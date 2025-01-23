Трех ФСБшников подорвали в оккупированном Бердянске: двое ликвидированы, один - в больнице
Во временно оккупированном Бердянске подорвали трех работников ФСБ.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.
Двое из них были ликвидированы, один находится в больнице.
"Примерно в 6:15 возле здания, где размещается ФСБ (Бердянск, ул. Маяковского, 40 - бывший Дом культуры Дормаш) взорвалась машина сотрудника ФСБ во время, когда фсбешники садились в машину", - отметил он.
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Trevo Trow
показать весь комментарий23.01.2025 10:53 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Анатолий Шейко
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Поділля16
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Сергей Кушнир #474364
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