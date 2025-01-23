Атаки врага сосредоточены в Часовом Яре и Торецке. Россияне пытаются разрушить позиции Сил обороны в городской застройке, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки враг атаковал позиции украинских защитников на Купянском и Лиманском, Краматорском и Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях. Применяет бронетехнику, артиллерию, минометы и БпЛА различных типов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОСГВ "Хортица".

Боевые действия

За прошедшие сутки на Купянском и Лиманском направлениях штурмовые группы противника атаковали наши позиции в районах Петропавловки, Новосергиевки, Зеленой Долины, Копанок, Ямполовки и в Серебрянском лесу. В направлении Новой Кругляковки для поддержки наступательных действий враг применял бронетехнику. В результате огневого поражения одна вражеская БМП была уничтожена. Противник успеха не имел.

На Краматорском и Торецком направлениях атаки россиян были сосредоточены в Часовом Яре и Торецке. Для разрушения позиций Сил обороны в городской застройке противник, кроме артиллерии, активно применяет БПЛА различных типов. Ухудшение тактического положения на этих направлениях не допущено.

Больше всего боестолкновений за прошедшие сутки произошло на Покровском направлении. Противник пытался реализовать численное преимущество и прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Миролюбовка, Зверево, Андреевка, Дачное, Удачное и Улаклы. Продолжались бои в Лисовке, Видродженни, Шевченко, Котлино и Янтарном. В районе Зеленовки враг для поддержки наступательных действий применял бронетехнику. Наши воины одну БМП уничтожили и еще одну повредили. Противник успеха не имел.

На Новопавловском направлении противник концентрирует атакующие усилия в районе Великой Новоселки. По позициям наших защитников только в районе этого населенного пункта враг совершил более 80 обстрелов с использованием артиллерии, минометов и БПЛА различных типов. Вследствие штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Потери врага за сутки

Общие потери российской армии только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" за 22.01.2025 составляют:

личного состава - 924;

танков - 4;

боевых бронемашин - 9;

пушек и минометов - 47;

противотанковых средств - 3;

автомобильной техники - 77;

специальной техники - 33;

средства РЭБ - 3;

средства ППО - 3;

укрытий - 182;

пункты управления БПЛА - 6;

склады боеприпасов - 10.

Враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 45 авиаударов с применением 58 КАБов и 465 ударов дронами-камикадзе.

За минувшие сутки в восточной операционной зоне российский агрессор совершил 4552 обстрела позиций наших войск.

В течение текущих суток в восточной операционной зоне уже произошло 12 боестолкновений с противником.

Вражеская армия продолжает вести обстрелы позиций наших защитников. Только за текущие сутки в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" уже зафиксировано 6 авиаударов с применением 9 КАБов, 16 ударов дронами-камикадзе. Враг совершил 458 обстрелов позиций наших войск.

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