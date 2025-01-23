Трех ФСБшников подорвали в оккупированном Бердянске: двое ликвидированы, один - в больнице

Во временно оккупированном Бердянске подорвали трех работников ФСБ.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

Двое из них были ликвидированы, один находится в больнице.

"Примерно в 6:15 возле здания, где размещается ФСБ (Бердянск, ул. Маяковского, 40 - бывший Дом культуры Дормаш) взорвалась машина сотрудника ФСБ во время, когда фсбешники садились в машину", - отметил он.

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