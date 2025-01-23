Полиция Киева задержала мужчину за покушение на убийство работника ГБР
Во время следственных действий киевлянин напал с ножом на сотрудника ГБР.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.
"Сотрудники Государственного бюро расследований проводили следственные действия по месту жительства 28-летнего киевлянина, который подозревается в совершении преступления. Во время общения злоумышленник схватил кухонный нож и внезапно напал на следователя ГБР, нанеся ему ножевые ранения, и скрылся", - говорится в сообщении.
Впоследствии сотрудники полиции, с привлечением спецназовцев КОРД, задержали нападавшего, а раненого милиционера госпитализировали в больницу.
Фигуранту сообщено о подозрении по ст. 348 УК Украины - покушение на убийство сотрудника правоохранительного органа, он находится под стражей.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения, или пожизненное лишение свободы.
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І це в державі, де життя людини, декларується як найвища цінність.....
Напав на святу людину......і тут же довічне замайоріла на горизонті.
Коли поліція чи інші державні трутні вбивають простого громадянина, то у 90% ВИПАДКІВ - МАКСИМУМ ЗВІЛЬНЕННЯ.....а основному зроблять винного самого потерпівшого.
МРАЗІ!!!!
1- там був не один "працівник"
2- очевидно - вони без дозволу власника проникли у приватне приміщення .