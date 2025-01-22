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Если Трампу удастся закончить войну в Украине, ему нужно поставить памятник, - Вучич

Президент Сербії Александар Вучич про Дональда Трампа

Президент Сербии Александар Вучич сомневается, что президент США Дональд Трамп сможет быстро урегулировать войну России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Blic.

По словам Вучича, если Трампу все же удастся урегулировать российско-украинскую войну, "ему надо будет ставить памятник".

"Россия и Украина - не маленькие страны, и обе потеряли слишком много людей, чтобы решение было принято так легко, но если Трамп добьется этого, мы все должны поставить ему памятник...Я болею за него, надеюсь, что это произойдет. Да поможет ему Бог", - добавил он.

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По данным WSJ, Трамп поручил своему представителю по Украине генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней.

Автор: 

Трамп Дональд (5580) Вучич Александр (77) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+14
Краще поставити йому .!
.
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22.01.2025 17:54
+8
Дивлячись з яким результатом. Бо може всі притомні захочуть поставити пам'ятник на могилі.
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22.01.2025 17:52
+8
Вучич, погано лижиш! Бери приклад з фіцо з орбаном! 😁
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22.01.2025 17:55
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Дивлячись з яким результатом. Бо може всі притомні захочуть поставити пам'ятник на могилі.
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22.01.2025 17:52 Ответить
Ну так. Пам'ятник можуть поставити як у Ктєві, так і у мацкві. Якщо Трамп закінчить війну справедливим миром з урахуванням міжнародного права і визнаних кордонів, то я сам скинуся на пам' ятник у Києві. Якщо Україну змусять поступитися суверенітетом, чи територією - пам' ятники у вигляді колгоспника (Трамп) і рабочєго (пуцин) ставитимуть кацапи.
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22.01.2025 18:10 Ответить
Бажано на весні цього року, на могилці.
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22.01.2025 17:53 Ответить
Краще поставити йому .!
.
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22.01.2025 17:54 Ответить
Вучич, погано лижиш! Бери приклад з фіцо з орбаном! 😁
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22.01.2025 17:55 Ответить
Прийшла телеграма з моцкви так сказати.
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22.01.2025 17:57 Ответить
Придурок . Закончить можно хоть завтра , но каких условиях ?
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22.01.2025 18:00 Ответить
З путлєром перебазарив?
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22.01.2025 18:01 Ответить
Глибоко, ретельно.
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22.01.2025 18:02 Ответить
Він ще й язика свого змастив. Щоб анус не поранити.
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22.01.2025 19:11 Ответить
Та вже британці написали що війну не можна закінчувати "бо путін нападе". Тому краще воювати як зараз ще років 20-50, а може й більше. Головне воювати, не зупинятись, бо інакше росія нападе на НАТО.
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22.01.2025 18:03 Ответить
😢😢😢
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22.01.2025 18:07 Ответить
Что мешает твоему царю напасть на НАТО и только после этого факта вести переговоры о пускай даже временном перемирии с Украиной. Кто то же должен из вас кацапов удобрения делать так или нет.
Ну, если вы НАТО так боитесь то нападайте на Австрию тогда, на Швейцарию. Венгрия с удовольствием даст мост
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22.01.2025 18:13 Ответить
Головне лизнути , а можно примудрилися та лизнути одразу двом.
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22.01.2025 18:07 Ответить
Так Обава вже закінчив війну в 2015 даже Нобелівську премію мру отримав, миротворець хренів. Щоб в нього вдома такий мир був якого він Україні добився
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22.01.2025 18:08 Ответить
Ідіот. Війну можуть закінчити лише воюючі сторони, всі інші можуть лише сприяти.
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22.01.2025 18:08 Ответить
Можно уже памятник ему вместе с Вучичем и с Ху#лом поставить. Вот такой.
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22.01.2025 18:12 Ответить
Боже мой! Яка европейска толерантнiсть. Про х-ла нi слова! 🤣
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22.01.2025 18:14 Ответить
Коли по справжньому НАТО і США вирішать поставити )(уйло в стійло, то зроблять це, як на території колишньої югославії. Військова операція блоку НАТО проти СРЮ в період з 24 березня по 10 червня 1999 року, що стала завершальним етапом Косовської війни, призвівши до виводу югославських військ з території краю Косово й Метохія та до його переходу під контроль сил НАТО, а пізніше - ООН. Хто хто, а Вучич повинен знати которому Президенту США за кончину СРЮ потрібно поставити пам'ятник.
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22.01.2025 18:28 Ответить
А якщо знищить росію стане святим
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22.01.2025 18:30 Ответить
Але ж пика... Тиждень не поголитися і окуляри зняти - вилитий зе!
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22.01.2025 18:35 Ответить
Пока путлер не сдохнет, а зеледент не сядет война будет продолжаться. И оба эти окурки мечтают о пожизненном правлении.
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22.01.2025 18:35 Ответить
Памʼятник поставити - не проблема, а от війну закінчити як?
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22.01.2025 18:36 Ответить
Якщо в нього є супер снайпер з супер винтівкою, то вдасться й раніше.
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22.01.2025 19:11 Ответить
Якутський скультор напрягся,однако
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22.01.2025 19:29 Ответить
Напрягся, в смысле где же столько гамна набрать? Олени столько на наваляют, а мамонты передохли давно!
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22.01.2025 20:09 Ответить
 
 