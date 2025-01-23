Ситуация на Купянщине критическая. В громаде остается 3200 человек, - глава ГВА Беседин
За минувшие сутки враг применил более 20 управляемых авиабомб по Купянску и окрестностям.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Ми-Україна" рассказал руководитель местной ГВА Андрей Беседин.
"За сутки враг применил более 20 КАБов в направлении города Купянска, Купянской громады, направлении Купянском. В том числе артиллерия, РСЗО, FPV-дроны, БПЛА "Молния", которые враг применяет по центральным логистическим путям", - отметил он.
Сейчас в громаде остается 3200 человек. Из-за постоянных обстрелов российских оккупантов доставка гуманитарных грузов в населенные пункты невозможна.
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Андрей Фещенко #474653
показать весь комментарий23.01.2025 09:53 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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