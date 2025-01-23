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Трех ФСБшников подорвали в оккупированном Бердянске: двое ликвидированы, один - в больнице

Трьох ФСБшників підірвали в Бердянську

Во временно оккупированном Бердянске подорвали трех работников ФСБ.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

Двое из них были ликвидированы, один находится в больнице.

"Примерно в 6:15 возле здания, где размещается ФСБ (Бердянск, ул. Маяковского, 40 - бывший Дом культуры Дормаш) взорвалась машина сотрудника ФСБ во время, когда фсбешники садились в машину", - отметил он.

Трьох ФСБшників підірвали в Бердянську

Также смотрите: Ликвидирована агентурная группа спецслужб РФ, в состав которой входили сотрудники "Укрзалізниці" и метрополитена Киева. ФОТОрепортаж

Автор: 

Бердянск (443) ФСБ (1941) Запорожская область (3168) Бердянский район (9)


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Гівно до гівна.
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23.01.2025 10:53 Ответить
Хай постійно горить земля під ногами у цих покидьків!!!
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23.01.2025 10:54 Ответить
Просто класно. Кацапня має пам'ятати, що це не перший і не останній захід українських патріотів. Земля буде горіти під ногами у ворожої потвори по всьому світу.
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23.01.2025 11:05 Ответить
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23.01.2025 11:09 Ответить
От що значить - довго не провітрювати машину від руського духу.
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23.01.2025 11:30 Ответить
 
 