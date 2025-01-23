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Ситуация на Купянщине критическая. В громаде остается 3200 человек, - глава ГВА Беседин

Беседін про ситуацію у Куп’янську та громаді

За минувшие сутки враг применил более 20 управляемых авиабомб по Купянску и окрестностям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Ми-Україна" рассказал руководитель местной ГВА Андрей Беседин.

"За сутки враг применил более 20 КАБов в направлении города Купянска, Купянской громады, направлении Купянском. В том числе артиллерия, РСЗО, FPV-дроны, БПЛА "Молния", которые враг применяет по центральным логистическим путям", - отметил он.

Сейчас в громаде остается 3200 человек. Из-за постоянных обстрелов российских оккупантов доставка гуманитарных грузов в населенные пункты невозможна.

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Автор: 

обстрел (27652) Харьковская область (1013) Купянский район (232) Купянск (671)


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Як раз менше всього переймаюсь за тих, хто залишився. 99 відсотків там ждуни та шпигуни. Тільки коменда 22 години на добу. 2 години, щоб перебіжками вийти за продуктами чи водою. В інший час людина на вулиці - ворог, який треба знищувати
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23.01.2025 09:53 Ответить
 
 