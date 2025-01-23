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Экономика РФ способна выдержать войну не менее года, - премьер Бельгии де Кроо

Прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо призвал усилить санкции против России, обратив особое внимание на экспорт сжиженного природного газа и удобрений.

Об этом он заявил в Давосе во время "Украинского завтрака", организованного Фондом Виктора Пинчука, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом 16-м пакете, я думаю, газ и СПГ должны играть очень, очень важную роль. Я думаю, что удобрения мы также должны рассмотреть. Мы видим, что экспорт удобрений из России фактически увеличился по сравнению с ситуацией до войны", - сказал Де Кроо.

Читайте также: Нет признаков того, что США свернут поддержку Украины. Однако Европа также должна делать больше, – премьер Бельгии де Кроо

По его мнению, хотя экономика России ослаблена, она все еще способна выдержать войну минимум год. Это создает дополнительные вызовы для международного сообщества в сдерживании агрессивной политики Москвы.

"Российская экономика ослаблена, но наш анализ показывает, что российская экономика может выдержать войну по крайней мере еще год. И во всем, что мы видим, совершенно очевидно, что у Владимира Путина есть амбиции перегруппироваться, а потом сделать еще одну попытку, возможно, не против Украины, а против другой страны. Поэтому мы должны поддерживать эти санкции", - подчеркнул премьер.

Де Кроо отметил, что надежные санкции являются ключом к сохранению мира и безопасности в мире: "Поэтому мой анализ заключается в том, что мы идем на долгосрочные санкции и что мы не должны менять тему обсуждения".

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Автор: 

россия (96018) санкции (11422) экономика (3882) Александр Де Кроо (26)


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Топ комментарии
+4
Економіка московії може витримати війну рік, а можливо і більше, але московити, які у 1721 році, вкравши нашу історію і назву стали називатися росіяни, будуть лізти і лізти в Україну і погрожувати світу, поки не здохнуть. Нам голоовне об'єднатися навколо своєї армії (не "какая разница") і знищити цю потвору. Допомагаємо армії, захищаємо в тилу армію і їх рідних і все буде добре.
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23.01.2025 11:09
+1
Звичайно хочеться вірити у все те, що розповідають всякі ексПЕРДти та чиновники, але українцям від цього не легше коли на голову летять ракети з кабами та шахедами...
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23.01.2025 10:53
+1
Цей мудень ще б допомагав так як питить
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23.01.2025 10:55
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🤣🤣🤣🤣ще один абдристович бельгійський....
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23.01.2025 10:50 Ответить
...щонайменше... Оптиміст.
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23.01.2025 10:52 Ответить
Звичайно хочеться вірити у все те, що розповідають всякі ексПЕРДти та чиновники, але українцям від цього не легше коли на голову летять ракети з кабами та шахедами...
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23.01.2025 10:53 Ответить
Цей мудень ще б допомагав так як питить
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23.01.2025 10:55 Ответить
Европейцам лучше перестать всех дурить в стиле Арестовича и начать тратить деньги на создание армий. Одна бригада у Бельгии должна получится, хотя бы чисто декоративная. Чтобы пугать кацапов в интернете.
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23.01.2025 10:56 Ответить
Бригада врядли,,,В бельгии разве что рота... Максимум
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23.01.2025 11:03 Ответить
Економіка московії може витримати війну рік, а можливо і більше, але московити, які у 1721 році, вкравши нашу історію і назву стали називатися росіяни, будуть лізти і лізти в Україну і погрожувати світу, поки не здохнуть. Нам голоовне об'єднатися навколо своєї армії (не "какая разница") і знищити цю потвору. Допомагаємо армії, захищаємо в тилу армію і їх рідних і все буде добре.
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23.01.2025 11:09 Ответить
Бельгія постійно Україні допомагає.
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23.01.2025 11:17 Ответить
щонайменше рік, а щонайбільше 100...
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23.01.2025 11:30 Ответить
"[…] посилити санкції проти Росії, звернувши особливу увагу на експорт скрапленого природного газу і добрив".

А якби ще звернути бодай якусь увагу на нафту, що мирно собі тече українською територією…
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23.01.2025 11:53 Ответить
 
 