Полиция Киева задержала мужчину за покушение на убийство работника ГБР

Во время следственных действий киевлянин напал с ножом на сотрудника ГБР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.

"Сотрудники Государственного бюро расследований проводили следственные действия по месту жительства 28-летнего киевлянина, который подозревается в совершении преступления. Во время общения злоумышленник схватил кухонный нож и внезапно напал на следователя ГБР, нанеся ему ножевые ранения, и скрылся", - говорится в сообщении.

Впоследствии сотрудники полиции, с привлечением спецназовцев КОРД, задержали нападавшего, а раненого милиционера госпитализировали в больницу.

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Фигуранту сообщено о подозрении по ст. 348 УК Украины - покушение на убийство сотрудника правоохранительного органа, он находится под стражей.





Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения, или пожизненное лишение свободы.