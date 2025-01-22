Если Трампу удастся закончить войну в Украине, ему нужно поставить памятник, - Вучич
Президент Сербии Александар Вучич сомневается, что президент США Дональд Трамп сможет быстро урегулировать войну России против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Blic.
По словам Вучича, если Трампу все же удастся урегулировать российско-украинскую войну, "ему надо будет ставить памятник".
"Россия и Украина - не маленькие страны, и обе потеряли слишком много людей, чтобы решение было принято так легко, но если Трамп добьется этого, мы все должны поставить ему памятник...Я болею за него, надеюсь, что это произойдет. Да поможет ему Бог", - добавил он.
По данным WSJ, Трамп поручил своему представителю по Украине генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней.
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Ну, если вы НАТО так боитесь то нападайте на Австрию тогда, на Швейцарию. Венгрия с удовольствием даст мост