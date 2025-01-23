Экономика РФ способна выдержать войну не менее года, - премьер Бельгии де Кроо

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо призвал усилить санкции против России, обратив особое внимание на экспорт сжиженного природного газа и удобрений.

Об этом он заявил в Давосе во время "Украинского завтрака", организованного Фондом Виктора Пинчука, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом 16-м пакете, я думаю, газ и СПГ должны играть очень, очень важную роль. Я думаю, что удобрения мы также должны рассмотреть. Мы видим, что экспорт удобрений из России фактически увеличился по сравнению с ситуацией до войны", - сказал Де Кроо.

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По его мнению, хотя экономика России ослаблена, она все еще способна выдержать войну минимум год. Это создает дополнительные вызовы для международного сообщества в сдерживании агрессивной политики Москвы.

"Российская экономика ослаблена, но наш анализ показывает, что российская экономика может выдержать войну по крайней мере еще год. И во всем, что мы видим, совершенно очевидно, что у Владимира Путина есть амбиции перегруппироваться, а потом сделать еще одну попытку, возможно, не против Украины, а против другой страны. Поэтому мы должны поддерживать эти санкции", - подчеркнул премьер.

Де Кроо отметил, что надежные санкции являются ключом к сохранению мира и безопасности в мире: "Поэтому мой анализ заключается в том, что мы идем на долгосрочные санкции и что мы не должны менять тему обсуждения".

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