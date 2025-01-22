Пора "заключить соглашение", Путин должен остановить эту "бессмысленную войну". Дальше будет только хуже, - Трамп
47-й президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины и заключить мирное соглашение. В противном случае он пригрозил РФ большими налогами и санкциями.
Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
"Я не хочу нанести вред России. Я люблю российский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом Путиным..." - заявил он.
В частности, он напомнил об участии РФ, которая на тот момент была частью СССР, во Второй мировой войне.
"Я собираюсь сделать России, чья экономика приходит в упадок, и президенту Путину очень большую услугу. Пойдите на сделку сейчас и остановите эту бессмысленную войну! Дальше будет только хуже", - заявил республиканец.
Трамп подчеркнул, что если соглашение не заключат в ближайшее время, то у него "не будет другого выбора", кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает в США и другим вовлеченным странам.
"Закончим эту войну, которая бы никогда не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким или трудным путем - и легкий путь всегда лучше. Пришло время "заключить сделку". Ни одна жизнь больше не должна быть потеряна!" - добавил президент США.
По данным WSJ, Трамп поручил своему представителю по Украине генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней.
Ранее президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет заключить мирное соглашение, а российский диктатор Владимир Путин имеет значительные проблемы в экономике своей страны.
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Їхня мета розвалити всі держави, і потім розділити людство на сектори (замість колишніх держав).
Саме тому Трамп почав ці розмови про Ісландію, Панамський канал, Канаду.
СРСР взагалі здуло з карти.
В рамках протидії схемам ухилення від санкцій, створеної між суб'єктами Росії та Китаю для спрощення транскордонних платежів за чутливі товари, до списку санкцій включено шість організацій та одну особу з РФ та дев'ять організацій з Китаю. (!!!)
Китай моментально відреагував і почав масово закривати в Росії китайські автосалони і знизив продаж в Росії китайських автомобілів. Причина цього явища також полягає у тому, що у зв`язку з санкціями китайські банки не мають змоги конвертувати російські рублі в юані і тим більше в долари. А російські рублі, які щодня знецінюються китайцям непотрібні.
Обмеження також торкнулися фінансової установи "Керемет Банк", яка базується в Киргизстані - банк звинуватили в координації з російською владою реалізації схем ухилення і обходу санкцій США.
Після запровадження нових санкцій мінфіном США Держдепартамент Сполучених Штатів у свою чергу запровадив нові санкціїї щодо більш ніж 150 російських організацій та осіб, включаючи різні компанії російської оборонної промисловості та тих, хто підтримує військово-промислову базу РФ.
Сьогоднішні санкції поширюються також на компанії з багатьох країн, особливо Китаю та Індії, які продовжують підтримувати зусилля Росії щодо обходу санкцій США.
Через сьогоднішні санкції США російські нафтові компанії отримали новий удар на ринку Індії! Індійські банки почали блокувати платежі за російську нафту після нових санкцій США.
Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо заявив, що вжиті сьогодні кроки "перешкоджають спробам Росії обійти санкції США і не дозволяють їй отримати доступ до товарів, необхідних для озброєння". Адейемо зазначив, що розширення вторинних санкцій обмежить доступ Росії до доходів та товарів.
https://www.facebook.com/rostyslav.demchuk
"Российские «военные корреспонденты» Александр Коц и Александр Сладков резко отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа в адрес России, передает «Лента.ру».
Коц считает ультиматумом и шантажом требование Трампа завершить войну. По его мнению, стоит готовиться к худшему: «Каденцию Байдена мы скоро будем вспоминать с ностальгией как оттепель».
В то же время Сладков заявил, что Трамп дважды за сутки пригрозил России. Он назвал американского президента «капиталистом», которому «плевать» на другие страны."
після всього що вони тут накоїли???
Прочитав заяву генерала Каволлі у Давосі. Як же ж мене останнім часом "плющить" по цій темі - хто б знав...
Знаєте, ви мені зараз сто клоунів можете наставити, але я все ж буду стверджувати - за весь час війни з 14го року Україна ніколи не була так близька до Перемоги як зараз. Санкції союзників свою справу роблять впевнено як слина комодського дракона на вкушену ним жертву. Бидло ще бігає та скалиться, проте його фінансова кров вже отруєна і вона не може живити тіло і без цього недужної російської економіки. Зараз ситуація у бидлостані схожа з ситуацією у Німеччині Гітлера у 41му році. Розгромлена радянська армія тікає до москви, Роммель ганяє британців по північній Африці, сама Британія ледве тримається під ударами німецьких підводних зграй та Люфтваффе, Гітлер при цьому ще навіть не переводив економіку на воєнні рейки, а міністр озброєнь та *********** Рейху Тодд доповідає Гітлеру, що війна у ЕКОНОМІЧНОМУ плані Німеччиною програна, треба закінчувати війну проти СРСР та домовлятися з Великобританією та США про мир.
І зараз рашка вже не у 41му - у 43му. Мовою фактів.
росія майже вибрала усі танки з баз зберігання і знизила використання бронетехніки на фронті майже вдвічі.
росія знизила інтенсивність використання авіації на 70 відсотків.
росія знизила інтенсивність використання артилерії
росії все більше і більше бракує живої сили на фронті - у бій йдуть каліки.
Каволі стверджує, що інтенсивність бойових дій на фронті падає і росія не може здійснити ніяких проривів лінії фронту у 2025му році
Перегріта економіка росії не здатна забезпечити ані армію озброєнням, ані своє бидло пристойним рівнем життя.
Притік валюти у рф впав до рівня 96го року і продовжує падати.
Набібулліна відкрито каже, що всі резерви для розвитку російської економіки вичерпано.
Голову ЦБ рф підозрюють у тіньовому субсидуванні оборонного бюджету за рахунок емісії, тобто паперовими грошима, що ще більше розганяє інфляцію.
Санкції проти російської нафти та флоту примушують Китай відмовляти російським танкерам у дозволі заходити у китайські порти.
Трамп взагалі може "прикінчити" російську нафту якщо введе нові прямі, вторинні та третинні санкції проти російського експорті та нафтогазу взагалі - він планує всласним видобутком замістити рф на світових ринках.
Світові та вже й російські економісти пишуть що російська економіка вже у серпні постане під загрозою каскадного руйнування.
Цей перелік можна множити на три та навіть на чотири - навіть у 90х економіка рф почувала себе більш впевнено ніж зараз...
Ми не програли війну, але ми її, на превеликий жаль, зараз і не виграємо. Я вперто пишу з початку війни - ніхто рф не буде добивати, бо немає жодного важковаговика на світовій арені, хто б був зацікавлений у скорому розпаді бидлостану після поразки у війні. Розпад рф у турборежимі не вигідний ані Китаю, ані США, ані Європейським країнам.
Але як би не були реально винні союзники з їх "виваженим та поступовим" нарощуванням військової допомоги, але перш за все винні ми самі у тому, що не виграли, у тому, що у масі не витримали випробування втомою - більшість хоче миру, багато хто за будь яких умов. Наша дискредитована в лоск, корумпована та непрофесійна влада за три роки війни так і не навчилася думати на перспективу - тільки цього року на вимоги та ультиматуми союзників почала хоч якось наводити лад з навчанням особового складу і досі не збирається наводити лад з мобілізацією та наведенням елементарної дисципліни у ЗСУ.
бидлостан не зміг нас здолати, але й ми зупинилися у двох кроках від Перемоги.. Трамп зараз фактично виступає рятівником рф - він чудово розуміє свою силу та силу своєї Держави. І до осені він примусить рф пристати на свої умови ПЕРЕМИР'Я. Ну а нам потрібно засвоїти уроки цієї війни з тим, щоби вона більше ніколи не повернулася на нашу землю. А коли рф розірвуть на шматки Китай та США, ми повернемо собі все до того окуповане, ще й з додатком, бо хто б там що не казав, а санкції у масі введені Заходом проти рф ніхто не скасує - це протирічить довгостроковим національним інтересам США та Європи. І вони доб'ють саму потворну імперію яка колись існувала у світі за всі часи його існування як колись вони добили СРСР. Так і буде.