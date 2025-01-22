Пора "заключить соглашение", Путин должен остановить эту "бессмысленную войну". Дальше будет только хуже, - Трамп

47-й президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины и заключить мирное соглашение. В противном случае он пригрозил РФ большими налогами и санкциями.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Я не хочу нанести вред России. Я люблю российский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом Путиным..." - заявил он.

В частности, он напомнил об участии РФ, которая на тот момент была частью СССР, во Второй мировой войне.

"Я собираюсь сделать России, чья экономика приходит в упадок, и президенту Путину очень большую услугу. Пойдите на сделку сейчас и остановите эту бессмысленную войну! Дальше будет только хуже", - заявил республиканец.

Трамп подчеркнул, что если соглашение не заключат в ближайшее время, то у него "не будет другого выбора", кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает в США и другим вовлеченным странам.

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"Закончим эту войну, которая бы никогда не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким или трудным путем - и легкий путь всегда лучше. Пришло время "заключить сделку". Ни одна жизнь больше не должна быть потеряна!" - добавил президент США.

По данным WSJ, Трамп поручил своему представителю по Украине генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней.

Ранее президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет заключить мирное соглашение, а российский диктатор Владимир Путин имеет значительные проблемы в экономике своей страны.

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