Канада заблокировала более $350 миллионов российских активов

С начала полномасштабного вторжения Канада, в рамках санкций, заморозила активов РФ на сумму более 457 млн канадских долларов (более 350 млн долл. США).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Королевскую канадскую конную полицию

"С 24 февраля 2022 года в Канаде в целом было заморожено активов на 140,1 млн канадских долларов в эквиваленте и прекращено финансовых транзакций на 317,4 млн долл. в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах в отношении России", - заявили правоохранители.

Отмечается, что заблокировали также финансовых операций на 387,2 тыс. долл. и заморозили активов на 148,5 тыс. долл. связанных с подсанкционными лицами из Беларуси.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена прилагала усилия, чтобы убедить европейских союзников поддержать перевод около 300 миллиардов долларов замороженных активов РФ на счет, который будет разблокирован только в рамках мирного соглашения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трюдо предостерег Трампа от пошлин на канадские товары: будете больше покупать у России и Китая