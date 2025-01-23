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Новости
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Полиция Киева задержала мужчину за покушение на убийство работника ГБР

Во время следственных действий киевлянин напал с ножом на сотрудника ГБР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.

"Сотрудники Государственного бюро расследований проводили следственные действия по месту жительства 28-летнего киевлянина, который подозревается в совершении преступления. Во время общения злоумышленник схватил кухонный нож и внезапно напал на следователя ГБР, нанеся ему ножевые ранения, и скрылся", - говорится в сообщении.

Впоследствии сотрудники полиции, с привлечением спецназовцев КОРД, задержали нападавшего, а раненого милиционера госпитализировали в больницу.

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Фигуранту сообщено о подозрении по ст. 348 УК Украины - покушение на убийство сотрудника правоохранительного органа, он находится под стражей.

Замах на вбивство працівника ДБР
Замах на вбивство працівника ДБР

Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения, или пожизненное лишение свободы.

Автор: 

Киев (25655) убийство (6504) ГБР (3030)


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Топ комментарии
+11
Дивно, за вбивство звичайної людини, сім років, а за замах на вбивство ДБРівця довічне.
І це в державі, де життя людини, декларується як найвища цінність.....
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23.01.2025 09:57
+7
Скоро по всій країні почнуться суди Лінча. До цього все йде.
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23.01.2025 10:04
+5
Напав на заброньованого ухилянта......аяяяяй!!
Напав на святу людину......і тут же довічне замайоріла на горизонті.
Коли поліція чи інші державні трутні вбивають простого громадянина, то у 90% ВИПАДКІВ - МАКСИМУМ ЗВІЛЬНЕННЯ.....а основному зроблять винного самого потерпівшого.
МРАЗІ!!!!
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23.01.2025 10:06
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Правила форума Совет форумчан
Дивно, за вбивство звичайної людини, сім років, а за замах на вбивство ДБРівця довічне.
І це в державі, де життя людини, декларується як найвища цінність.....
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23.01.2025 09:57 Ответить
які сім років??? за вбивство звичайної людини НІЧОГО не передбачено якщо вбивці депутати, провладні зелені, менти чи тцк
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23.01.2025 11:47 Ответить
Скоро по всій країні почнуться суди Лінча. До цього все йде.
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23.01.2025 10:04 Ответить
Напав на заброньованого ухилянта......аяяяяй!!
Напав на святу людину......і тут же довічне замайоріла на горизонті.
Коли поліція чи інші державні трутні вбивають простого громадянина, то у 90% ВИПАДКІВ - МАКСИМУМ ЗВІЛЬНЕННЯ.....а основному зроблять винного самого потерпівшого.
МРАЗІ!!!!
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23.01.2025 10:06 Ответить
дивна історія, працівник дбр сам ходить по квартирах, швидше якісь особисті тертки/рекет/погрози перевели в замах на дбр
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23.01.2025 10:06 Ответить
Співробітники Державного бюро розслідувань проводили слідчі дії за місцем мешкання 28-річного киянина Джерело: https://censor.net/ua/n3531810
1- там був не один "працівник"
2- очевидно - вони без дозволу власника проникли у приватне приміщення .
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23.01.2025 13:35 Ответить
дивна історія, працівник дбр сам ходить по квартирах, швидше якісь особисті тертки/рекет/погрози перевели в замах на дбр
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23.01.2025 10:08 Ответить
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23.01.2025 10:23 Ответить
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23.01.2025 10:27 Ответить
Замах на вбивство працівника ДБР? Здається через три місяці по-іншому люди дадуть оцінку цій події.
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23.01.2025 11:24 Ответить
Сейчас кухонный нож приравняют к холодному оружию.
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23.01.2025 11:35 Ответить
Шоб этой швайкой кого-то проткнуть,надо очень постараться.Но что напишет эксперт,то и будет.
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23.01.2025 12:51 Ответить
Мабуть киянин захищався від групового незаконного нападу з проникненням у житло банди перевертнів на чолі з дбрівцем. Мав повне право оборонятися будь-якими доступними засобами.
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25.01.2025 12:36 Ответить
 
 