навіть у 90х економіка рф почувала себе більш впевнено ніж зараз...

Ми не програли війну, але ми її, на превеликий жаль, зараз і не виграємо. Я вперто пишу з початку війни - ніхто рф не буде добивати, бо немає жодного важковаговика на світовій арені, хто б був зацікавлений у скорому розпаді бидлостану після поразки у війні. Розпад рф у турборежимі не вигідний ані Китаю, ані США, ані Європейським країнам.

Але як би не були реально винні союзники з їх "виваженим та поступовим" нарощуванням військової допомоги, але перш за все винні ми самі у тому, що не виграли, у тому, що у масі не витримали випробування втомою - більшість хоче миру, багато хто за будь яких умов. Наша дискредитована в лоск, корумпована та непрофесійна влада за три роки війни так і не навчилася думати на перспективу - тільки цього року на вимоги та ультиматуми союзників почала хоч якось наводити лад з навчанням особового складу і досі не збирається наводити лад з мобілізацією та наведенням елементарної дисципліни у ЗСУ.

бидлостан не зміг нас здолати, але й ми зупинилися у двох кроках від Перемоги.. Трамп зараз фактично виступає рятівником рф - він чудово розуміє свою силу та силу своєї Держави. І до осені він примусить рф пристати на свої умови ПЕРЕМИР'Я. Ну а нам потрібно засвоїти уроки цієї війни з тим, щоби вона більше ніколи не повернулася на нашу землю. А коли рф розірвуть на шматки Китай та США, ми повернемо собі все до того окуповане, ще й з додатком, бо хто б там що не казав, а санкції у масі введені Заходом проти рф ніхто не скасує - це протирічить довгостроковим національним інтересам США та Європи. І вони доб'ють саму потворну імперію яка колись існувала у світі за всі часи його існування як колись вони добили СРСР. Так і буде.
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22.01.2025 23:35 Ответить
Дурак до сих пор не понимает к сожалению реалей. Украине не надо надеяться сейчас йни на кого, строитъ армию и ядерное оружие. Только так будет гарантия
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23.01.2025 05:46 Ответить
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